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Любовь Степушова

В разгаре ракетно-дронная война между Россией и Украиной. Кто в ней победит?

Силовые структуры » Военные новости

Набирает ход война с воздуха на встречных курсах. ВС РФ успешно отразили мощнейший удар ВСУ ракетами и дронами по нескольким регионам России и тут же ответили.

В разгаре ракетно-дронная война между Россией и Украиной. Кто в ней победит?
Фото: Unsplash

ПВО РФ сработала в связке с флотом и авиацией "выше всяких похвал"

В ночь на 5 января ВСУ ударили из РСЗО по Белгороду, ракетами и БПЛА по Крыму, Севастополю, Новороссийску, Липецкой области.

По Белгороду били из РСЗО "Ольха", ракеты которых трудно сбить, так как их путь короток, и они летят по низкой траектории. Били на максимальное расстояние по площадям жилого сектора, но противовоздушная оборона (ПВО) РФ справилась, сбито 10 ракет "Ольха". Попадание зафиксировано во двор одного из многоэтажных домов с повреждением автомобилей, два человека ранены.

На Севастополь и Крым была осуществлена комбинированная атака. Сюда уже РСЗО не дотягиваются. ВСУ поднимали свои истребители, которые запускали английские ракеты Storm Shadow, все сбиты. Минобороны сообщило, что беспилотников было сбито 36. Ракета С-200 была сбита над Липецкой областью.

"Я давно в теме", — пишет вагнеровец Condottiеro в Telegram. "Но такое вижу впервые. Работа ПВО в связке с авиацией и флотскими РЭР и РЭБ — выше всяких похвал".

По словам военнослужащего, план ВСУ состоял в том, чтобы карусель БПЛА и ракет "разрядила наше ПВО и позволила следующей волне прорваться к целям, но не получилось".

Политолог Алексей Живов в Telegram отдаёт должное военной разведке, которая "очень хорошо сработала на упреждение".

Российские средства ПВО — лучшие в мире

У РФ имеется множество решений в ПВО, благодаря чему воздушная безопасность РФ гораздо выше, чем у противника. ВПК РФ не только увеличил производство этих систем, но и усовершенствовал их.

Российские источники указывают, что отлично показывают себя ЗРПК "Панцирь-С1" и их модификации, а также системы ПВО: "Тор-М2", ПЗРК "Игла" и "Верба".

"Тор-М2" с усовершенствованной РЛС может автоматически идентифицировать и поражать цели в радиусе 30 км. В совокупности с высокой точностью это приводит к успешной ликвидации многих украинских БПЛА, ракет и авиабомб.

Достижение последних дней — обеспечение ПВО работой различных родов войск.

На Украине празднуют перемогу. В чём она?

В ответ ВСУ на Украину летели ракеты, в том числе "Искандер", и БПЛА — на Харьков и область, Кривой Рог, Херсон и Днепропетровск. РСЗО также применялись по украинским военным объектам в Харькове и Купянске. Утром 5 января взрывы были в Хмельницкой области.

Удары по тылу ВСУ усилились в разы, что перегрузило украинскую ПВО, усилив дефицит боеприпасов. Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил о том, что ракет для ПЗРК хватит всего на несколько массированных атак ВС РФ. О нехватке ракет других типов заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Своих мощностей для их производства у Украины нет, а США пообещали поставить 1000 ракет к установке Patriot. Это будет стоить от 3-х до 8-ми млрд. $, однако кредитная линия Запада по военной помощи Украине сейчас стоит на "паузе". Второе препятствие — техническое. Производство ракет — это длинный цикл, от заказа до реализации проходит года три.

В чем же тогда видится победа на Украине? В "переносе на территорию РФ войны" в надежде на восстание недовольных жителей приграничных регионов с соответствующими последствиями.

ВС РФ работают на стратегическую победу

В чем победа РФ? В ударах по тылам ВСУ — ближним и дальним, чтобы затем развивать наступление на земле и освобождать всё новые территории. Уже сейчас видно, как легко ракетно-дронные войска РФ проходят ПВО Украины.

Например в Киеве ударами 29 декабря поражены военные предприятия  концерна "Луч" и завод "Артём". Во время атаки 2 января были прилёты по заводу электротехники "Квазар", ремонтному заводу военной техники и заводу "Маяк". Известно из соцсетей, что ударом по КБ "Луч", уничтожена смена работавших на ВПК Украины — более 45-ти человек, и это невосполнимые потери.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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