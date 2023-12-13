ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России

Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.

Фото: Telegram

ВКС РФ внезапно "взялись" за Киев

ВКС РФ нанесли в ночь на 13 декабря второй очень удачный ракетный удар по целям в Киеве. По крайней мере три взрыва было зафиксировано (первая атака была в понедельник, 11 декабря). Успех, вероятно, связан с вчерашней кибератакой, которая также поразила объекты военной инфраструктуры.

По информации украинских источников, в обеих атаках на Киев были сбиты "все ракеты", а их обломки повредили гражданские объекты. Причём ракетами поражения называются противоракеты российских комплексов С-300 и С-400. Это обычная уловка, за которой скрываются неудачные выстрелы собственными комплексами ПВО, часто списанными ракетами.

Если посмотреть, какие районы Киева подвергаются ударам, то это:

Голосеевский — на юго-западе,

Деснянский, Дарницкий и Днепровский — на востоке (рядом с аэропортом в Броварах),

Шевченковский — на северо-западе города.

Это всё территории, на которых расположены лесные массивы, промзоны с заводами и складами, научные учреждения и, можно уверенно предположить, военные объекты, в том числе штаб НАТО с подземной логистикой. Именно эти районы защищены системой ПВО.

Чтобы её отключить, вчера была совершена крупная кибератака, ранее "Герани" всю предыдущую неделю летали над Киевом и также наблюдали за её локацией.

Возросшая интенсивность атак ВКС РФ и их направленность говорят о том, что готовится наступательная операция на столицу Украины. Об этом же свидетельствует и внезапное повальное желание депутатов Рады сложить мандаты и уехать. Сейчас в парламенте Украины заседает 401 депутат из 450 по штату, на рассмотрении на сдачу мандатов находятся ещё 50 заявлений, согласно словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Сообщается в соцсетях, что депутаты стараются продать своё недвижимое имущество под Киевом "за любые вменяемые деньги". Вероятно, утечки информации из спецслужб Украины о реальной ситуации на фронте в Раду идут.

В Одессе активно работает подполье

Второй город, цели которого давно находятся под пристальным вниманием ВКС РФ, — Одесса, и это тоже признак готовящейся операции по её освобождению. О серьёзности ситуации свидетельствует тот факт, что ВСУ срочно отправили в Одессу ЗРС Patriot. Одесса и область за время действия иммунитета зерновой сделки накопили огромный военный потенциал, это и склады и заводы по сборке беспилотников, и школы обучения солдат ВСУ под руководством НАТО.

Власти города сообщают, что в ночь на 13 декабря в результате ночного удара барражирующих боеприпасов в Одесской области была поражена территория авторемонтного предприятия, в котором был уничтожен ценный грузовой транспорт и вспыхнул пожар. Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, три — сгорели. Одесские паблики уточняют о прилётах "гераней" в Малодолинское, где расположен контейнерный терминал и таможня.

В Одессе, что примечательно, активно работает подполье.

РФ стягивает к Харькову большие резервы

Третий объект — Харьков. ВКС РФ в прошлый четверг, 7 декабря, в самой сильной атаке за три месяца нанесли ракетные удары по

казармам Харьковской военно-воздушной академии, где размещались офицеры и солдаты ВСУ,

ангарам Чугуевского военного аэродрома с цехами по изготовлению БПЛА,

транспортно-машиностроительному заводу Малышева.

Завод под землёй производит бронетехнику.

Генерал ВСУ Александр Сырский предупредил, что Россия подтягивает к городу большие резервы. ВС РФ ведут наступление на Купянск, после взятия которого, откроется дорога на Харьков. Наступление на этот город просто необходимо, чтобы обезопасить от терроризма Белгородскую, Курскую, Брянскую области РФ.

Торопиться российская армия не будет, время работает на Россию, главная задача — сохранить жизнь российских военнослужащих, о чём не раз говорил Владимир Путин.

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