У польской границы для пилотов ввели предупреждение в связи с "незапланированными военными действиями"

У границ Польши с Украиной, РФ и Белоруссией для ввели предупреждение в связи с возможными "военными действиями"

У границы Польши с РФ, Украиной и Белоруссией для пилотов введено предупреждение в связи с вероятными "незапланированными военными действиями для обеспечения национальной безопасности".

Фото: "Polish troops train on US weapons systems" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом заявило оперативное командование Вооруженных сил Польши, отметив, что срок предупреждения с 5 февраля по 5 мая.

"Могут произойти незапланированные военные действия, связанные с обеспечением государственной безопасности", — сказано в сообщении.

Эта информация должна предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о вероятном усилении активности военной авиации в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе, подчеркнули в ведомстве.

Область ограничения распространяется на регионы востока Польши, который граничит с РФ, Белоруссией и Украиной, а также участок Балтийского моря.