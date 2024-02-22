Киевские политики — это национализм помноженное на хамство и уголовщину

Украинская власть пытается утянуть с собой в бездну всю Европу

Очередное громкое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности (СНБО" Украины Алексей Данилов.

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В частности, он сказал, что все европейские страны должны передать Киеву всё имеющееся вооружение и технику, потому что в будущих военных конфликтах это всё и не понадобится. Якобы эта техника и вооружение будут уже не актуальны.

"У нас есть огромный опыт, и мы понимаем, что те пушки, танки, БМП и многое другое для следующей войны для Европы уже будут не нужны. И им нужно сейчас срочно всё передавать нам, как это сделала Дания — отдала нам всю до последнего артиллерию, потому что они понимают, что войны будут совсем другие. Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война", — заявил Данилов.

Пусть вся Европа имеет в виду, что все эти самолёты F-16 и так далее — дело хорошее и полезное, однако лучше надо отдать их украинцам, которые "точно понимают, как надо использовать эти вещи", подытожил глава СНБО.

Что при этом имел в виду Данилов не очень ясно: то ли он имел в виду, что данная техника и вооружения устареют, то ли он процитировал классика, о том, что "четвёртая мировая война будет уже вестись палками и камнями".

Утопающий хватается за всё

Однако вообще в заявлениях Данилова постоянно можно наблюдать этакую квинтэссенцию украинского современного политика: национализм и глупое хамство помноженные на уголовное прошлое секретаря совбеза Украины. Это его заявление прекрасно раскрывает Данилова как человека, занимающего руководящую должность в нынешнем аппарате киевского режима.

Разумеется, никакого всего оружия и техники ни секретарю Совета нацбезопасности лично, ни Вооружённым силам Украины больше никто не даст. Хоть Европа и не является самостоятельной, но там давно смекнули, что киевская власть пытается утянуть за собой в трясину весь остальной мир. Даже для крайних радикалов Евросоюза Незалежная со своим махровом национализмом становится токсичной.

Ведь почти всю Европу параноидальный бред киевских руководителей втянул в весьма неприятную историю. После окончания спецоперации европейским странам долго придётся объясняться с бенефициаром СВО — Россией. Каждое правительство должно будет нам объяснять, почему они так или иначе, оружием или деньгами, спонсировали по сути нацистское и террористическое государство.

Токсичная Украина

Напомним, Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине американские самолёты F-16. Вашингтон со своей стороны подтвердил, что Киев получит истребители от третьих стран после подготовки пилотов ВВСУ. Глава министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала, что они рассчитывают направить украинской армии самолёты F-16 уже в 2024 году.

А тем временем, Киев запугивает и угрожает: не дадите, Россия пойдёт и на вас.

Но тут надо сказать, что Запад сам виноват, что взрастил такое лживое детище, которое сегодня является по-настоящему инфернальным злом. Ведь сперва западные партнёры думали, что будут использовать Владимира Зеленского вместе с его компрадорой, но в предсмертной агонии украинская власть сама начинает использовать Запада и цепляется уже за всё. За шантаж, за угрозы, за такие бредовые заявления, как передачу им всего всего оружия или возврата к разработке украинской ядерной программы.

И Европа так погрязла и завязла в этом болоте, что сегодня рада бы соскочить с украинской темы, да не знает как. Да и старший патрон, который находится через океан от них, не позволит…