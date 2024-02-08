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Дмитрий Плотников
Американский ВПК в 2023 году заработал на русофобии 81 миллиард долларов

Вашингтон напугал мир Россией и заработал миллиарды долларов на продаже оружия

3:50
Силовые структуры » Военные новости

Военно-промышленный комплекс США отлично заработал на русофобии.

Вашингтон напугал мир Россией и заработал миллиарды долларов на продаже оружия
Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center is licensed under This media file is in the public domain

Абсолютное большинство запросов на приобретение их оружия рассматривается в рекордные сроки: при посредничестве Госдепа США в течение 48 часов.

Бизнес на смерти

Военные компании США за последние два-три года получили сверхприбыль благодаря эскалации военных конфликтов в разных регионах планеты. А явная взаимосвязь между милитаристской внешней политикой Белого дома и усилением тенденций русофобии со стороны официального Вашингтона, налицо.

Аналитические центры США, получая деньги от ВПК, щедро снабжают своими русофобскими разработками правительство, что не может не сказаться на других странах мира. Там дружно вторят гегемону и хозяину. К тому же эти вассалы Штатов понимают, что у них нет другого выхода, кроме как покупать оружие у патрона, поскольку страх перед Россией преобладает.

Издание Politico уже рассказало, как мощно увеличивается число сделок между предприятиями ВПК и покупателями из Евросоюза (да и из Азии) при посредничестве администрации президента США.

Только за 2023 год американский ВПК получил прибыль в 81 млрд долларов на продаже вооружения другим странам. По сравнению с 2022 годом, продажи подскочили более чем на 50 процентов! По статистике всё того же Госдепа США, наиболее выгодные контракты на ударные и транспортные вертолёты и пусковые установки ракет большой дальности. Главными покупателями тут были Берлин и Варшава.

И к бабке не ходи, причина — сильно выросший запрос на русофобскую повестку в последние годы. Разумеется, всё делается "с лёгкой руки" всё того же Вашингтона.

Санкции в помощь

Также все члены НАТО стараются "укрепить и нарастить" вооружения ради "будущего неотвратимого противостояния с Россией". Тем более, что Белый дом постоянно утверждает, что российский ВПК, попавший под санкции, вынужден покинуть большую часть мирового рынка, а это "поле возможности" для военных компаний США. Крупнейшие магнаты американской оборонки уже хвастливо заявили, что "отобрали у Кремля" немалый сегмент мирового рынка оружия, пишет Kayhan.

Доходы от продаж оружия в США растут с 2020 года. Ещё тогда Дональд Трамп выступил в роли главного продавца военной техники и помог ВПК страны заработать первые полтора десятка миллиардов долларов — поставил Индонезии истребители F-15. Тогда причиной роста продаж была не русофобия, но её брат — синофобия, ибо вдруг стала "расти китайская угроза".

Для нынешней администрации конфликт между РФ и Украиной стал катализатором процесса, начатого Трампом. На долю Польши (которая граничит с Украиной) приходятся самые крупные военные заказы в Европе, проведенные через Госдеп — на общую сумму около 30 млрд долларов.

Другие евросоюзники Вашингтона тоже не раз обращались с запросами. Например, Берлин подписал контракт на 8,5 млрд долларов, Чехия на 5,6 млрд долларов, Болгария на 1,5 млрд долларов и на 1 млрд долларов Норвегия. Белый дом не раз хвастался, что поставки вооружения в ЕС весьма улучшили положение бизнеса США в сфере военной промышленности.

Крупные сделки наблюдаются и со странами Азии. Разумеется, всё это тоже тщательно контролируется американским правительством. Уже даже создан спецфонд для "противодействию влиянию Китая": из него субсидируют закупки американских союзников в Азии.

И конца этому пока не видно, ведь в США прекрасно знают, что всё потраченное сторицей вернётся в американский бизнес...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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