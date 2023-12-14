Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

"Критический крах": в США рассказали о провале элитного подразделения ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

В Адвеевку (ДНР) прибыла 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая среди украинских военных считается элитной, однако в регионе она столкнулась с рядом проблем: ее окружили, и у бригады мало боеприпасов, рассказывают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они объясняют, что значит для ВСУ "критическое" положение 47-ой бригады. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

"Критический крах": в США рассказали о провале элитного подразделения ВСУ
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Элитная 47-я механизированная бригада украинской армии, находящаяся в Авдеевке в Донецкой области, была окружена и вынуждена бороться с растущей нехваткой боеприпасов, согласно многочисленным сообщениям из украинских и западных источников. Британские отчеты указывают на то, что бригада должна была атаковать российскую колонну до того, как она соединится со штурмовой пехотой на северном фланге Авдеевки, но не смогла этого сделать из-за нехватки боеприпасов.

Усилия бригады остановить продвижение российских войск в Авдеевке были охарактеризованы Times как “отчаянные”, усиливающие восприятие “неизбежного краха” украинских позиций и уменьшающие надежду предотвратить победу России к началу новогодних праздников. Элитный статус бригады в украинской армии подтверждается размещением в ней части новейшей военной техники страны: ее танковый батальон использует Leopard 2A6, в то время как ее мотопехотные батальоны используют недавно отремонтированные американские боевые машины Bradley, а ее 1-й самоходно-артиллерийский батальон — американские гаубицы M109. "Леопард-2" и "Брэдли" понесли тяжелые потери с начала неудачного многомесячного наступления украинских войск на российские позиции в начале июня, что заставило многих аналитиков пересмотреть прежние предположения об их живучести.

Военнослужащий из 47-й бригады, сержант Даниил, во время интервью на прошлой неделе рассказал о “дерьмовой ситуации”, поскольку нехватка снарядов вынуждала солдат принимать невозможные решения о жизни и смерти.

"Летом у нас было в 10 раз больше боеприпасов и лучшего качества... Американские патроны поставляются партиями почти одинакового веса, что облегчает корректировку стрельбы и позволяет использовать очень мало неразорвавшихся боеприпасов. Сейчас у нас есть патроны со всего мира разного качества, и мы получаем всего 15 патронов на три дня. На прошлой неделе мы получили партию, полную неразорвавшихся боеприпасов".

Таким образом, вместо того, чтобы открывать огонь по русским, как только они оказывались в пределах досягаемости, украинскому персоналу все чаще приходилось ждать, чтобы убедиться, что русские направляются к их позициям, и вступать в бой только большими группами. Боеприпасы, производимые европейскими государствами, очень часто подвергались критике за их качество, а порой считались практически бесполезными, причем итальянское оборудование особенно печально известно своим низким качеством, в отличие от более совершенного оборудования, либо унаследованного от советской эпохи, либо произведенного в Соединенных Штатах.

Сержант Даниил подробно рассказал о ситуации в своей бригаде: "Мы должны контролировать наш сектор с расстояния в 4 км, чтобы мы могли убить несколько сотен российских солдат, прежде чем они доберутся до нашей пехоты, и мы возьмем только нескольких раненых". "Но без боеприпасов мы не можем". "Когда это два или три солдата, я больше не стреляю. Только в критической ситуации — скажем, 10 парней рядом с нашей пехотой — мы будем работать. Если наши патроны разного веса, следующий снаряд пролетит на 200 метров мимо русских. А потом становится слишком поздно", - сказал он.

Поскольку нехватка боеприпасов серьезно подрывает боеспособность даже элитных подразделений, статус подразделений срочной службы, которые составляют подавляющее большинство украинской армии, остается еще более сомнительным. Российские войска, напротив, становятся все более хорошо оснащенными, в частности, имеются явные признаки значительного увеличения запасов баллистических ракет за последние 18 месяцев, что способствует более активному нанесению ударов по украинским позициям.

В то время как западные и российские источники становятся все более единодушными в том, что Украина отправляет в бой большое количество призывников с незначительной подготовкой, что приводит к чрезвычайным потерям около 80-90 процентов и ожидаемой продолжительности жизни на передовой, измеряемой часами, личный состав таких подразделений, как 47-я бригада, считается украинским государством гораздо более ценным. Высокие, намного превосходящие боевые возможности таких подразделений делают потери среди них потенциально разрушительными для более широких военных усилий Украины.

С 10 декабря сообщалось, что российские войска возобновили наступление на Авдеевку, а Вооруженные силы Украины в то время объявили: “Вчера противник предпринял массированные штурмовые действия при поддержке бронетехники в направлениях Авдеевки и Марьинки”. Таким образом, статус 47-й бригады потенциально может сыграть решающую роль в исходе боевых действий в регионе, которые, в свою очередь, имеют значительные последствия для более широких военных усилий из-за стратегического расположения территории. Падение позиций вокруг Авдеевки и боеспособности 47-й бригады серьезно ограничило бы способность Киева продолжать оспаривать российский контроль над Донецком.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы днр всу авдеевка
Новости Все >
Садальский опубликовал мем о подорожавших в России яйцах
У рассады закручиваются листья: в чем причина
Sohu: Фон дер Ляйен обидела Китай, неожиданно напомнив ему о РФ
Обвиняемый в убийстве медицинского брата из Березовского останется под арестом
Спонтанность и проявление доброты: 11 черт поведения, чтобы завоевать сердце мужчины
Какой рис для каких блюд использовать
Певица Нюша трогательно поздравила маленького сына с днём рождения
308 миллиардов долларов: в такую сумму оценивается ущерб в США от страхового мошенничества
Полковник Сыртланов заявил, что добровольцы должны иметь такой же статус, как и остальные военные
Кнутов: пересборку самолёта F-35 должен делать производитель
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
Последние материалы
У рассады закручиваются листья: в чем причина
Sohu: Фон дер Ляйен обидела Китай, неожиданно напомнив ему о РФ
Обвиняемый в убийстве медицинского брата из Березовского останется под арестом
Спонтанность и проявление доброты: 11 черт поведения, чтобы завоевать сердце мужчины
Певица Нюша трогательно поздравила маленького сына с днём рождения
Какой рис для каких блюд использовать
308 миллиардов долларов: в такую сумму оценивается ущерб в США от страхового мошенничества
Полковник Сыртланов заявил, что добровольцы должны иметь такой же статус, как и остальные военные
Россиянам рассказали, как безопасно перевезти ёлку на автомобиле
Кнутов: пересборку самолёта F-35 должен делать производитель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников