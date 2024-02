Американский ВПК в 2023 году заработал на русофобии 81 миллиард долларов

Your browser does not support the audio element.

Военно-промышленный комплекс США отлично заработал на русофобии.

Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center is licensed under This media file is in the public domain