На Украине было уничтожено 800 натовских зенитных ракет ЗРК Patriot

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине было использовано или уничтожено примерно 800 управляемых ракет зенитных ракетных комплексов Patriot.

Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

Это составляет около трети от общего запаса таких ракет в странах НАТО. Пополнение запасов этих ракет на Украину будет серьёзным ударом по уже небольшому арсеналу ПВО НАТО.

Об этом сообщает турецкая газета The Daily Sabah.

Patriot является одной из самых эффективных систем ПВО, и её использование на Украине кое-как помогало защититься от российских ракетных ударов.

Однако, как отмечает автор статьи, страны НАТО, скорее всего, не смогут предоставить Украине большое количество ракет Patriot. Это связано с тем, что они весьма дорогостоящие, и их запасы ограничены.

Вместо этого, страны НАТО могут предоставить Украине другие системы ПВО, которые могут быть более доступны.