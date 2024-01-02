В ночь на 3 января 2024 года российские войска провели масштабную операцию по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.
В завершение операции по объектам Украины были выпущены гиперзвуковые "Кинжалы".
Всего под ударами ВС РФ оказались:
По всей вероятности, Вооруженные силы России отрабатывают новую смешанную стратегию применения беспилотных летательных аппаратов и ракет. Эта стратегия предполагает использование дронов для разведки и корректировки огня ракетных ударов.
По данным российских военных, беспилотники позволяют получить точную информацию о расположении целей и их перемещениях. Эта информация используется для корректировки траектории полёта ракет, что повышает точность ударов.
"Похоже, что ВКС РФ отрабатывают новую смешанную стратегию применения БПЛА и ракет. Всю ночь дроны разряжали украинское ПВО, потом полетели ракеты, а уже после них полетело больше десятка ещё более интересных ракет — "Кинжалов". Но не верьте тем, кто клевещет на нерабочее украинское ПВО. Уже минимум два жилых дома они подбили", — комментирует ночной удар публицист Сергей Колясников.
Новая стратегия уже была успешно применена в ходе боевых действий в Сирии. В частности, БПЛА использовались для целеуказания ракетным ударам по позициям боевиков ИГИЛ*.
По мнению российских военных, новая стратегия позволит повысить эффективность применения ракетных ударов. Это, в свою очередь, позволит сократить потери среди личного состава и техники ВС РФ.
Новая стратегия имеет ряд преимуществ перед традиционными методами применения ракетного оружия. К основным преимуществам относятся:
Новая стратегия также имеет ряд потенциальных недостатков. К основным недостаткам можно отнести:
В перспективе новая стратегия может стать основным методом ВС РФ. Для этого необходимо дальнейшее развитие БПЛА, в частности, повышение их дальности полета, скорости и защищенности.
Кстати, по первым данным российских военных, в ходе ночного-утреннего ударов были уничтожены следующие объекты:
Уверен, что после точного подсчёта число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины увеличится в разы. ВСУ не предоставили информацию о потерях личного состава, но, по оценкам российских военных, потери украинских войск были значительными.
А тем временем, на города Украины полетела вторая очередь "Кинжалов"…
* запрещенная в России террористическая организация.
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