Эффективность украинских систем противовоздушной обороны продолжает снижаться.
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На данный момент, её эффективность не превышает 25 процентов, пишет Telegram-канал "Резидент". А если учесть факт, что американцы приостановили поставку ракет для комплексов Patriot, то ПВО ВСУ вскоре будет бесполезным.
Сегодня, после ракетного массированного удара Генштаб Украины отчитался о том, что их ПВО сбили 8 ракет из 37, запущенных Россией. Националисты заявили о якобы сбитых семи ракетах Х-101/х-555/Х-55 и одной ракете Х-59.
Долетели до цели:
из Белгородской области — 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,
со стороны Тамбова — 6 ракет "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К,
из района Каспия — 5 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,
из Брянской области — 6 крылатых ракет Х-22,
из Крыма — 6 баллистических ракет "Искандер-М",
из двух самолётов Су-35 из Херсонской области — 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П,
из Брянской области — 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34.
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