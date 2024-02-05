Великобритания предложила своим союзникам по НАТО рассмотреть вопрос о вводе "экспедиционного корпуса" на территорию Украины.
Предлагается даже план: скрытно перебросить крупные силы из приграничных районов Румынии и Польши и встать на берегу Днепра.
"В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса, а также установления бесполётной зоны над территорией, подконтрольной Киеву, и увеличения поставок вооружений и техники ВСУ", — цитирует РИА Новости источник.
Существует также несколько вариантов того, чем мог бы заниматься экспедиционный корпус:
Сторонники этой идеи аргументируют тем, что это поможет Украине победить в войне с Россией. Они считают, что НАТО имеет моральное обязательство защищать киевский режим, и уверены, что экспедиционный корпус НАТО будет сдерживать Россию от дальнейшей агрессии.
Правда, немало и противников этой идеи. Они предупреждают, что это может привести к прямому столкновению между НАТО и Россией. Также противники предложения Лондона считают, что это приведёт к эскалации конфликта и расширению его на другие страны, и уверены, что это может привести к дестабилизации региона и даже к новой мировой войне.
Тема выступления военнослужащих НАТО в случае российского широкомасштабного наступления муссируется уже давно. Однако я считаю, что это пока нереально.
Это может случиться в двух случаях: или на фоне полной катастрофы киевского режима, или на фоне мирных переговоров. Когда надо будет делить Незалежную. Да, варианты весьма полярные. Но вот такая сегодня политика Запада — не иметь чёткого плана и бросаться из крайности в крайность.
Убеждён, что сегодня большинство участников Североатлантического альянса к этому не готовы. И если это будет решаться голосованием, где нужно будет 100-процентное одобрение всех членов военного блока, то на сегодняшний день, как я уже отметил выше, обязательно найдутся те, кто проголосует против.
К тому же мы помним, как делались уже польско-литовские военные батальоны. И закончилось это ничем, поскольку никто им никакой гарантии не дал, и эти формирования становились вполне законной целью для вооруженных сил России.
Поэтому считаю, что это предложение Великобритании — попытка страны вернуться на континент, а значит, можно предлагать различные радикальные "прожекты", похожие на агонию угасающей империи.
Вообще идея европейской армии зародилась с рождением Евросоюза. Европейский Союз есть — а союз — это же всё-таки какие-то косвенные признаки единого государства. А как же государство без вооруженных сил!
И такой проект предлагался уже неоднократно, но всегда заканчивался на ранней фазе. Причины были самые разные, от политических, до финансовых.
А между тем в Европе начали обсуждать — есть ли вообще жизнь в НАТО после прихода Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. И что будет с альянсом, и не создать ли Европе свой такой военный блок. Довольно спорное утверждение. Вряд ли Трамп будет так сильно настаивать на развале военного блока. Но одно можно сказать точно, что разногласия в альянсе станут достаточно серьёзными.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.