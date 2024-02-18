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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино

Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем военную сводку на воскресенье, 18 февраля.

Авдеевка

Город перешёл полностью под контроль российской армии, так же удалось выйти на границы н. п. Ласточкино. Потери националистов в боях за Авдеевку за прошедшие сутки составили свыше 1,5 тыс. военнослужащих.
Только отдельные разрозненные украинские формирования смогли спешно покинуть город, бросив при этом военную технику и вооружение, сообщает Минобороны РФ. Сейчас проводится окончательная зачистка населённого пункта от боевиков, блокированию ВСУ, засевших на коксохимическом заводе. Взято в плен много всушников.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже доложил Верховному главнокомандующему о полном взятии города под контроль группировкой войск "Центр" ВС РФ под командованием генерала Мордвичёва.

Запорожское направление

Российские войска перешли в мощное наступление у посёлка Работино, обрушив на неприятеля смертельные удары и выбив со многих позиций на западе, востоке и юге. При поддержке боевой авиации, ТОС "Солнцепёк" и артиллеристов бронегруппы 58-й армии, 42-й и 76-й псковской дивизии ВДВ вечером неожиданно для врага атаковали боевиков ВСУ широким фронтом, глубоко вклинившись в их оборону.

В тёмное время суток армия России продолжила развивать успех. Работала оперативно-тактическая авиация и вертолёты с ракетами ЛМУР. В продвижении по занятой территории есть успехи — пройдены минные заграждения врага.

Фланги Артёмовска

У Ивановского российская армия вплотную стоит у восточных окраин. С севера от Ивановского и Поповского леса замечено продвижение крупных сил российских войск. Теперь Ивановское на грани окружения. У Поповского леса встречные бои. Бойцы РФ стараются продвинуться к каналу — это уже микрорайон на окраине города Часов Яр, отделенный от него каналом Северский Донец — Донбасс.

Армия России продолжает давить бандеровцев в районе Красного и Богдановки, а в направлении Андреевки перешла в атаку.
Также она продвигается к югу от Богдановки в направлении важного населённого пункта Часов Яр и к востоку от Клещеевки.

Краснолиманское направление

На этом фронте ударная группа армейской авиации России поразила украинские позиции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. Очередными целями для пилотов ВКС РФ стали скопление личного состава и бронетехника украинской армии.

Также российская армия продолжает планомерно наступать по Яру Лаптева. До важного населённого пункта Тёрны — 1,5 километра.

Северское направление

Тут российская армия продвинулась к населённым пунктам Васюковка и Выемка вдоль железной дороги ещё на полкилометра.

Купянское направление

Тут на северном фланге рубежа Синьковка — Петропавловка российские войска ожидают подкрепления личным составом и бронетехникой для дальнейших атак.

В посёлке Пантелеймоновка (пригород Ясиноватой) после удара реактивной системы залпового огня HIMARS, который пришёлся по жилому дому, погибли четыре мирных жителя, еще 6 получили ранения. Трёх человек спасли из-под завалов. Всего здесь упало пять ракет ВСУ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу авдеевка
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