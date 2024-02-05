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Дмитрий Плотников
Экспедиционный корпус на Украину: влажные мечты Лондона "вернуться" на континент

Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии

3:36
Силовые структуры » Военные новости

Великобритания предложила своим союзникам по НАТО рассмотреть вопрос о вводе "экспедиционного корпуса" на территорию Украины.

Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии
Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Предлагается даже план: скрытно перебросить крупные силы из приграничных районов Румынии и Польши и встать на берегу Днепра.

"В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса, а также установления бесполётной зоны над территорией, подконтрольной Киеву, и увеличения поставок вооружений и техники ВСУ", — цитирует РИА Новости источник.

Европейский десант

Существует также несколько вариантов того, чем мог бы заниматься экспедиционный корпус:

  • Мог бы участвовать в боевых действиях против России.
  • Мог бы помогать украинской армии в обучении и подготовке.
  • Мог бы оказывать гуманитарную помощь населению Украины.

Сторонники этой идеи аргументируют тем, что это поможет Украине победить в войне с Россией. Они считают, что НАТО имеет моральное обязательство защищать киевский режим, и уверены, что экспедиционный корпус НАТО будет сдерживать Россию от дальнейшей агрессии.

Правда, немало и противников этой идеи. Они предупреждают, что это может привести к прямому столкновению между НАТО и Россией. Также противники предложения Лондона считают, что это приведёт к эскалации конфликта и расширению его на другие страны, и уверены, что это может привести к дестабилизации региона и даже к новой мировой войне.

А надо ли НАТО

Тема выступления военнослужащих НАТО в случае российского широкомасштабного наступления муссируется уже давно. Однако я считаю, что это пока нереально.

Это может случиться в двух случаях: или на фоне полной катастрофы киевского режима, или на фоне мирных переговоров. Когда надо будет делить Незалежную. Да, варианты весьма полярные. Но вот такая сегодня политика Запада — не иметь чёткого плана и бросаться из крайности в крайность.

Убеждён, что сегодня большинство участников Североатлантического альянса к этому не готовы. И если это будет решаться голосованием, где нужно будет 100-процентное одобрение всех членов военного блока, то на сегодняшний день, как я уже отметил выше, обязательно найдутся те, кто проголосует против.

К тому же мы помним, как делались уже польско-литовские военные батальоны. И закончилось это ничем, поскольку никто им никакой гарантии не дал, и эти формирования становились вполне законной целью для вооруженных сил России.

Лондон кричит о себе

Поэтому считаю, что это предложение Великобритании — попытка страны вернуться на континент, а значит, можно предлагать различные радикальные "прожекты", похожие на агонию угасающей империи.

Вообще идея европейской армии зародилась с рождением Евросоюза. Европейский Союз есть — а союз — это же всё-таки какие-то косвенные признаки единого государства. А как же государство без вооруженных сил!
И такой проект предлагался уже неоднократно, но всегда заканчивался на ранней фазе. Причины были самые разные, от политических, до финансовых.

А между тем в Европе начали обсуждать — есть ли вообще жизнь в НАТО после прихода Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. И что будет с альянсом, и не создать ли Европе свой такой военный блок. Довольно спорное утверждение. Вряд ли Трамп будет так сильно настаивать на развале военного блока. Но одно можно сказать точно, что разногласия в альянсе станут достаточно серьёзными.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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