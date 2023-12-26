Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

F-16 на Украине: армия России готова решить проблему

Силовые структуры » Военные новости

Воздушные Вооруженные силы Украины могут теперь с уверенностью называть себя причастными к Североатлантическому блоку НАТО. Поскольку Великобритании заявила, что первая группа украинских лётчиков прошла обучение для пилотирования американскими истребителями F-16.

F-16 на Украине: армия России готова решить проблему
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

"Британские" курсанты

По информации, выпускниками британской лётной школы стали шесть пилотов из Украины.

Британцы также заявляют, что сейчас они обучаются по некой "продвинутой" программе в Дании. Ещё 10 украинских военнослужащих ВВСУ, мол, тоже на подходе. Также есть информация, что готовят пилотов и в Соединенных Штатах. Правда американцы пока это не афишировали.

Помощь из Амстердама

Надо напомнить что три дня назад нидерландский премьер Марк Рютте сообщил Владимиру Зеленскому, что страна готова передать им 18 самолётов F-16, и поставка этих истребителей якобы поможет Нидерландам выполнить свои обязательства поставок вооружения перед украинскими партнёрами.

Правительство Нидерландов убеждено, что для передачи Украине самолётов нужно осталось утрясти кое-какие бюрократические формальности. Например, решить проблему с лицензированием и подготовкой обслуживающего персонала.

Всего у голландцев 42 самолёта F-16, 24 машины находятся в составе армии Нидерландов, остальные они планируют отдать Киеву, поскольку сами активно переходят на F-35, F-16 Голландии нужны всё меньше.

"Этим решением Нидерланды подтверждают, что они остаются полностью привержены оказанию Украине необходимой поддержки в условиях продолжающейся российской агрессии", — подытожил Марк Рютте.

Судя по всему военный блок уже не боится российских угроз применить "ответные меры" если переданные Киеву самолёты будут проводить вылеты с авиационных баз Польши, Словакии и Румынии.

Уже поступала информация, что несколько американских истребителей (от 10 до 12 штук) находятся на территории Украины. Якобы они в разобранном виде были доставлены железнодорожным транспортом и сейчас рассредоточены по разным украинским базам. Также сообщалось, что российские разведчики знают про это и даже были нанесены удары по местам вероятной дислокации этих самолётов.

Турецкие издания отмечают, что некоторые самолёты даже уже уничтожены авиационными ударами и ракетами Российской Федерации.

Ответные меры России

Если говорить о перспективах уничтожения этой натовский техники, то специалисты прогнозируют, что российские Су-35 имеют на вооружении ракеты дальнего действия, которые на расстоянии более 200 километров способны уничтожать взлетевшие F-16, которые в свою очередь имеют на вооружении лишь ракеты среднего радиуса действия.

Получается, что у любого этого подготовленного пилота в Великобритании при взлёте не останется время ни на манёвр, ни на выполнение каких-либо агрессивных действий в отношении российской армии.

Однако первичная задача армия России — уничтожать F-16 внутри Украины, пока они ещё в несобранном состоянии

Но это, повторюсь, только теоретические раскладки.

"Армия России готово решить любую задачу. Будь это F-16 или что-то ещё — ничего противника не спасёт. Пока в России не применяет то, что может применить только потому, чтобы не было лишних жертв. Поэтому любые задачи будут решены", — комментирует ситуацию морской пехотинец, участник дальнего похода в зону Индийского океана Александр Колесников.

Ясно, что Вашингтон поднимает ставки информацие о самолётах поставленных Украине. Однако за время специальной военной операции российское руководство уже давно перестало реагировать на такие провокации Запада.

Я убеждён, что на эту угрозу у военного руководства России готов даже не один вариант. Вплоть до ударов по базам НАТО, расположенным в Польше и Румынии, где предполагается размещать эти самолёты, поскольку на территории Украины они будут сразу уничтожены.

F-16 vs Миг-29. Воздушный бой истребителей четвертого поколения
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Новости Все >
Вкуснейший гранатовый соус для новогоднего стола
Sohu: США совершили фатальную ошибку, позарившись на российские активы
Японская компания Mitsui & Co. отзывает сотрудников из проекта "Арктик СПГ — 2" из-за санкций США
ФАС выяснила, кто в России наживается наживается на спекуляции цен на яйца
Диетолог Соломатина рассказала, как рассчитать ежедневную норму сахара
Волшебство на участке: идеи и правила украшения ёлки к Новому году
Депутат Рады Железняк: у Украины нет денег на масштабную мобилизацию
Биологи раскрыли секрет вечной зелени хвойных
Обнаружены тела молодой пары в Волгограде: передозировка наркотиками
Простой и нежный торт с фруктами и сметаной: без выпечки, всего за пять минут
Популярное
Виновата Ивлеева: фанаты Лолиты Милявской сдают билеты на её концерты

Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
"Сельдь под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Смертников ВСУ отвлекли ударом по БДК "Новочеркасск" Любовь Степушова Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк
Милявская о наказании за "голую вечеринку" Ивлеевой: живой человек делает работу над ошибками
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Последние материалы
Японская компания Mitsui & Co. отзывает сотрудников из проекта "Арктик СПГ — 2" из-за санкций США
ФАС выяснила, кто в России наживается наживается на спекуляции цен на яйца
Диетолог Соломатина рассказала, как рассчитать ежедневную норму сахара
Волшебство на участке: идеи и правила украшения ёлки к Новому году
Депутат Рады Железняк: у Украины нет денег на масштабную мобилизацию
Биологи раскрыли секрет вечной зелени хвойных
Обнаружены тела молодой пары в Волгограде: передозировка наркотиками
Простой и нежный торт с фруктами и сметаной: без выпечки, всего за пять минут
В кадетском корпусе Башкирии возбуждено уголовное дело после драки между учащимися
Анастасия Ивлеева удалила антивоенные посты в Instagram*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников