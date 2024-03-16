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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Одессе ликвидированы наёмники, ВС РФ продолжили наступать под Авдеевкой

Под Авдеевкой ВСУ побежали, в Одессе уничтожено более сотни наёмников

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Под Авдеевкой ВСУ побежали, в Одессе уничтожено более сотни наёмников
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на субботу, 16 марта.

Запорожское направление

С мест поступила информация, что десантники 247-го гвардейского десантно-штурмового полка продвинулись севернее посёлка Вербовое на один километр. Националисты подтянули резервы, контратакуют. В Работино российская армия держит южную часть села и его центр под своим контролем. Российская группировка дошла до центра населённого пункта на бронетехнике, высадила штурмовиков и ведёт зачистку по разветвленной сети окопов ВСУ.

Авдеевское направление

На этом фронте в центре внимания по-прежнему рубеж населённых пунктов Бердычи — Тоненькое — Орловка. Армия Украины круглосуточно возводит новую линию обороны к западу от посёлков, пытаясь выиграть время. Российская армия продолжила наступление и везде методично увеличивает зону контроля, враг бежит к окраинам из центра. В селе Бердычи продвижение ВС РФ осложняется контролем украинских сил над возвышенностью северо-западнее населённика, недалеко от Очеретино, откуда армия Украины ведёт миномётные обстрелы наших наступающих групп. Под Орловкой и соседней с ней Семеновкой бандеровцы собирают резервы.

Херсонское направление

Здесь заметных изменений нет, продолжаются локальные бои. Враг ведёт перегруппировку войск. Нанесены удары ВС РФ по бригадам ВСУ, которые расположены у Берислава и Тягинки. С 9 по 15 марта безвозвратные потери неприятеля составили до 270 боевиков. Уничтожены 23 автомобиля, 12 орудий артиллерии и один танк.

Бойцы группировки войск "Днепр" армии России успешно ведут контрбатарейную борьбу и ликвидируют диверсантов, пункты управления БПЛА, откуда направляются беспилотники на мирных граждан левого берега Херсонской области. ВКС РФ наносят сокрушительные удары по складам, личному составу и технике ВСУ.

Тылы Украины

В Одессе российские ракетные удары уничтожили часть руководства полиции и батальона "Цунами". Также сообщается об уничтоженных наёмниках — около 100 боевиков и ещё около 150 наёмников тяжёло раненые.

Граница России и Украины

ВСУ продолжают тут активность, пытаясь "подпортить" выборы в РФ. Хотя интенсивность боёв заметно снизилась, неонацисты щупают оборону ВС РФ малыми группами, проводя перегруппировку для возможного возобновления наступления.

В Курской области атаки в районе Тёткино ослабли, бандеровцы имитируют активность в Рыжевке в Сумской области, небольшими отрядами передвигаясь по посёлку. По ним работают артиллеристы.

В Белгородской области основные усилия ВСУ сосредоточили на "мясных" атаках в лоб малыми группами, где нарываются на ответный огонь и несут потери. На Грайворонском направлении, у села Сподорюшино националисты снова катались на технике и пробовали организовывать ряд атак, но остановлены огнём и отступили.

Продолжается движение военной украинской техники, "Легиона ГУР" и других бандформирований в приграничных районах сосредоточения в Харьковской и Сумской областях. Воздушно-космические силы России продолжают наносить удары ФАБами по приграничной зоне, также бьют ВКС РФ управляемыми "фугасами" по скоплению техники и личного состава врага в тылах Украины.

Разгромленная бронетехника врага и трупы боевиков, не сумевших доехать до границы
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу одесса авдеевка
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