Одобрение на терроризм: НАТО обещает Киеву миллион дронов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад поставит Украине 1 миллион беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Openverse by Håkan Dahlström is licensed under CC BY 2.0