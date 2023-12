Воздушные Вооруженные силы Украины могут теперь с уверенностью называть себя причастными к Североатлантическому блоку НАТО. Поскольку Великобритании заявила, что первая группа украинских лётчиков прошла обучение для пилотирования американскими истребителями F-16.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.