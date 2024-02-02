США начинают играть "ядерными мускулами" перед Китаем и КНДР

США развертывает три ядерных авианосца и бомбардировщики B-52 против Китая и КНДР

По сообщению японских СМИ, Военно-морские силы США развернули три из 11-ти атомных авианосцев для операций в Тихом океане.

Фото: https://mavink.com/explore/Navy-MA

Данное развертывание явно направлено на усиление американского военного присутствия у КНДР и Китая. Это первое развертывание такого масштаба за последние два года.

Тихоокеанский рейд

Буквально через сутки после этого сообщения, появилась информация о том, что лучший бомбардировщик американских ВВС, способный нести ядерную бомбу, переброшен на Гуам в тихом океане.

"Бомбардировщики B-52 Stratofortress приземлились на базе ВВС Андерсен, Гуам, в конце января в рамках бомбардировочной задачи. Силы для поддержки миссий стратегического сдерживания, направленных на укрепление основанного на правилах международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе", — заявили генералы Пентагона.

Военная экспансия США в этой части океана не случайна. Министерство обороны Соединенных Штатах вовсю пытается нарастить финансирование ближневосточной операции. Всё это, вкупе с обязательствами в Восточной Европе и Арктике, не может не приводить к истощению ресурсов.

Пентагон ранее таким же образом увеличил своё присутствие в Восточной Азии семь лет назад. Тогда три атомных авианосца поиграли "мускулами" у берегов Северной Кореи. Напомним, тогда в 2017-м году между США и КНДР был пик напряженности.

Размещение бомбардировщиков на Гуаме, постоянное барражирование над Южной Кореей и сообщение американских генералов — всё это может иметь скрытую угрозу нанесение ядерного удара, чтобы это постоянно давило на Пхеньян.

Как ранее рассказывал прошлый глава Пентагона Джеймс Метис, администрация Дональда Трампа в своё время имела вариант напасть на КНДР, проведя массированные ядерные удары. Однако быстрое военное укрепление Северной Кореи, разработка своих средств ракетного и ядерного сдерживания были ключом к "худому миру".

Кстати, правительственные СМИ Китая уже заявили, что КНР обязательно вмешается и развернёт свою армию для защиты своего соседа, если на него нападут. Как раз тех пор военные возможности КНДР серьёзно выросли, и Соединенные Штаты немного поостыли.

Вывод

США наращивают военное присутствие в Тихом океане для сдерживания Китая и Северной Кореи. Для этого задействованы:

Три атомных авианосца США, направленные в Западную часть Тихого океана.

Стратегические бомбардировщики B-52H, переброшенные на Гуам.

Однако эти действия "для укрепления стратегического сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе" вызывают вопросы из-за напряженного бюджета США: ресурсы истощены из-за операций на Ближнем Востоке, в Арктике и Восточной Европе.

Развертывание авианосцев является сигналом о том, что США готовы к решительным действиям в регионе. Это может привести к эскалации напряженности.

Важно отметить, что эти американские маневры являются значительным событием, которое может иметь далеко идущие последствия для региональной безопасности.

Напрашиваются вопросы:

Какова реакция Китая и Северной Кореи на развертывание США?

Как это развертывание повлияет на отношения между США и Китаем?

Как это развертывание повлияет на ситуацию на Корейском полуострове?

В любом случае, США занимаются любимым делом — провокациями и розжигом очередного горячего очага.