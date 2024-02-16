Одобрение на терроризм: НАТО обещает Киеву миллион дронов

Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад поставит Украине 1 миллион беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Openverse by Håkan Dahlström is licensed under CC BY 2.0

Миллион дронов от НАТО

И сделать он это хочет именно от Североатлантического альянса. Главными поставщиками будут являться Лондон и Рига.

"Группа союзников собралась вместе с целью поставить 1 миллион беспилотников Украине", — сказал генсек военного блока.

Правда, не уточнив, кто именно входит в это объединение, а также не озвучил сроков, в которые предполагается передать Украине такое количество дронов.

Но Столтенбергу уже припомнили миллион снарядов, которые так и не были поставлены Украине, а коллективный Запад в несостоятельности этого полностью расписался.

Но тем не менее, наши "европейские партнёры" продолжают запугивать Россию поставками Киеву. Тем более, что сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уже прилетел в Берлин, которым он открывает свое большое европейское турне.

"Тур попрошайничества" он начинает с посещения Олафа Шольца, с которым он по всей вероятности, подпишет договор о "гарантии безопасности". Также он намерен выступить на Мюнхенской конференции, а потом он отправится в Париж к Эммануэлю Макрону, который тоже ему пообещал эти гарантии.

В общем, Зеленский суетится, поняв, что от Соединенных Штатов денег не дождёшься, и надо начинать трясти своих соседей по континенту. Тем более они его так поддерживали ранее. Хотя трясти Европу становится всё сложнее. И так недавно Зеленский растряс Евросоюз на 50 млрд евро.

Насколько реальна угроза

Но в теме беспилотников смысл, конечно, есть. Вопрос только в том, сможет ли Европа всё это поднять. Поскольку, когда Евросоюз пообещал снаряды, он сначала сказал, а потом подумал. Оказалось, что для Европы освоение такого производства оказалось просто не под силу. Дутые европейские гиганты просто-напросто надорвались.

По всей вероятности, на цифру миллион именно дронов их натолкнула речь Залужного в интервью западным СМИ. Именно там он делал ставку на "беспилотные войска" и Евросоюз моментально сменил повестку с "миллиона снарядов" на "миллион дронов". Выгода здесь очевидна, одноразовые дроны намного дешевле снарядов, и ими Запад хочет их и заменить.

Хотя ясное дело, никакой квадрокоптер по мощности не может заменить 155-миллиметровый снаряд. Поэтому заявлять, что миллион дронов заменят миллион снарядов, это было бы не совсем правдой. Очевидно, что Европейский Союз просто привязался к пропагандистской цифре "миллион".

Ответ России

Однако и наплевательски к этим словам нельзя относиться. Во-первых, это дешёвые боеснаряды, во вторых они несложные в производстве, а в-третьих, беспилотники со взрывчаткой — это действительно опасное оружие.

Правда армады и рой дронов, которые будут взрывать Москву, Зеленский обещал ещё год назад. Однако сейчас наибольший ущерб после террористических киевских атак нам наносят именно ракеты и артиллерия.

Однако это вовсе не означает, что опасность нельзя недооценивать. И одна из главных задач российской обороны — это противодронная защита и радиоэлектронная борьба. Это то, что нашим мирным городам сейчас нужно в первую очередь. Разумеется, также нужно увеличивать выпуск различного в противодронового оружия. Усовершенствовать его и изобретать новое.