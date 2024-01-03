На Украине было использовано или уничтожено примерно 800 управляемых ракет зенитных ракетных комплексов Patriot.
Это составляет около трети от общего запаса таких ракет в странах НАТО. Пополнение запасов этих ракет на Украину будет серьёзным ударом по уже небольшому арсеналу ПВО НАТО.
Об этом сообщает турецкая газета The Daily Sabah.
Patriot является одной из самых эффективных систем ПВО, и её использование на Украине кое-как помогало защититься от российских ракетных ударов.
Однако, как отмечает автор статьи, страны НАТО, скорее всего, не смогут предоставить Украине большое количество ракет Patriot. Это связано с тем, что они весьма дорогостоящие, и их запасы ограничены.
Вместо этого, страны НАТО могут предоставить Украине другие системы ПВО, которые могут быть более доступны.
Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.