Ракета Х-22. Крылатая русская бестия, которую невозможно сбить

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Советская/российская сверхзвуковая крылатая ракета воздушного базирования большой дальности Х-22 (изделие Д-2) и предназначенная для поражения надводных целей, представляет сегодня серьёзную угрозу для ВСУ.

Фото: Скриншот из видео

Ракета способна поражать цели на больших расстояниях и летит на скорости, которая делает её практически неуязвимой для средств ПВО, имеющихся на вооружении Украины.

Бессилен даже Запад

Американское издание Military Watch Magazine отмечает, что Украина боится этой советской крылатой ракеты, поскольку её невозможно сбить "на фоне все более отчаянной ситуации с ПВО ВСУ".

"Проблема, создаваемая ударами Х-22, усугубляется серьёзным истощением системы противовоздушной обороны Украины, которую поставки западных партнёров даже близко не компенсируют. Кроме двух единиц американских ракетных комплексов Patriot, охраняющих Киев, (есть информация, что они обе уничтожены), Украина не имеет каких-либо мощных средств ПВО", — пишет издание.

Автор текста отмечает, что Украина не смогла перехватить ни одной из более чем 300 ракет Х-22 и Х-32, выпущенных Россией по военной инфраструктуре с начала спецоперации. Он объясняет это тем, что ракеты летят на скорости до 4,6 Маха, что делает их практически неуязвимыми для большинства средств ПВО, имеющихся на вооружении Украины.

Да, после последних российских ударов Украина испытывает серьёзнейшие проблемы с противовоздушной обороной. В стране осталось лишь несколько устаревших советских систем, которые не могут эффективно противостоять современным российским ракетам.

А то, что ракеты Х-22 невозможно перехватить, вынужден был даже признать спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

"Ракета Х-22 летит со скоростью 5 тысяч километров в час, она заходит на цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Ни одной российской крылатой ракеты Х-22 не было уничтожено ПВО Украины за весь период военных действий", — признался он.

Вывод сегодня один — Украина испытывает серьёзные проблемы с противовоздушной обороной. В стране осталось лишь несколько устаревших советских систем, которые не могут эффективно противостоять современным российским ракетам.

Эти проблемы серьёзно затрудняют все украинские усилия по отражению российского оружия.

Характеристики и особенности

Ракета разработана в 1958 году в ОКБ-155 (ныне НПО "Молния") под руководством А. Я. Березняка. Она поступила на вооружение в 1971 году и использовалась бомбардировщиками Ту-22М.

Ракета Х-22 имеет следующие характеристики:

Длина: 11,6 метра,

Диаметр: 0,94 метра,

Стартовая масса: 5780 килограммов,

Дальность полета: до 600 километров,

Скорость: до 4,6 Маха (более 5,5 тысяч км/час)

Боевая часть: фугасная или ядерная.

Цена от 300 00 до 500 000 тыс. долл.

Ракета Х-22 обладает высокой скоростью и дальностью полёта, что делает её практически неуязвимой для большинства средств ПВО. Она также может оснащаться ядерной боевой частью, что делает её ещё более опасным оружием.

В ходе специальной военной операции на Украине ракеты Х-22 используются Россией для поражения украинских объектов, главным образом, военных объектов и объектов военной инфраструктуры.