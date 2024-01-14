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Дмитрий Плотников
Истребители МиГ-31К бьют ракетами по украинским заводам артиллерии и БПЛА

Первый нокдаун: МиГ-31К на Украине разбили последние военные заводы

Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы 13 января нанесли крупный удар баллистическими ракетами по украинским военно-промышленным объектам.

Первый нокдаун: МиГ-31К на Украине разбили последние военные заводы
Фото: википедия

Он был нанесён истребителями МиГ-31К ВВС России. Удар был направлен на предприятия по производству 155-мм, 152-мм и 125-мм артиллерийских снарядов, а также на цеха по производству беспилотных летательных аппаратов.

По сообщениям Министерства обороны России, все удары были успешными.

Последствия удара

Во-первых, он нанес серьёзнейший ущерб украинским оборонно-промышленным предприятиям. Это непременно приведёт к значительному сокращению производства боеприпасов для украинской армии, что в свою очередь может затруднить её способность вести боевые действия.

Во-вторых, удар продемонстрировал возросшие возможности Вооружённых сил России по нанесению ударов баллистическими ракетами по украинским объектам. Это может заставить Украину пересмотреть свою стратегию обороны, чтобы лучше защитить свои критически важные объекты от подобных атак. Хотя тут она уже расписывается в своей полной беспомощности.

"Нейтрализация объектов оборонной промышленности может значительно усугубить и без того критическую нехватку боеприпасов в украинской армии, широко затрагивающую различные подразделения — от артиллерии до элитных механизированных бригад. Возможности ВС РФ по нанесению баллистических ракетных ударов по украинским объектам значительно возросли благодаря резкому увеличению производства ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" и ракеты класса "земля-земля" 9К720, используемой комплексом "Искандер-М" — в несколько раз выше довоенного уровня. Отчеты Пентагона указывают на то, что это было дополнено приобретением северокорейских баллистических ракет, причём корейская КН-23Б считается самым опасным классом тактических баллистических ракет, действующих где-либо в Европе", — отмечают обозреватели американского журнала Military Watch Magazine.

Головная боль Киева — "Герань"

Украинские обозреватели в своих материалах отмечают, что Россия с конца 2022 года всё чаще использует иранские беспилотники "Шахед-136", которые с 2023 года производятся в России по лицензии под обозначением "Герань-2". Эти беспилотники способны нести различные виды оружия, включая противотанковые ракеты. Их использование может представлять серьёзную угрозу для украинских войск.

Несомненно, удар 13 января является важным событием в ходе российско-украинского противостояния. Он демонстрирует, что Россия продолжает наращивать свое военное давление на Украину, и что спецоперация начинает складываться полностью по сценарию Кремля.

По всей вероятности, киевский режим побывал в первом серьёзном нокдауне. По всем правилам единоборств, преимущество надо закрепить и развить. А значит, ждём следующих ударов.

Какой же напрашивается вывод?

Можно подытожить ряд пунктов:

  • Удар ВКС РФ 13 января нанес серьёзный ущерб украинским оборонно-промышленным предприятиям и приведёт к сокращению производства боеприпасов для украинской армии.
  • Удар продемонстрировал возросшие возможности Вооруженных Сил России по нанесению ударов баллистическими ракетами по украинским объектам.
  • Россия всё чаще использует иранские беспилотники "Шахед-136", которые представляют серьезную угрозу для украинских войск.
  • Он может побудить Запад к оказанию дополнительной военной помощи Украине. Однако арсеналы ЕС пусты, а США сейчас заняты больше Ближним Востоком.
МиГ-31К с «Кинжалами» приступают к постоянному патрулированию
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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