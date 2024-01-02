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Армада стратегов ВКС РФ приближается к Украине: произведён первый залп Х-101

1:08
Силовые структуры

Российские стратегические бомбардировщики приближаются к Украине, уже произведён первый залп ракет Х-101.

Армада стратегов ВКС РФ приближается к Украине: произведён первый залп Х-101
Фото: Openverse by aeroman3 is licensed under Public Domain Mark 1.0

Сообщается, что в воздухе 4 борта Ту-22м3 и 17 бортов Ту-95мс с огромной суммарной мощью залпа.

"Стратеги" уже произвели первые пуски Х-101/555/55 из Каспия, сообщают ресурсы Незалежной. Расчётное время вхождения их в воздушное пространство Украины — 7:30. Два самолета Су-35 в Курской области России. Возможны пуски ракет Х-59 по Миргороду Полтавщины.

А перед ракетами прошла традиционная массовая атака "Гераней" по объектам ВСУ. Беспрецедентность таких атак признали укроресурсы.

В Киеве, в Николаевской, в Кировоградской области слышны взрывы. Скорострельные установки ПВО не справляются.

Воздушная тревога объявлена по центральным, восточным и северным областям Украины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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