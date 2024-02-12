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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Авдеевке до "дороги жизни" 100 метров, ВС РФ готовы идти на Купянск

В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине. Представляем военную сводку на понедельник, 12 февраля.

В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Авдеевка

В городе армия России взяла под контроль километровый участок железной дороги. Сейчас площадь территории, контролируемой ВС РФ в черте города, в результате продвижения южнее ж/д, выросла ещё на 1,5 кв. км. ВСУ признают факт утраты своих оборонительных позиций вдоль ул. Тимирязева в направлении главной артерии снабжения своей армии — проспекта Индустриального. До него бойцам армии РФ осталось пройти около сотни метров. После его взятия гарнизон ВСУ в Авдеевке, насчитывающий примерно 3,5 тыс. человек (из 8 тысяч), будет разрезан.

Главный узел обороны ВСУ в северной части — Коксохим, а в южной — 9-й квартал с многоэтажками. Одновременно с этим армия России берёт в тактические клещи автобазу. Продвижение ВС РФ тут может привести к окружению наприятеля. Также сообщается, что для удержания города в помощь ВСУ бросили одно из лучших подразделений ВСУ — 3-ю штурмовую бригаду.

Херсонское направление

Российская армия продолжает держать оборону и наносит "ответку" по боевикам ВСУ и западной технике. По националистам нанесены удары в районе населённых пунктов Тягинка, Ивановка, Берислав и Михайловка.

ВСУ потеряли до 50-ти солдат и 9 автомобилей, сообщило Минобороны РФ. Также уничтожены две гаубицы Д-30, одна Д-20 и одна гаубица М777 производства США. Ликвидированы не менее шести украинских БПЛА над Херсонской областью. Устранить дроны помогли средства противовоздушной обороны армии России.

Купянское направление

На этом фронте сражаются подразделения группировки войск "Запад". Пехота во взаимодействии с артиллеристами отразили 5 атак штурмовиков в районах озера Лиман и посёлков Синьковка, Табаевка и Тимковка.
В ходе контрбатарейной борьбы САУ "Гвоздика" уничтожила миномётный расчёт украинской армии у Петропавловки. Комплекс противовоздушной обороны ВС РФ уничтожил беспилотник-разведчик "Баба-Яга". За сутки националисты потеряли до 210 боевиков, 3 минометных расчёта и 3 автомобиля. Есть информация, что ВС РФ готовят наступление на Купянск.

Подразделениям армии Украины, выведенным в тыл Купянского и Чугуевского районов, из-за нехватки личного состава увеличивают сроки на доукомплектование.

Краснолиманское направление

В районах населённых пунктов Кировск, Северск, Дроновка и Григоровка артиллеристы РФ уничтожили около 100 выявленных целей украинской армии, в том числе более 60-ти точек скопления личного состава, военной техники, 25 артиллерийских позиций и три опорника ВСУ. В районах посёлка Ямполовка и Червонодибровского участка подразделения пехоты группировки "Центр" ВС РФ при поддержке артиллеристов отразили две атаки штурмовиков 60-й и 63-й мехабригад армии Украины. Потери врага тут составили до 120 солдат и 3 автомобиля.

Донецкое направление

В ДНР армия РФ поразила пункт управления ВСУ в районе н. п. Новогродовка.

"Поражён пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики", — сообщили в Минобороны России.

Группировка "Юг" ВС РФ отразила 11 атак врага. Нанесены удары по скоплениям националистов в районах посёлков Новое, Красное, Клещеевка и Курдюмовка. За сутки ВСУ потеряли до 325 боевиков убитыми и ранеными, один танк, две БМП, гаубицу Д-30 и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" российской армии нанесла огневое поражение личному составу и натовской технике у н. п. Шевченко, Водяное и Приютное. Всего противник потерял 150 боевика и три автомобиля.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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