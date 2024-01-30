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Дмитрий Плотников
Истребитель США F-16: От аутсайдера к посредственности

Истребителю F-16 50 лет: как Falcon превратился из неудачника в основную машину НАТО

Силовые структуры » Военные новости

На днях исполнилось 50 лет с первого полета истребителя F-16 Fighting Falcon. Это второй по возрасту класс истребителей, находящихся в производстве, после F-15 Eagle.

Истребителю F-16 50 лет: как Falcon превратился из неудачника в основную машину НАТО
Фото: w-dog.ru

История концепции

Сам F-15 совершил свой первый полёт в 1972 году и стал первым истребителем четвертого поколения, разработанным для Военно-воздушных сил США. Его чрезвычайно высокие эксплуатационные расходы сделали его недоступным для широкого развертывания, что потребовало разработки более дешевого истребителя для формирования основы американского и союзного флота.

В результате для унификации технического обслуживания, и появился одномоторный истребитель, использующий тот же двигатель F110, что и F-15, но в одиночной, а не двойной конфигурации, что означало вдвое меньшую тягу и гораздо более низкое тяговооружение.

Потолок высоты, радар и скорость F-16 были значительно менее впечатляющими, чем у его основного конкурента того времени — советского истребителя третьего поколения МиГ-23МЛ/МЛД, в то время как он считался совершенно неспособным противостоять топовому советскому истребителю третьего поколения МиГ-25 "Лиса" — который был, по общему признанию, проблемой даже для более дорогостоящего F-15.

Кстати, это было наглядно продемонстрировано неспособностью пакистанских F-16 остановить полеты индийских МиГ-25 в своём воздушном пространстве на протяжении большей части 80-х годов прошлого века. Вступление в строй первых советских истребителей четвертого поколения — средневесного МиГ-29 и тяжёлого Су-27 с 1982 и 1984 годов соответственно — еще больше снизило статус F-16.

Надо что-то делать

Поначалу характеристики F-16 казались далеко не выдающимися, особенно учитывая, что ранние варианты не обладали ни возможностями высокоточного поражения наземных целей, ни ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности, что серьёзно ограничивало спектр задач, для которых они могли быть развернуты. Тем не менее, этот истребитель стал самым широко используемым в своём поколении и имел большой успех на международных рынках, чему способствовали несколько факторов.

Основным фактором было то, что F-16 по-прежнему имел самые низкие производственные и эксплуатационные расходы среди всех истребителей четвертого поколения в западном мире, в то время как его производство в очень больших масштабах для ВВС США обеспечило программе ключевую экономию как раз за счёт масштаба, позволяя машине конкурировать за контракты на международном уровне.

Политическое и экономическое влияние США было ещё одним важным фактором. Государства, ищущие защиты или экономических связей с Вашингтоном, охотно приобретали этот самолёт, в то время как другим, таким как Египет, Пакистан и Индонезия, были поставлены F-16 в качестве основных получателей американской помощи.

Развал СССР в помощь

Советская авиастроительная промышленность превосходила американскую по объемам производства в каждом предыдущем поколении. А тот факт, что СССР не производил легкий истребитель четвёртого поколения, стал ещё одним важным фактором в пользу F-16 с количественной точки зрения, как и то, что Союз распался в 1991 году, что фактически остановило производство МиГ-29, которых ранее строили более чем 100 штук в год.

Первоначальными основными преимуществами F-16 были его низкие эксплуатационные расходы и впечатляющая дальность полёта для самолета его размера, в то время как для боя на визуальных дистанциях его маневренность на низкой скорости была впечатляющей для западного истребителя, хотя всё ещё намного хуже, чем у МиГ-29 или Су-27.

Ключевым фактором долговечности истребителя в производстве были значительные инвестиции, сделанные в повышение его возможностей. К заметным вехам можно отнести интеграцию ракеты AIM-7 Sparrow примерно в 1988 году, что, хоть и с опозданием, но всё же предоставило истребителю его первую ракету "воздух-воздух" большой дальности, за которой последовала интеграция ракет AIM-120 класса "воздух-воздух".

Так легендарный американский F-16 из аутсайдера превратился в довольно крепкого средняка...

Американский истребитель F-16 Fighting Falcon || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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