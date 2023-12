В Адвеевку (ДНР) прибыла 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая среди украинских военных считается элитной, однако в регионе она столкнулась с рядом проблем: ее окружили, и у бригады мало боеприпасов, рассказывают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они объясняют, что значит для ВСУ "критическое" положение 47-ой бригады. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0