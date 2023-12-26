F-16 на Украине: армия России готова решить проблему

Воздушные Вооруженные силы Украины могут теперь с уверенностью называть себя причастными к Североатлантическому блоку НАТО. Поскольку Великобритании заявила, что первая группа украинских лётчиков прошла обучение для пилотирования американскими истребителями F-16.

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"Британские" курсанты

По информации, выпускниками британской лётной школы стали шесть пилотов из Украины.

Британцы также заявляют, что сейчас они обучаются по некой "продвинутой" программе в Дании. Ещё 10 украинских военнослужащих ВВСУ, мол, тоже на подходе. Также есть информация, что готовят пилотов и в Соединенных Штатах. Правда американцы пока это не афишировали.

Помощь из Амстердама

Надо напомнить что три дня назад нидерландский премьер Марк Рютте сообщил Владимиру Зеленскому, что страна готова передать им 18 самолётов F-16, и поставка этих истребителей якобы поможет Нидерландам выполнить свои обязательства поставок вооружения перед украинскими партнёрами.

Правительство Нидерландов убеждено, что для передачи Украине самолётов нужно осталось утрясти кое-какие бюрократические формальности. Например, решить проблему с лицензированием и подготовкой обслуживающего персонала.

Всего у голландцев 42 самолёта F-16, 24 машины находятся в составе армии Нидерландов, остальные они планируют отдать Киеву, поскольку сами активно переходят на F-35, F-16 Голландии нужны всё меньше.

"Этим решением Нидерланды подтверждают, что они остаются полностью привержены оказанию Украине необходимой поддержки в условиях продолжающейся российской агрессии", — подытожил Марк Рютте.

Судя по всему военный блок уже не боится российских угроз применить "ответные меры" если переданные Киеву самолёты будут проводить вылеты с авиационных баз Польши, Словакии и Румынии.

Уже поступала информация, что несколько американских истребителей (от 10 до 12 штук) находятся на территории Украины. Якобы они в разобранном виде были доставлены железнодорожным транспортом и сейчас рассредоточены по разным украинским базам. Также сообщалось, что российские разведчики знают про это и даже были нанесены удары по местам вероятной дислокации этих самолётов.

Турецкие издания отмечают, что некоторые самолёты даже уже уничтожены авиационными ударами и ракетами Российской Федерации.

Ответные меры России

Если говорить о перспективах уничтожения этой натовский техники, то специалисты прогнозируют, что российские Су-35 имеют на вооружении ракеты дальнего действия, которые на расстоянии более 200 километров способны уничтожать взлетевшие F-16, которые в свою очередь имеют на вооружении лишь ракеты среднего радиуса действия.

Получается, что у любого этого подготовленного пилота в Великобритании при взлёте не останется время ни на манёвр, ни на выполнение каких-либо агрессивных действий в отношении российской армии.

Однако первичная задача армия России — уничтожать F-16 внутри Украины, пока они ещё в несобранном состоянии

Но это, повторюсь, только теоретические раскладки.

"Армия России готово решить любую задачу. Будь это F-16 или что-то ещё — ничего противника не спасёт. Пока в России не применяет то, что может применить только потому, чтобы не было лишних жертв. Поэтому любые задачи будут решены", — комментирует ситуацию морской пехотинец, участник дальнего похода в зону Индийского океана Александр Колесников.

Ясно, что Вашингтон поднимает ставки информацие о самолётах поставленных Украине. Однако за время специальной военной операции российское руководство уже давно перестало реагировать на такие провокации Запада.

Я убеждён, что на эту угрозу у военного руководства России готов даже не один вариант. Вплоть до ударов по базам НАТО, расположенным в Польше и Румынии, где предполагается размещать эти самолёты, поскольку на территории Украины они будут сразу уничтожены.