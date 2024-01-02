Российские стратегические бомбардировщики приближаются к Украине, уже произведён первый залп ракет Х-101.
Сообщается, что в воздухе 4 борта Ту-22м3 и 17 бортов Ту-95мс с огромной суммарной мощью залпа.
"Стратеги" уже произвели первые пуски Х-101/555/55 из Каспия, сообщают ресурсы Незалежной. Расчётное время вхождения их в воздушное пространство Украины — 7:30. Два самолета Су-35 в Курской области России. Возможны пуски ракет Х-59 по Миргороду Полтавщины.
А перед ракетами прошла традиционная массовая атака "Гераней" по объектам ВСУ. Беспрецедентность таких атак признали укроресурсы.
В Киеве, в Николаевской, в Кировоградской области слышны взрывы. Скорострельные установки ПВО не справляются.
Воздушная тревога объявлена по центральным, восточным и северным областям Украины.
Вырастить богатый урожай клубники поможет простой раствор.