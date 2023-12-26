На Украину в ноябре железнодорожным и автотранспортом приехало 12 F-16

1:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украину в начале ноября авто- и железнодорожным транспортом отправлено двенадцать самолётов F-16.

Фото: Фото: nato.int

Сейчас в Незележной, наверное, имеется 24 истребителя, пишут турецкие СМИ.

Истребители разобраны на складах в жилых районах у авиабаз. Почти не задействованы аэродромы​​ Староконстантинов, Долгинцево и у Киева, поскольку их часто бомбят. Есть данные, что некоторые здесь уже уничтожены.

Самолёты дальнего обнаружения в Польше, Румынии и на севере Чёрного моря, определят цели и выставят радиолокационные захваты.

После этого F-16 попытаются уклониться от ВКС РФ, запустив ракеты "воздух-воздух" AIM-120 и с малых высот. Через систему обмена данных Link 16 самолёты дальнего обнаружения и управления направят ракеты на поражение авиатехники России.

Часть F-16 останется на Украине, но не менее 36 бортов останутся в странах НАТО — их будут использовать для нападения и быстрого возвращения.

Сперва будут опробованы атаки через Украину, однако если это не сработает, тактику отработают через базы альянса. РФ заявила, что в этом случае ударит по базам НАТО хочет перейти к последней тактике, чтобы подорвать превосходство русских в воздухе.

Но ВС РФ разгромили уже всё натовское чудо-оружие — наступает очередь последнего вундерваффе — самолётов F-16.