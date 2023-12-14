Год назад Москва и Минск озвучили намерение создать совместные учебно-боевые центры подготовки "для повышения уровня слаженности и боевой выучки" бойцов обеих армий.
Официально задачами будущих УБЦ станут:
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил "Свободной прессе", что такой шаг можно считать "ответом на активизацию НАТО у границ РФ и РБ" — созданием уже полноценной "совместной союзной армии", которая станет "начинающей размах дубиной для НАТО".
Впрочем, российский политик Виктор Алкснис напомнил, что до передачи в РБ ядерного оружия "Лукашенко крайне размыто отвечал на предложения разместить в РБ часть военных объектов".
Также Минск пока ещё не признал до сих пор вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России — хотя Лукашенко и заявлял, что "готов в любой момент, если надо".
Россия же заинтересована в том, чтобы придвигать свои военные объекты как можно ближе к западным рубежам бывшего СССР в связи с усилением активности НАТО.
Также есть версия, что "белорусский фактор" может сыграть в будущем "мультиударе" по Украине.
В ходе телепрограммы "60 минут" член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв намекнул на проведение Россией "стратегической воздушно-космической операции" с целью подавления систем ПВО, достижения воздушного превосходства, изоляции зон боевых действий и поражения критически важных объектов, что приведет к полному коллапсу экономики и жизнедеятельности Украины.
Гурулёв отметил, что в настоящее время критически важные объекты в Украине подвергаются ударам преимущественно беспилотниками, но промышленность не только не прекратила производство ракет, а увеличила его. Ракет уже "тысячи".
Он также подчеркнул, что стратегические нападения на критически важные объекты Украины прописаны в руководящих документах, и наши военачальники прекрасно осведомлены о данной теме и знают, как её применять.
По его словам, места возможного прорыва также определены, но точные детали о проведении операции анонсированы не будут.
"Как это будет выглядеть, никто знать не должен. Придёт время — увидим", — добавил Гурулёв.
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