Армада стратегов ВКС РФ приближается к Украине: произведён первый залп Х-101

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские стратегические бомбардировщики приближаются к Украине, уже произведён первый залп ракет Х-101.

Фото: Openverse by aeroman3 is licensed under Public Domain Mark 1.0

Сообщается, что в воздухе 4 борта Ту-22м3 и 17 бортов Ту-95мс с огромной суммарной мощью залпа.

"Стратеги" уже произвели первые пуски Х-101/555/55 из Каспия, сообщают ресурсы Незалежной. Расчётное время вхождения их в воздушное пространство Украины — 7:30. Два самолета Су-35 в Курской области России. Возможны пуски ракет Х-59 по Миргороду Полтавщины.

А перед ракетами прошла традиционная массовая атака "Гераней" по объектам ВСУ. Беспрецедентность таких атак признали укроресурсы.

В Киеве, в Николаевской, в Кировоградской области слышны взрывы. Скорострельные установки ПВО не справляются.

Воздушная тревога объявлена по центральным, восточным и северным областям Украины.