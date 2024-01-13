Эффективность украинской ПВО катастрофически упала

Уже меньше 25%: эффективность украинской ПВО продолжает снижаться

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эффективность украинских систем противовоздушной обороны продолжает снижаться.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45083

На данный момент, её эффективность не превышает 25 процентов, пишет Telegram-канал "Резидент". А если учесть факт, что американцы приостановили поставку ракет для комплексов Patriot, то ПВО ВСУ вскоре будет бесполезным.

Сегодня, после ракетного массированного удара Генштаб Украины отчитался о том, что их ПВО сбили 8 ракет из 37, запущенных Россией. Националисты заявили о якобы сбитых семи ракетах Х-101/х-555/Х-55 и одной ракете Х-59.

Долетели до цели:

из Белгородской области — 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,

со стороны Тамбова — 6 ракет "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К,

из района Каспия — 5 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,

из Брянской области — 6 крылатых ракет Х-22,

из Крыма — 6 баллистических ракет "Искандер-М",

из двух самолётов Су-35 из Херсонской области — 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П,

из Брянской области — 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34.