Заставят ли англосаксы пойти Польшу по безумному пути Украины

Выступит ли Польша против РФ вместо обескровленной и обворованной Украины

Вашингтон и Лондон давно намекают, что в случае поражения Украины у них есть некий запасной план.

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Вместо пана — лях

С высокой вероятностью в этом плане роль Украины к моменту полного исчерпания её мобилизационного и военного ресурса, новую роль получит Польша.

Однако остаётся открытым вопрос, что это будет: полноценная война с Белоруссией и Россией в стиле самоубийства киевского режима или ограниченная военная операция по захвату Запада Украины.

Мы уже сообщали, что оперативное командование Вооруженных сил Польши накануне, 4 февраля, распространило навигационное предупреждение для пилотов в приграничной зоне с Россией, Украиной и Белоруссией. Оно будет действовать в период с 5 февраля по 5 мая.

"Могут произойти незапланированные военные действия, связанные с обеспечением государственной безопасности", — сказано в сообщении в их официальных социальных сетях.

Итак, возможные причины:

Репетиция и информационная накачка европейского обывателя.

Подготовка к потенциальному участию Польши в конфликте на Украине.

Обеспечение безопасности в связи с напряженной ситуацией в регионе.

Думаю, говорить о чем-то серьёзном пока рано. Скорее всего, это пока репетиция. То есть Варшава "приручает" европейского обывателя к информации к подготовке военных действий с российской и белорусской армией.

Однако не следует забывать, что основные поставки из Соединённых Штатов, Британии и Южной Кореи, а также обеспечение материальной частью новых подразделений польской армии приходится на 2025-2026 годы. Уже заказаны танки, самолёты, самоходные артиллерийские установки, комплексы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня буквально на десятки миллиардов долларов.

Ясное дело, что не слишком богатая Польша не может себе это позволить. Однако бенефициары войны на восточном в европейском плацдарме — Лондон и Вашингтон, это запросто финансово потянут.

Зачем США накачивают Польшу оружием?

Существует несколько возможных причин:

Ну, во-первых, подразумевается сдерживание России:

США стремятся укрепить восточный фланг НАТО в ответ на "предполагаемую угрозу со стороны России.

Польша, граничащая с Россией и Белоруссией, является ключевым игроком в этой стратегии.

Поставки оружия Польше увеличивают её военный потенциал и демонстрируют России решимость США защищать своих союзников.

Во-вторых, это отвечает доктрине поддержки Украины:

Польша играет важную роль в поддержке Украины в её противостоянии с Россией.

США могут напрямую поставлять оружие Украине, но передача оружия через Польшу может быть более эффективной и менее провокационной для России.

В-третьих, это экономические интересы:

Продажа оружия является важным источником дохода для США.

Польша является одним из крупнейших покупателей американского оружия в Европе.

Поставки оружия Польше укрепляют экономические связи между двумя странами.

Ну и, наконец, геополитические интересы:

США стремятся укрепить свое влияние в Центральной и Восточной Европе.

Польша является одним из лидеров в регионе и важным партнером США.

Поставки оружия Польше укрепляют позиции США в регионе.

Понятно, что повышение боеготовности польской армии, которая на данный момент передала Украине огромную часть своих систем ПВО, танков, артиллерии и боеприпасов, будет возможно не раньше чем через два года. На данный момент Вооруженные силы Польши выглядят довольно небоеспособно. Однако, если украинская армия к лету 2024 года будет на грани краха и киевский режим окажется под серьезной угрозой катастрофы, то США и Великобритания могут разыграть "польский гамбит" не дожидаясь 2026 года.

Варшаве объяснят её мотивы для участия в конфликте: мол, вот ваш шанс использовать реваншистские настроения, а также шанс к доминированию в регионе, геополитические интересы и всё такое.

А забить баки ляху англосаксам необходимо, поскольку других вариантов сдерживания Российской Федерации у западной клики просто не останется.