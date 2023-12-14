РФ и РБ готовит "мультиудар" для завершения судьбы Украины

3:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Год назад Москва и Минск озвучили намерение создать совместные учебно-боевые центры подготовки "для повышения уровня слаженности и боевой выучки" бойцов обеих армий.

Фото: Mil.ru

Официально задачами будущих УБЦ станут:

совместная подготовка воинских контингентов двух стран,

совместное боевое дежурство,

обмен опытом по применению вооружений и военной техники,

обучение армий РФ и РБ воевать на технике обоих стран,

унификация военно-стратегические и тактических действий, технических подходов.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил "Свободной прессе", что такой шаг можно считать "ответом на активизацию НАТО у границ РФ и РБ" — созданием уже полноценной "совместной союзной армии", которая станет "начинающей размах дубиной для НАТО".

Белоруссия располагает шикарной полигонной структурой ещё времен СССР, Россия же может поделиться своими передовыми разработками. Также "белорусский плацдарм" важен для обороны Калининграда, контроля действий Польши и балтийского региона, где активно "работает" НАТО.

Впрочем, российский политик Виктор Алкснис напомнил, что до передачи в РБ ядерного оружия "Лукашенко крайне размыто отвечал на предложения разместить в РБ часть военных объектов".

Также Минск пока ещё не признал до сих пор вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России — хотя Лукашенко и заявлял, что "готов в любой момент, если надо".

Россия же заинтересована в том, чтобы придвигать свои военные объекты как можно ближе к западным рубежам бывшего СССР в связи с усилением активности НАТО.

Также есть версия, что "белорусский фактор" может сыграть в будущем "мультиударе" по Украине.

В ходе телепрограммы "60 минут" член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв намекнул на проведение Россией "стратегической воздушно-космической операции" с целью подавления систем ПВО, достижения воздушного превосходства, изоляции зон боевых действий и поражения критически важных объектов, что приведет к полному коллапсу экономики и жизнедеятельности Украины.

Гурулёв отметил, что в настоящее время критически важные объекты в Украине подвергаются ударам преимущественно беспилотниками, но промышленность не только не прекратила производство ракет, а увеличила его. Ракет уже "тысячи".

Он также подчеркнул, что стратегические нападения на критически важные объекты Украины прописаны в руководящих документах, и наши военачальники прекрасно осведомлены о данной теме и знают, как её применять.

По его словам, места возможного прорыва также определены, но точные детали о проведении операции анонсированы не будут.

"Как это будет выглядеть, никто знать не должен. Придёт время — увидим", — добавил Гурулёв.

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