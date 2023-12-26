Воздушные Вооруженные силы Украины могут теперь с уверенностью называть себя причастными к Североатлантическому блоку НАТО. Поскольку Великобритании заявила, что первая группа украинских лётчиков прошла обучение для пилотирования американскими истребителями F-16.
По информации, выпускниками британской лётной школы стали шесть пилотов из Украины.
Британцы также заявляют, что сейчас они обучаются по некой "продвинутой" программе в Дании. Ещё 10 украинских военнослужащих ВВСУ, мол, тоже на подходе. Также есть информация, что готовят пилотов и в Соединенных Штатах. Правда американцы пока это не афишировали.
Надо напомнить что три дня назад нидерландский премьер Марк Рютте сообщил Владимиру Зеленскому, что страна готова передать им 18 самолётов F-16, и поставка этих истребителей якобы поможет Нидерландам выполнить свои обязательства поставок вооружения перед украинскими партнёрами.
Правительство Нидерландов убеждено, что для передачи Украине самолётов нужно осталось утрясти кое-какие бюрократические формальности. Например, решить проблему с лицензированием и подготовкой обслуживающего персонала.
Всего у голландцев 42 самолёта F-16, 24 машины находятся в составе армии Нидерландов, остальные они планируют отдать Киеву, поскольку сами активно переходят на F-35, F-16 Голландии нужны всё меньше.
"Этим решением Нидерланды подтверждают, что они остаются полностью привержены оказанию Украине необходимой поддержки в условиях продолжающейся российской агрессии", — подытожил Марк Рютте.
Судя по всему военный блок уже не боится российских угроз применить "ответные меры" если переданные Киеву самолёты будут проводить вылеты с авиационных баз Польши, Словакии и Румынии.
Уже поступала информация, что несколько американских истребителей (от 10 до 12 штук) находятся на территории Украины. Якобы они в разобранном виде были доставлены железнодорожным транспортом и сейчас рассредоточены по разным украинским базам. Также сообщалось, что российские разведчики знают про это и даже были нанесены удары по местам вероятной дислокации этих самолётов.
Турецкие издания отмечают, что некоторые самолёты даже уже уничтожены авиационными ударами и ракетами Российской Федерации.
Если говорить о перспективах уничтожения этой натовский техники, то специалисты прогнозируют, что российские Су-35 имеют на вооружении ракеты дальнего действия, которые на расстоянии более 200 километров способны уничтожать взлетевшие F-16, которые в свою очередь имеют на вооружении лишь ракеты среднего радиуса действия.
Получается, что у любого этого подготовленного пилота в Великобритании при взлёте не останется время ни на манёвр, ни на выполнение каких-либо агрессивных действий в отношении российской армии.
Однако первичная задача армия России — уничтожать F-16 внутри Украины, пока они ещё в несобранном состоянии
Но это, повторюсь, только теоретические раскладки.
"Армия России готово решить любую задачу. Будь это F-16 или что-то ещё — ничего противника не спасёт. Пока в России не применяет то, что может применить только потому, чтобы не было лишних жертв. Поэтому любые задачи будут решены", — комментирует ситуацию морской пехотинец, участник дальнего похода в зону Индийского океана Александр Колесников.
Ясно, что Вашингтон поднимает ставки информацие о самолётах поставленных Украине. Однако за время специальной военной операции российское руководство уже давно перестало реагировать на такие провокации Запада.
Я убеждён, что на эту угрозу у военного руководства России готов даже не один вариант. Вплоть до ударов по базам НАТО, расположенным в Польше и Румынии, где предполагается размещать эти самолёты, поскольку на территории Украины они будут сразу уничтожены.
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