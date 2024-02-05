Вашингтон и Лондон давно намекают, что в случае поражения Украины у них есть некий запасной план.
С высокой вероятностью в этом плане роль Украины к моменту полного исчерпания её мобилизационного и военного ресурса, новую роль получит Польша.
Однако остаётся открытым вопрос, что это будет: полноценная война с Белоруссией и Россией в стиле самоубийства киевского режима или ограниченная военная операция по захвату Запада Украины.
Мы уже сообщали, что оперативное командование Вооруженных сил Польши накануне, 4 февраля, распространило навигационное предупреждение для пилотов в приграничной зоне с Россией, Украиной и Белоруссией. Оно будет действовать в период с 5 февраля по 5 мая.
"Могут произойти незапланированные военные действия, связанные с обеспечением государственной безопасности", — сказано в сообщении в их официальных социальных сетях.
Итак, возможные причины:
Думаю, говорить о чем-то серьёзном пока рано. Скорее всего, это пока репетиция. То есть Варшава "приручает" европейского обывателя к информации к подготовке военных действий с российской и белорусской армией.
Однако не следует забывать, что основные поставки из Соединённых Штатов, Британии и Южной Кореи, а также обеспечение материальной частью новых подразделений польской армии приходится на 2025-2026 годы. Уже заказаны танки, самолёты, самоходные артиллерийские установки, комплексы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня буквально на десятки миллиардов долларов.
Ясное дело, что не слишком богатая Польша не может себе это позволить. Однако бенефициары войны на восточном в европейском плацдарме — Лондон и Вашингтон, это запросто финансово потянут.
Существует несколько возможных причин:
Ну, во-первых, подразумевается сдерживание России:
Во-вторых, это отвечает доктрине поддержки Украины:
В-третьих, это экономические интересы:
Ну и, наконец, геополитические интересы:
Понятно, что повышение боеготовности польской армии, которая на данный момент передала Украине огромную часть своих систем ПВО, танков, артиллерии и боеприпасов, будет возможно не раньше чем через два года. На данный момент Вооруженные силы Польши выглядят довольно небоеспособно. Однако, если украинская армия к лету 2024 года будет на грани краха и киевский режим окажется под серьезной угрозой катастрофы, то США и Великобритания могут разыграть "польский гамбит" не дожидаясь 2026 года.
Варшаве объяснят её мотивы для участия в конфликте: мол, вот ваш шанс использовать реваншистские настроения, а также шанс к доминированию в регионе, геополитические интересы и всё такое.
А забить баки ляху англосаксам необходимо, поскольку других вариантов сдерживания Российской Федерации у западной клики просто не останется.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.