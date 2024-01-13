На Западе заявили, что конфликт на Украине продлится до 2025 года

На Западе раскрыли сроки окончания конфликта на Украине. Подразумевает ли он мирные переговоры?

Конфликт Украины не закончится в ближайшее время время и будет длиться еще очень долго, вплоть до 2025 года, так как ни у одной из сторон нет возможности одержать "решающую победу". С таким заявлением выступил заместить генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ. Pravda.Ru анализирует контекст этих слов.

Фото: википедия

Заявление Джоанэ

"Этого (окончания конфликта — Ред.) не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом", — сказал он в интервью румынскому телеканалу Digi 24 (цитата по РИА Новости).

Более того, он подчеркнул, что блок не прекратить помогать Киеву, добавив, что важно помешать возможному приближению войск ВС РФ в границе Румынии.

Конфликт Украины не закончится в ближайшее время время и будет длиться еще очень долго, вплоть до 2025 года, так как ни у одной из сторон нет возможности одержать "решающую победу". С таким заявлением выступил заместить генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ. Pravda.Ru анализирует контекст этих слов.

Киев против прекращения огня

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом подчеркивал, что выступает против прекращения огня, так как, по его мнению, оно "пойдет на пользу России" и "не приведет к политическому диалогу".

Более того, Зеленский отмечал, что Украина не планирует приостанавливать военную кампанию в ближайшее время. По мнению украинского главы, перемирие даже на несколько лет станет причиной того, что РФ "переедет" Украину.

По словам украинского лидера, Киев будет руководствоваться собственными интересами при принятии решения о перемирии. Он также заметил, что союзники Украины помогают, однако "не успевают наполнять склады Украины оружием".

Россия открыта к переговорам

Ранее российский лидер Владимир Путин объяснял, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной, однако подчеркивал, что такой сценарий возможен только в случае выполнения условий российской стороны. Он объяснял, что страны Запада своими действиями препятствуют тому, чтобы стороны сели за стол переговоров и пытаются уничтожить Россию, используя для этого Украину.

"Суть проблемы не в Украине. А в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот в чем проблема. Но у них ничего не получится. Это просто исключено. Просто абсолютно исключено. И я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика меняется", — говорил Путин 1 января (цитата по РИА Новости).

Более подробно он описывал позицию Москвы по мирным переговорам 19 марта в своей статье для китайской газеты "Жэньминь жибао".

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", — писал российский глава.

Условия сторон противоречат друг другу

В ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) Зеленский называл два условия мирного плана Украины, который состоит из двух условий. Условия украинский лидер выдвинул следующие:

Вывод российских военных со всей территории Украины и возвращение страны к границам 1991 года;

Возврат Украине контроля не только над над всей границей страны, но и над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", — сказал Зеленский.

Как сообщает РБК, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Россия отвергала аналогичные предложения Киева. По словам издания, ни один из десяти пунктов "формулы Зеленского" не был направлен на решение возникшего кризиса. По мнению Захаровой, планы Зеленского являются "бессмысленным ультиматумом России". Захарова предлагала следующие условия для мирных переговоров: