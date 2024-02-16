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Странам НАТО нечем воевать с Россией, поскольку "всё отправили Киеву"

В НАТО поняли, что блок не готов к войне с Россией: всё отправлено Украине

Силовые структуры

В Европе заявили, что Россия якобы может напасть на страны НАТО, и готовятся к войне.

В НАТО поняли, что блок не готов к войне с Россией: всё отправлено Украине
Фото: web-beta.archive.org by US Army is licensed under public domain

Об этом сообщает издание Spectator.

Но у членов блока просто уже нет средств для борьбы, поскольку всё отправили Киеву. К примеру, в Прибалтике не хватает ЗРК, пишет автор. В случае войны с РФ они будут попросить киевский режим вернуть обратно ракеты.

Склады в ЕС почти пустые — оборонная промышленность Европы производит боеприпасов крайне мало. Командование НАТО жалуется, что страны Евросоюза нерегулярно подписывают контракты на поставки оружия, до этого долго пытаясь экономить.

Помимо этого, Европа осознаёт, что не сможет больше рассчитывать на американскую помощь, и в восполнении вооружений Вашингтон точно не поможет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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