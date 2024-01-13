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Эффективность украинской ПВО катастрофически упала

Уже меньше 25%: эффективность украинской ПВО продолжает снижаться

1:23
Силовые структуры

Эффективность украинских систем противовоздушной обороны продолжает снижаться.

Уже меньше 25%: эффективность украинской ПВО продолжает снижаться
Фото: https://t.me/RVvoenkor/45083

На данный момент, её эффективность не превышает 25 процентов, пишет Telegram-канал "Резидент". А если учесть факт, что американцы приостановили поставку ракет для комплексов Patriot, то ПВО ВСУ вскоре будет бесполезным.

Сегодня, после ракетного массированного удара Генштаб Украины отчитался о том, что их ПВО сбили 8 ракет из 37, запущенных Россией. Националисты заявили о якобы сбитых семи ракетах Х-101/х-555/Х-55 и одной ракете Х-59.

Долетели до цели:

  • из Белгородской области — 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,
  • со стороны Тамбова — 6 ракет "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К,
  • из района Каспия — 5 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,
  • из Брянской области — 6 крылатых ракет Х-22,
  • из Крыма — 6 баллистических ракет "Искандер-М",
  • из двух самолётов Су-35 из Херсонской области — 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П,
  • из Брянской области — 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34.
Харьков, мощный прилёт по центру, разрушена гостиница Kharkiv Palace Hotel 30 декабря
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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