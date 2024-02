У польской границы для пилотов ввели предупреждение в связи с "незапланированными военными действиями"

У границы Польши с РФ, Украиной и Белоруссией для пилотов введено предупреждение в связи с вероятными "незапланированными военными действиями для обеспечения национальной безопасности".

Фото: "Polish troops train on US weapons systems" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.