Сводка с фронта: в Авдеевке паническое бегство ВСУ, из Крынок уходит армия Украины

В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье

Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Представляем военную сводку на пятницу, 16 февраля.

Авдеевка

Накануне националисты потеряли важные опорники "Чебурашка" и "Зенит", и были вынуждены отступать, попав в окружение. Остатки гарнизона украинской армии под покровом ночи и прикрытием 3-й штурмовой бригады группами пытались выйти из этого окружения. С учётом сложившейся обстановки (дорога на н. п. Ласточино перерезана), пытались выходить через н. п. Северное. Однако армия России ожидала такого хода событий. Мощно отработали артиллерия и бойцы штурмовых отрядов ВС РФ.

Беспорядочный отход из Авдеевки по грунтовке пошёл не по плану, и помимо огня армии России, неприятель несёт потери от собственной артиллерии, а также от выхода на минные поля.

В городской застройке продолжаются уличные бои: российская армия продвигается с восточного и с южного направления. Там, где ещё месяц назад делал селфи Зеленский, теперь висит флаг РФ. Освобождена Донецкая фильтровальная станция.

Централизованных приказов от Генштаба Украины не поступает, а в бега подались даже нацподразделения, которые должны были поддерживать дисциплинированный отход менее идейных частей. В Авдеевке остаётся очень много тяжелораненых боевиков ВСУ. На данный момент часть сил ВСУ отводит к опорнику "Химик", часть пытается отступать по балке к Тоненькому.

Запорожское направление

Российские войска сконцентрировали большие силы и готовят новое наступление у Работино.

"Группировка, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении за последние несколько дней или недель, своими размерами превосходит в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Очевидно, что россияне туда вышли не на прогулку", — накануне сообщил спикер группировки Вооружённых сил Украины "Таврия" Лиховий.

Украинские источники также утверждают, что накопление значительных сил российской армии по направлению к н. п. Работино было замечено ещё полмесяца назад.

Фланги Артёмовска

На Донецком фронте украинская армия продолжает пятиться у Часов Яра. Российские войска продвинулись южнее Поповского леса и подошли к северным подступам Ивановского. Подойдя со стороны посёлка Чернобылец, армия России вплотную подошла к Ивановскому ещё и с восточной стороны. Националисты пытаются контратаковать, однако пока ВСУ удалось лишь чуть снизить темп атак ВС РФ.

Также наступают российские бойцы и в Новомихайловке. Армия РФ уверенно закрепилась в восточной части населённого пункта и периодически заходит в центр. На подмогу ей прорываются российские подразделения с южной стороны. У н. п. Победа армия России давит юго-восточнее посёлка со стороны "Зверинца-2".

В районе Краматорска (ДНР) сбит самолёт МиГ-29 ВСУ.

Херсонское направление

Поступала информация, что из населённого пункта Крынки армия Украины вывела остатки подразделений. Это частично соответствует истине, поскольку в посёлке ещё остаются формирования ВСУ. Группы эвакуации украинской армии поражают российские военные.

ВСУ на этом направлении потеряли до 20 военных, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30. За сутки перехвачено 8 снарядов реактивной системы залпового огня Himars, управляемая авиабомба Jdam также производства США и 95 украинских беспилотных аппаратов.