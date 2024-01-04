Россия сбила один из последних Су-27 ВВСУ. Почему фланкеры Киева незаменимы

В конце декабря прошлого года российская армия сбила немало самолётов Воздушных Вооружённых сил Украины.

Фото: mil.ru

Это привело к серьёзным потерям украинского парка истребителей.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю (с 23 по 29 декабря 2023 года — Прим. ред.) сбито 10 самолётов и два вертолёта противника. В том числе: один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины", — сообщило Министерство обороны России.

Точно и разрушительно

Особенно специалистов заинтересовала информация по Су-27. Данный самолёт является гораздо более тяжёлым и совершенным аналогом МиГ-29. В советское время Су-27 использовался только СССР и Китаем, что сделало его очень "ценным активом" для Украины.

Этот истребитель обладает уникальными и гораздо превосходящими возможностями по сравнению с тем же МиГ-29 или американским F-16, которые обещают поставить Украине страны НАТО. В частности, Су-27 имеет лучшую ситуационную осведомлённость и может нести более широкий спектр вооружений.

Су-27 вооружён:

Ракетами класса "воздух-воздух" средней и большой дальности Р-27, Р-33, Р-77,

Ракетами класса "воздух-воздух" ближнего боя Р-73, Р-74,

Управляемыми бомбами КАБ-500КР, КАБ-1500КР, КАБ-250КР,

Неуправляемыми бомбами калибра 500, 250 и 100 кг.

Су-27 также имеет мощное бортовое радиоэлектронное оборудование, включающее в себя:

РЛС Н001 "Меч",

Оптико-электронный прицел ОЛС-33,

Систему предупреждения о радиолокационном облучении,

Систему РЭБ.

Носитель ракет НАТО

Но самое главное, что Су-27 оказались полезными в качестве носителей новых западных крылатых ракет. В частности, таких как британская Storm Shadow, которая имеет очень высокую дальность полёта и чрезвычайно опасна.

"Поскольку Су-27 значительно превосходит современные российские истребители по всем характеристикам "воздух-воздух", способность поражать российские наземные цели с помощью таких ракет позволила самолетам советской постройки продолжать вносить свой вклад в операции ВВС Украины, минимизируя при этом риск быть уничтоженными российскими средствами ПВО", — подтверждает аналитик американского издания Military Watch Magazine.

Именно поэтому сейчас в рядах ВСУ царит настоящая паника. Ведь русские сбили один из последних Су-27 украинской армии.

А если учесть, что в первые дни 2024 года российские войска обнулили арсенал ракет (от ракет ПВО до крылатых ракет) киевского режима, то положение Киева становится катастрофически тяжёлым. И если в ближайшее время НАТО не сможет пополнить боекомплекты украинских комплексов, то в этом направлении ВСУ совсем ничего не сможет противопоставить ВС РФ.

Досье "Фланкера"

Су-27 (заводской шифр Т-10С; по кодификации НАТО: Flanker-B ("Фланговый") — советский и российский всепогодный сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ Сухого.

Су-27 — первый советский серийный самолёт с электродистанционной системой управления (ЭДСУ) в продольном канале.

Истребитель имеет двухкилевое оперение, расположенное под углом 45 градусов. Это обеспечивает ему высокую манёвренность, особенно на больших углах атаки. Самолёт также оснащён системой управляемого вектора тяги, которая позволяет ему выполнять уникальные манёвры, такие как "кобра Пугачева".

Су-27 поступил на вооружение ВВС СССР в 1985 году. Он также был экспортирован в несколько стран, в том числе в Китай, Индию и Алжир.

Основные характеристики:

Размах крыльев: 14,7 м,

Длина: 21,9 м,

Высота: 5,93 м,

Масса пустого: 16,5 т,

Максимальная взлетная масса: 33,5 т,

Максимальная скорость: 2,5 Мах,

Практическая дальность полета: 3 000 км,

Практический потолок: 20 000 м,

Экипаж: 1 человек.

Су-27 является одним из самых успешных советских истребителей. На сегодняшний день самолёт состоит на вооружении ВВС России, Китая, Индии, Казахстана, Вьетнама, Белоруссии, Алжира, Анголы, Кубы, Вьетнама, Сирии, Ирака и других стран и считается одним из самых опасных истребителей в мире.