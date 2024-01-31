Китай развернул 13 бригад истребителей-невидимок J-20

13 китайских бригад развернули истребители-невидимки J-20: США и Тайвань напряглись

С 2021 года, после масштабного расширения производства, китайские ВВС демонстрируют резкий рост поставок истребителей пятого поколения J-20.

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Являясь единственным оператором J-20, Народно-освободительная армии Китая — НОАК обладает одним из двух боевых самолётов этого поколения, находящихся на вооружении в полковых масштабах (наравне с американским F-35).

Ожидается, что к 2025 году ежегодное количество поставок J-20 достигнет 125 процентов от объёмов поставок F-35 для ВВС США, несмотря на значительно больший размер двухмоторного китайского истребителя, чем "американец".

Рост оснащённых бригад

Увеличение поставок позволяет ежегодно оснащать J-20 большее количество бригад. К концу 2022 года подтверждено развёртывание J-20 в восьми бригадах, ещё пять бригад, предположительно, получили их в 2023 году. С учётом подобных темпов перевооружения и продолжающегося роста производства, ожидается, что к концу десятилетия J-20 будут оснащены более 30 бригад НОАК. По имеющейся информации о темпах производства, очень вероятно, что в 2023 году поставки осуществлялись как минимум четырем подразделениям, пишет Military Watch Magazine.

В декабре 2023 года подтвердилось получение J-20 двумя ранее предполагаемыми бригадами — 97-й авиационной бригадой на авиабазе Дазу в Чунцине и 4-й авиационной бригадой на авиабазе Фошань вблизи Шэньчжэня.

J-20 на первой базе заменили лёгкие истребители третьего поколения J-7E, которые быстро выводятся из эксплуатации и замещаются J-20, J-16 и J-10C, также закупаемыми ВВС НОАК в больших количествах. А 97-я авиабригада стала первым подразделением, заменившим J-7 на J-20. 4-я авиабригада заменила базовые J-11, являющиеся лицензионной версией российского Су-27 с середины 1990-х годов.

Стратегическое расположение авиабазы Фошань позволяет J-20 осуществлять противовоздушную оборону над Шэньчжэнем и Гонконгом, а также над военно-морской базой Логпо на острове Хайнань, где базируется основная часть флота подводных лодок с ядерными баллистическими ракетами. База также находится всего в 700 км от Тайваня — потенциальной горячей точки конфликта.

Хронология развёртывания J-20

Первые поставки J-20 ВВС НОАК состоялись весной-летом 2016 года. Первой их получила 176-я авиационная бригада на авиабазе лётных испытаний и подготовки Динсин в пустыне Гоби, за ней в феврале 2018 года последовала 172-я авиационная бригада на авиабазе лётных испытаний и подготовки Цанчжоу недалеко от Тяньцзиня и Пекина.

Почти год спустя истребители получила 9-я авиационная бригада на авиабазе Уху недалеко от Шанхая. Она стала последней, получившей новые J-20 в течение следующих двух лет и последней, получившей базовый вариант с двигателями российского происхождения AL-31FM2, прежде чем в январе 2021 года усовершенствованный вариант J-20A с двигателями WS-10C поступил на вооружение 1-й авиационной бригады на авиабазе Аньшань.

Китайские аналитики тогда интерпретировали это развёртывание как сигнал Японии и Южной Корее (и особенно США) не вмешиваться в потенциальный конфликт в Тайваньском проливе.

J-20

Основное вооружение J-20 (ракеты PL-10 и PL-15) не хуже лучших американских и российских аналогов. В отличие от одномоторного F-35, который имеет ограниченные лётные характеристики, менее половины его дальности полета и не способен к крейсерскому режиму, двухмоторный "китаец" может вместить больше ракет и имеет превосходящие летные характеристики с высоким уровнем маневренности. Возможности J-20 быстро улучшались между впускаемыми партиями: новый мотор для истребителя WS-15 поступил в серию в начале 2023 года и начнёт оснащать передовые части в 2025 году.

Ожидается, что WS-15 обеспечит сверхкрейсерскую скорость на гораздо более высоких скоростях, позволяя вести бои на высотах, превышающих предел Армстронга, и увеличивая уже мировые возможности J-20.