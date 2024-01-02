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Дмитрий Плотников

ВКС России отрабатывают новую смешанную стратегию применения дронов и ракет

Силовые структуры » Военные новости

В ночь на 3 января 2024 года российские войска провели масштабную операцию по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

ВКС России отрабатывают новую смешанную стратегию применения дронов и ракет
Фото: https://t.me/vrogov/8212

В завершение операции по объектам Украины были выпущены гиперзвуковые "Кинжалы".

Всего под ударами ВС РФ оказались:

  • Киевская область;
  • Кировоградская область;
  • Винницкая область;
  • Харьковская область.

По всей вероятности, Вооруженные силы России отрабатывают новую смешанную стратегию применения беспилотных летательных аппаратов и ракет. Эта стратегия предполагает использование дронов для разведки и корректировки огня ракетных ударов.

По данным российских военных, беспилотники позволяют получить точную информацию о расположении целей и их перемещениях. Эта информация используется для корректировки траектории полёта ракет, что повышает точность ударов.

"Похоже, что ВКС РФ отрабатывают новую смешанную стратегию применения БПЛА и ракет. Всю ночь дроны разряжали украинское ПВО, потом полетели ракеты, а уже после них полетело больше десятка ещё более интересных ракет — "Кинжалов". Но не верьте тем, кто клевещет на нерабочее украинское ПВО. Уже минимум два жилых дома они подбили", — комментирует ночной удар публицист Сергей Колясников.

Новая стратегия уже была успешно применена в ходе боевых действий в Сирии. В частности, БПЛА использовались для целеуказания ракетным ударам по позициям боевиков ИГИЛ*.

По мнению российских военных, новая стратегия позволит повысить эффективность применения ракетных ударов. Это, в свою очередь, позволит сократить потери среди личного состава и техники ВС РФ.

Преимущества новой стратегии

Новая стратегия имеет ряд преимуществ перед традиционными методами применения ракетного оружия. К основным преимуществам относятся:

  • Повышение точности ударов. Благодаря использованию дронов для целеуказания ракеты могут поражать цели с высокой точностью. Это снижает риск нанесения ущерба гражданским объектам.
  • Снижение потерь среди личного состава и техники. Точная разведка и корректировка огня позволяет наносить удары по целям с минимальным риском для личного состава и техники армии России.
  • Экономия средств. Использование БПЛА для разведки и целеуказания позволяет сократить количество необходимых ракет.

Возможные недостатки

Новая стратегия также имеет ряд потенциальных недостатков. К основным недостаткам можно отнести:

  • Уязвимость дронов. БПЛА являются более уязвимыми для средств ПВО, чем ракеты. Это повышает риск их потери.
  • Зависимость от беспилотников. В случае потери дрона или невозможности его использования эффективность применения ракет может снизиться.

В перспективе новая стратегия может стать основным методом ВС РФ. Для этого необходимо дальнейшее развитие БПЛА, в частности, повышение их дальности полета, скорости и защищенности.

Кстати, по первым данным российских военных, в ходе ночного-утреннего ударов были уничтожены следующие объекты:

  • Склад боеприпасов в районе Киева,
  • Командный пункт ВСУ в районе Харькова,
  • Радиолокационная станция (РЛС) ПВО в районе Днепропетровска.

Уверен, что после точного подсчёта число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины увеличится в разы. ВСУ не предоставили информацию о потерях личного состава, но, по оценкам российских военных, потери украинских войск были значительными.

А тем временем, на города Украины полетела вторая очередь "Кинжалов"…

* запрещенная в России террористическая организация.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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