"Критический крах": в США рассказали о провале элитного подразделения ВСУ

В Адвеевку (ДНР) прибыла 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая среди украинских военных считается элитной, однако в регионе она столкнулась с рядом проблем: ее окружили, и у бригады мало боеприпасов, рассказывают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они объясняют, что значит для ВСУ "критическое" положение 47-ой бригады. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Элитная 47-я механизированная бригада украинской армии, находящаяся в Авдеевке в Донецкой области, была окружена и вынуждена бороться с растущей нехваткой боеприпасов, согласно многочисленным сообщениям из украинских и западных источников. Британские отчеты указывают на то, что бригада должна была атаковать российскую колонну до того, как она соединится со штурмовой пехотой на северном фланге Авдеевки, но не смогла этого сделать из-за нехватки боеприпасов.

Усилия бригады остановить продвижение российских войск в Авдеевке были охарактеризованы Times как “отчаянные”, усиливающие восприятие “неизбежного краха” украинских позиций и уменьшающие надежду предотвратить победу России к началу новогодних праздников. Элитный статус бригады в украинской армии подтверждается размещением в ней части новейшей военной техники страны: ее танковый батальон использует Leopard 2A6, в то время как ее мотопехотные батальоны используют недавно отремонтированные американские боевые машины Bradley, а ее 1-й самоходно-артиллерийский батальон — американские гаубицы M109. "Леопард-2" и "Брэдли" понесли тяжелые потери с начала неудачного многомесячного наступления украинских войск на российские позиции в начале июня, что заставило многих аналитиков пересмотреть прежние предположения об их живучести.

Военнослужащий из 47-й бригады, сержант Даниил, во время интервью на прошлой неделе рассказал о “дерьмовой ситуации”, поскольку нехватка снарядов вынуждала солдат принимать невозможные решения о жизни и смерти.

"Летом у нас было в 10 раз больше боеприпасов и лучшего качества... Американские патроны поставляются партиями почти одинакового веса, что облегчает корректировку стрельбы и позволяет использовать очень мало неразорвавшихся боеприпасов. Сейчас у нас есть патроны со всего мира разного качества, и мы получаем всего 15 патронов на три дня. На прошлой неделе мы получили партию, полную неразорвавшихся боеприпасов".

Таким образом, вместо того, чтобы открывать огонь по русским, как только они оказывались в пределах досягаемости, украинскому персоналу все чаще приходилось ждать, чтобы убедиться, что русские направляются к их позициям, и вступать в бой только большими группами. Боеприпасы, производимые европейскими государствами, очень часто подвергались критике за их качество, а порой считались практически бесполезными, причем итальянское оборудование особенно печально известно своим низким качеством, в отличие от более совершенного оборудования, либо унаследованного от советской эпохи, либо произведенного в Соединенных Штатах.

Сержант Даниил подробно рассказал о ситуации в своей бригаде: "Мы должны контролировать наш сектор с расстояния в 4 км, чтобы мы могли убить несколько сотен российских солдат, прежде чем они доберутся до нашей пехоты, и мы возьмем только нескольких раненых". "Но без боеприпасов мы не можем". "Когда это два или три солдата, я больше не стреляю. Только в критической ситуации — скажем, 10 парней рядом с нашей пехотой — мы будем работать. Если наши патроны разного веса, следующий снаряд пролетит на 200 метров мимо русских. А потом становится слишком поздно", - сказал он.

Поскольку нехватка боеприпасов серьезно подрывает боеспособность даже элитных подразделений, статус подразделений срочной службы, которые составляют подавляющее большинство украинской армии, остается еще более сомнительным. Российские войска, напротив, становятся все более хорошо оснащенными, в частности, имеются явные признаки значительного увеличения запасов баллистических ракет за последние 18 месяцев, что способствует более активному нанесению ударов по украинским позициям.

В то время как западные и российские источники становятся все более единодушными в том, что Украина отправляет в бой большое количество призывников с незначительной подготовкой, что приводит к чрезвычайным потерям около 80-90 процентов и ожидаемой продолжительности жизни на передовой, измеряемой часами, личный состав таких подразделений, как 47-я бригада, считается украинским государством гораздо более ценным. Высокие, намного превосходящие боевые возможности таких подразделений делают потери среди них потенциально разрушительными для более широких военных усилий Украины.

С 10 декабря сообщалось, что российские войска возобновили наступление на Авдеевку, а Вооруженные силы Украины в то время объявили: “Вчера противник предпринял массированные штурмовые действия при поддержке бронетехники в направлениях Авдеевки и Марьинки”. Таким образом, статус 47-й бригады потенциально может сыграть решающую роль в исходе боевых действий в регионе, которые, в свою очередь, имеют значительные последствия для более широких военных усилий из-за стратегического расположения территории. Падение позиций вокруг Авдеевки и боеспособности 47-й бригады серьезно ограничило бы способность Киева продолжать оспаривать российский контроль над Донецком.