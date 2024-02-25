Украинские "супермены" против русских "унтерменшей": как Запад демонизирует Россию и СВО

Цезарь Куников с нами: геббельсовскую пропаганду в СВО побеждают не словами

10:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Очевидно, что помимо активных действий на украинском фронте в информационном пространстве кипит ожесточённая идеологическая война. К сожалению, нельзя сказать, что Россия в этой войне однозначно одерживает победу.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Украинские пропагандисты и их западные кураторы проявили себя как достойные ученики Геббельса, выставляя солдат ВСУ в качестве "воинов света", защитников цивилизации, этаких суперменов, которые способны разгромить и уничтожить орды путинских "унтерменшей" (недочеловеков), изображаемых в виде кровожадных орков, творящих на благословенных чернозёмах Незалежной ужасные преступления.

Украинский обыватель уверен в диких потерях России

Причём главным и самым действенным мифом вражеской пропаганды является крайне предвзятый подсчёт боевых потерь. Населению Незалежной постоянно вдалбливается мысль о том, что каждый "воин света" уничтожает минимум десять "орков". И лишь в отдельных случаях, как это было, например, в Авдеевке, украинцы признают, что их потери якобы были меньше наших всего-то в три или четыре раза!

Самое поразительное, что большинство западных СМИ активно разгоняют измышления бандеровской пропаганды, задаваясь сакраментальным вопросом (цитирую): "Что победит: украинское мужество или российская агрессивная тупость?"

Мне приходилось в европейских СМИ читать множество просто замечательных художественных определений российских вооружённых сил. Нашу армию называют неповоротливой, непрофессиональной, отсталой, убогой и даже… малахольной! Особенно меня впечатлил именно этот эпитет! Правда после краха разрекламированного украинского "контрнаступа" западные специалисты очень неохотно стали признавать, что русские умеют учиться на своих ошибках, проявляют неожиданную стойкость в обороне, способны на нестандартные тактические решения и т. д.

Однако всё это не отменяет главного: многие украинцы и представители "золотого миллиарда" искренне считают, что потери российской армии после двух лет сражений составляют около миллиона человек. А уж количество уничтоженной бандеровскими суперменами боевой техники вообще не поддаётся подсчёту, поскольку речь идёт о неисчислимых массах танков, бронемашин, артиллерийских установок и летательных аппаратов. Даже поражение в Авдеевке вражеская пропаганда пытается выставить в качестве славной победы, поскольку многим боевикам ВСУ удалось доблестно бежать из едва не замкнувшегося кольца окружения.

Ярость крысы у ВСУ вплоть до сдвига фронта на сотни километров на запад

Отвергая измышления западной пропаганды, надо признать горькую для нас истину: до тех пор, пока враг не получит хотя бы ещё несколько таких же сильных ударов, как в Бахмуте и Авдеевке, а фронт ощутимо, на несколько сотен километров, не сдвинется на запад, ВСУ с яростью обречённой крысы будут оказывать ожесточённое сопротивление. При этом враг готов применить любые самые варварские методы террористической борьбы. Ведя войну с таким химерическим порождением Запада, очень важно не давать ему повода для "перемог" в информационной войне.

К огромному сожалению, так случилось, что едва ли не главным поставщиком ободряющей информации для хищно злорадствующего бандеровского рейха и всячески помогающего ему Запада стал наш Черноморский флот. Я уже писал о том, что к началу СВО в силу объективных обстоятельств он подошёл недостаточно подготовленным. Очевидно, что если бы главной целью первого удара спецоперации был избран молниеносный захват всего северного Причерноморья с выходом к Приднестровью, то в самом начале боевых действий наши моряки, используя фактор внезапности, имели возможность провести крупную десантную операцию под Одессой.

Удары с моря

Увы, этого не случилось, и теперь большинство наших военно-политических и экономических проблем связано как раз с тем, что противник способен атаковать Крым и предпринимает попытки взорвать Крымский мост, опираясь на разветвлённую сеть морских баз:

Очаков,

Николаев,

Одессу.

Воспрепятствовать строительству Украиной большого числа относительно дешёвых штурмовых средств (катеров-брандеров, подводных дронов, сверхмалых субмарин), признаемся честно, отдельными ракетными ударами по вражеской портовой инфраструктуре вряд ли возможно. Между прочим, военная пропаганда обеих сторон особенно не обеспокоена тем, чтобы её сведения выглядели хотя бы отчасти правдоподобно. Наши официозы вещают о том, что "все цели успешно поражены", а вражеские тут же парируют: "Все ракеты и беспилотники кацапов успешно перехвачены". На самом деле применение десяти "калибров" (вес боевой части до 500 кг) и десяти "гераней" (50 кг) по своей эффективности можно сравнить с налётом 10-15 пикирующих немецких бомбардировщиков периода Второй мировой войны "Юнкерс-87", которые могли брать до 1500 кг бомбовой нагрузки и наносили удары с большой точностью.

Чтобы разгромить порты Одессы или Николаева дотла, нужно использовать сотни, если не тысячи крылатых ракет и тяжёлых беспилотников. И всё равно это не станет гарантией того, что вражеские безэкипажные катера и подводные дроны не будут запущены с борта какого-нибудь идущего от Босфора торгового судна. Ведь очевидно, что планировать и проводить морские операции украинцам помогают американцы и особенно британцы, которые, вероятно, и поставляют им большинство штурмовых средств.

Изучая историю войн на Чёрном море (я написал несколько книг на эту тему), я полагал, что основная угроза современному флоту будет исходить от противокорабельных ракет. И действительно, используя это оружие, противник нанёс нам существенные потери. Вместе с тем очень неприятной неожиданностью для нас стало эффективное применение врагом безэкипажных катеров, которые, при умелой организации оборонительных мероприятий, являются не такой уж неотразимой угрозой. Мало кто знает, что в 1942 году итальянцы без всякого успеха пытались использовать на Чёрном море взрывающиеся катера-брандеры, перебросив в Крым пять подобных боевых единиц. Я и сейчас считаю, что можно было эффективно и своевременно нейтрализовать действия вражеских штурмовых средств, тем более что командование ЧФ знало о соответствующей угрозе и могло подготовиться к её отражению.

Однако сообщения о якобы потоплении в течение короткого срока ракетного катера "Ивановец" и большого десантного корабля "Цезарь Куников" катерами-брандерами стало для многих людей, посвятивших себя морской профессии, весьма чувствительным моральным потрясением, усугублённым триумфальными победоносными реляциями вражеской пропаганды, заявляющей, что скоро весь путинский флот станет "подводным", то есть будет пущен на дно.

В Новороссийске есть три культовых героя времён Великой Отечественной войны:

Цезарь Куников, Николай Сипягин и Михаил Видов.

Кстати, имя последнего из этих отважных воинов (все они погибли в боях с нацистами) носит школа, в которой я работаю уже 35 лет. Жестоким и вряд ли случайным совпадением стала так называемая гибель нашего десантного корабля "Цезарь Куников" как раз в день смерти легендарного командира десанта на Малую землю: он умер 14 февраля 1943 года после тяжёлого ранения. Горестная печаль в сердцах новороссийцев была стократно усугублена злорадным воем украинской пропаганды, воспользовавшейся этой информацией для того, чтобы ещё раз пригрозить нашему флоту полным уничтожением.

Вместе с тем мне не понятна трагическая реакция некоторых российских специалистов и комментаторов на якобы потопление двух наших боевых кораблей. Уверен, что эти потери (отметим, до сих пор не подтвержденные нашим минобороны) очень незначительно сказались бы на боеспособности Черноморского флота, поскольку он может быть пополнен за счёт кораблей Каспийской флотилии, которая, учитывая нынешнюю международную обстановку, тоже должна быть значительно усилена ракетными кораблями. Кроме того, на повестке — создание Ладожской и Днепровской флотилий. Я продолжаю верить в то, что Черноморский флот проявляет и еще проявит себя достойным преемником победных традиций Ушакова и Нахимова. Очень может быть, что именно сейчас, после потери Авдеевки, ВСУ готовят новый коварный удар, который вражеская пропаганда постарается раздуть до размеров очередной глобальной "перемоги".

С мотивацией схваченных с улицы "солдат" ВСУ дело очень плохо

В завершение о личном. Не так давно я потерял связь с одним из своих бывших одесских учеников. Окольными путями мне удалось узнать, что по доносу бдительных соседей он был "вычислен" бравыми "могилизаторами" и теперь наверняка сидит где-нибудь в холодном окопе с автоматом в руках. Когда-то он был лучшим учеником моего класса, теперь это 53-летний человек, с тонкой душевной организацией и множеством болезней, люто ненавидящий и презирающий бандеровскую власть. Вряд ли от такого солдата укровермахту будет хоть какая-то польза. Судя по тому, что украинские гетманы гонят на убой даже таких сугубо мирных людей, да к тому же убеждённых противников нацизма, дела у "кровавого клоуна" и его камарильи действительно плохи.

Напомню, что гитлеровский вермахт в боях на Восточном фронте к началу 1943 года понёс такие потери, что в значительной степени утратил прежнюю боеспособность, поскольку были выбиты его лучшие профессиональные кадры, утрату которых не удалось компенсировать самыми передовыми видами вооружений. Очевидно, что если боевые действия на Украине продолжатся с прежней интенсивностью, то ВСУ в течение максимум года окончательно лишатся самых мотивированных и подготовленных бойцов. И тогда укровермахт постигнет неизбежная катастрофа. Впрочем это неотвратимое событие может произойти значительно раньше.