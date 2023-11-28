Скорейшая победа России стала залогом выживания украинцев

Недавно Министерство обороны Великобритании опубликовало свои сведения о потерях российской армии в Специальной военной операции. По подсчётам британских аналитиков, они составили 7117 единиц бронетехники, в том числе 2474 танков, 1300 артиллерийских систем, 93 самолёта, 132 вертолёта, 320 беспилотников и 16 кораблей всех классов. Безвозвратные потери в личном составе оцениваются в 302 тысячи человек плюс около 100 тысяч бойцов частных военных компаний.

Фото: tgstat.ru

Военная статистика, особенно в ходе боевых действий, является в первую очередь средством пропаганды. Можно ли ей верить? Приведу лишь один пример. Американцы в период войны в Корее официально заявляли, что на один сбитый истребитель "Сейбр" приходится 14 уничтоженных "Мигов". Уже в начале нашего века совместные подсчёты более-менее объективных историков выявили совершенно другое соотношение потерь, и оно в пользу советских истребителей.

Разумеется, украинская пропаганда с самого начала СВО принялась вовсю превозносить и преувеличивать успехи ВСУ. На сегодняшний день они якобы уничтожили 5388 российских танков, 10711 бронемашин, 650 самолётов и вертолётов, 8500 артиллерийских систем, 5600 беспилотников и 315 тысяч человек личного состава.

Причём эти цифры постоянно растут, так что к концу второго года спецоперации наверняка существенно увеличатся. Вероятно, скоро населению Украины начнут внушать, что "клятая русня" потеряла миллион солдат. И у меня нет никакого сомнения в том, что наиболее упоротые укропатриоты поверят в это. Ведь и среди немцев даже в 1945 году на улицах Берлина находились фанатики, готовые идти на советские танки с "фаустпатронами".

Между прочим, британские пропагандисты значительно умнее своих бандеровских подопечных: они специально приводят похожую на реальную цифру потерь нашей авиации. Цель этой манипуляции вполне очевидна: под видом объективности протолкнуть в сознание не обременённых военными знаниями обывателей нужную информацию. Я написал десяток книг на военную тему, и меня есть свои соображения насчёт потерь нашей армии и ВСУ, однако я прекрасно понимаю, что по-настоящему разобраться в этом вопросе удастся лишь спустя значительный срок после окончания войны на Украине.

Тем не менее, на официальном уровне необходимо оперативно комментировать приводимые противником сведения, поскольку именно цифры потерь являются мощнейшим идеологически оружием. Возможно, солдаты ВСУ до сих пор не утратили боевого духа именно потому, что, согласно победным реляциям, они наносят "бешеным оркам" огромные и невосполнимые потери.

И здесь, мне кажется, уместно вспомнить об одном обидном провале нашей исторической науки после Великой Отечественной войны. Советские историки по указке партийных руководителей написали горы книг о наступательных операциях Красной Армии, изображая героизм народа, превознося искусство полководцев и приводя цифры потерь немцев и их союзников.

А вот о наших жестоких поражениях, да к тому же честно и непредвзято, писать было затруднительно, а порой даже и опасно. Самый печальный и отчасти позорный факт советской военной историографии состоит в том, что даже в капитальных трудах до 1991 года нельзя отыскать данные о потерях Красной Армии. В результате этот вопрос был отдан на откуп нашим идеологическим противникам, как внешним, так и внутренним.

Сразу же после Второй мировой войны бывшие гитлеровские вояки наплодили огромное количество мемуаров, в которых утверждали, что русские несли огромные потери, воевали не умением, а числом и победили лишь благодаря поддержке США и Великобритании. На страницах таких книг немецкие асы сотнями сбивают наши самолёты, танкисты уничтожают немыслимое количество боевой техники, артиллеристы отражают атаки многотысячных азиатских орд. Правда, остаётся неразрешимым вопрос: почему доблестные наследники тевтонских рыцарей после Сталинградской битвы постоянно отступали под натиском "восточных варваров"?

Лишь некоторые западные историки пыталась объективно оценить ход сражений на Восточном фронте, но в целом в западной науке утвердилось весьма невысокое мнение о наших вооруженных силах. Хуже всего, что такая оценка после распада СССР стала доминирующей и в российском общественном сознании. В 90-е годы прошлого века сплошным потоком пошли книги о том, что советские полководцы закидали врага трупами солдат, Сталин был кровавым тираном, а Жуков — мясником, гнавшим на убой целые армии. До сих пор мне приходится вступать в споры с образованными и начитанными людьми, которые с пеной у рта доказывают, что Красная Армия не умела воевать, а её потери были в десять раз больше, чем потери вермахта.

Всё это отголоски стыдливого замалчивания причин наших горьких поражений в 1941 — 1942 гг. Тогда Красная армия действительно понесла тяжелейшие потери, исчисляемые миллионами погибших и пленных, и отступала до Волги и Кавказа. Отечественные историки объясняли это внезапностью вражеского нападения, превосходством немецкой техники, лучшей организацией механизированных частей вермахта, тем, что Красная Армия не успела перевооружиться, и множеством других вполне объективных причин.

Однако главная причина наших поражений оставалась как бы в тени всех этих второстепенных факторов, обеспечивших противнику ошеломляющий успех на начальном этапе войны. В 1941 году полностью развернутая армия Гитлера нанесла мощный удар нашей армии, находившейся в начальной стадии развёртывания и поэтому полностью лишенной инициативы. В 1942 году советский генеральный штаб неверно определил направление главного удара противника, что привело к катастрофе на южном фланге фронта.

Кстати, вот уже много месяцев некоторые специалисты твердят о том, что для успешного наступления атакующая сторона должна иметь минимум четырёхкратное превосходство в технике и численности личного состава, а обороняющиеся войска несут значительно меньшие потери, нежели наступающие.

Однако всё не так просто. Для успешного наступления достаточно сконцентрировать превосходящие силы на ограниченном участке прорыва, а обороняющиеся войска способны наносить противнику большие потери только до тех пор, пока не дрогнут и не начнут отступать. Любой спешный, незапланированный, а тем более панический отход грозит им полным разгромом и уничтожением.

Украинские штабисты и их западные кураторы, планируя разрекламированный "контрнаступ", оказались в плену стереотипов о "варварском" характере российской армии и её технологической отсталости. Они всерьёз рассчитывали на то, что после первого удара с применением западной бронетехники "путинские орки" утратят остатки боевого духа и трусливо разбегутся или же сдадутся в плен.

Думаю, что врага подвело именно чувство собственного превосходства и плохое знание реальных фактов военной истории. По итогам Великой Отечественной потери Красной Армии оказались примерно равными потерям вермахта и его союзников. Я уж не говорю о сокрушительном и почти бескровном для нас разгроме Квантунской армии.

Российская армия в 2023 году оказалась достойной преемницей боевой славы победителей германского нацизма и японского милитаризма. ВСУ так и не смогли прорвать российскую оборону и, в соответствии с постулатами военной науки, понесли чрезвычайно большие потери. Об их величине имеются весьма противоречивые сведения в диапазоне от 70 до 500 тысяч погибших и попавших в плен военнослужащих. Очевидно, что цифры потерь воюющих сторон строго засекречены и точно подсчитать количество уничтоженных вражеских солдат, танков, артиллерийских систем, беспилотников и т. д. весьма затруднительно.

Однако число пленных известно доподлинно. И здесь российская пропаганда имеет в руках очень важный козырь, поскольку в украинском плену находится всего около 500 наших военнослужащих, в то время как россиянами захвачено от 5 до 40 тысяч солдат противника. Думается, следует не только широко обнародовать точную цифру украинских пленных, но и опубликовать их фамилии. Эффект будет огромный, поскольку реально покажет соотношение потерь на фронте, которое, согласно некоторым источникам, может доходить до 10 к 1 в нашу пользу.

В начале статьи я обещал привести свои соображения насчёт потерь российской армии. Не стану анализировать сводки боевых действий и ссылаться на мнение экспертов. Сошлюсь только на свой личный опыт. Я работаю в школе, в которой учится 2500 детей, численность педагогического коллектива — более 150 человек. Так вот, за 21 месяц СВО погибли один наш бывший выпускник (мемориальная доска в его честь установлена у входа в школу), сын учительницы русского языка и отец ученицы 7-го класса. Из 15 моих знакомых, воюющих на фронте, не погиб и не был ранен ни один человек. Дай Бог, чтобы все они благополучно вернулись с Победой.

Я живу в Новороссийске, здесь дислоцируется 7-я десантно-штурмовая дивизия и базируется значительная часть Черноморского флота. Наши десантники и моряки принимают самое активное участие в боевых действиях, имеются среди них погибшие и раненые, однако никакого общественного брожения эти неизбежные потери не вызывают.

Возможно, это определяется и особым характером новороссийцев, помнящим о подвигах предков, защищавшим наш город в четырёх войнах. В ходе Крымской и Великовой Отечественной Новороссийск был уничтожен до основания. Здесь каждая пядь земли пропитана кровью, да и сам город в очередной раз оказался на передовой. Вот почему многие новороссийцы пошли добровольцами на войну с возродившимся нацизмом. Безусловно, ими руководит правильно понятое чувство долга перед Отечеством.

В то же время вызывает некоторое удивление готовность бойцов ВСУ и дальше жертвовать своими жизнями ради достижения целей, поставленных перед Зеленским западными кураторами. Вполне очевидно, что утративший чувство реальности гетман (или фюрер) будет воевать до последнего украинца, не жалея подростков и женщин. Не зря в последнее время появилось множество видеоматериалов, свидетельствующих о том, что в штурмовых действиях ВСУ активно участвуют новоявленные амазонки!

Мало того, по данным соцопросов, 80 % украинцев до сих пор верят в победу над Россией. Объясняется это, видимо, тем, что русофобия слишком прочно въелась в сознание украинцев, приняв характер какого-то странного средневекового помешательства, в которое, впрочем, впали и почти все страны Евросоюза. Даже американцы ведут себя значительно более рационально.

Безусловно, русофобию можно считать одной из крайних форм нацизма, поскольку эта идеология основана на чувстве превосходства над "русскими варварами" и комплексе унизительного страха перед обладающим всесокрушающей ядерной дубиной огромным и самодостаточным соседом. Характерно, что этим в наибольшей степени больны прибалтийские страны, примкнувшая к ним Финляндия и вечно строящая из себя невинную жертву Польша. Однако в нынешнем мире слишком долго бесноваться — себе дороже. Поэтому в общественном мнении Запада постепенно наступает отрезвление: победа над Россией на поле боя больше не кажется достижимой.

Недавно я разговаривал со знакомым фронтовиком, приехавшим в Новороссийск на двухнедельный отдых. Он считает, что война на Украине будет длиться ещё примерно год. На мой взгляд, это вполне реалистичный прогноз. Однако Россия может добиться победы и раньше, а именно этой зимой, но лишь в том случае, если начнёт беспощадно уничтожать жизнеобеспечивающую инфраструктуру Украины.

Думаю, что наше руководство не повторит ошибку израильских ястребов, то ли из чувства мести, то ли от испуга натворивших множество ужасных преступлений в секторе Газа, и по высшим нравственным соображениям не будет наносить слишком сильные удары по украинской энергетике и логистике, чтобы не вызвать гуманитарную катастрофу. Всё-таки там живут не одни "собакосвиньи", "упоротые нацики", "кастрюлеголовые бандеровцы", но и простые несчастные люди, лишённые своими панами и закордонными господами не только демократических свобод, но даже элементарного права на жизнь.