Сводка с фронта: в Харькове уничтожен отель с наёмниками, горы трупов боевиков ВСУ на границе РФ

Очередной провал ДРГ у границ России, в Харькове уничтожена гостиница с наёмниками

3:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Представляем военную сводку на пятницу, 15 марта.

Херсонское направление

Здесь после вчерашнего рейда российского десанта небольшое затишье. Однако националисты наращивают удары по мирным объектам. Дроны-камикадзе "Ланцет" ликвидировали пункт управления БПЛА врага. В посёлке Крынки продолжаются боевые действия, установить зону контроля в этих развалинах довольно трудно.

Донецкое направление

В районах населённых пунктов Бердычи, Тоненькое и Орловка идут непрекращающиеся бои. Российская группировка, проявив исключительную смелость в Первомайском, смогла серьёзно продвинуться по центральной улице, вытеснив бандеровцев к югу от посёлка Водяное и добившись значительного успеха к северо-востоку от н. п. Новомихайловка. У освобождённого посёлка Невельское армия Украина отчаянно атакует на окраинах, стараясь вернуть позиции, однако российская армия стойко держит рубежи.

Фланги Артёмовска

На этом фронте, армия России продолжает наступление в Богдановке, не давая неприятелю предпринимать какие-то действия. У посёлков Красное и Клещеевка продолжаются встречные бои.

Сватово-Кременное направление

У населённого пункта Синьковка идут встречные боевые действия. Так же российская армия предприняла наступление в районе посёлка Табаевка и успешно продвинулась к селу Терны.

Запорожское направление

Украинская армия тут минирует местность дистанционно, возводит минные заграждения и инженерные сооружения у трассы Вербовое-Работино. Боевики ВСУ пытались атаковать малой группой у посёлка Вербовое. Российская группировка также наступала северо-западнее села. ВС РФ атакуют и в Работино.

Граница РФ

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ГУР Украины опять попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области. На третий день диверсий националисты сменили тактику. Вместо массовых медийных атак с боевой техникой, сделана ставка на проникновение малочисленных ДРГ. Основные боевые действия локализованы у населённого пункта Сподарюшино. Несмотря на смену тактики, результат диверсий прежний — сплошные потери ВСУ. Вновь был обстрелян посёлок Тёткино в Курской области, а в Белгороде и Грайвороне сигнал воздушной опасности не стихал большую часть дня, в столице региона есть разрушения инфраструктуры и погибшие люди.

Разгромленная бронетехника ВСУ и горы трупов сейчас находятся на украинской территории, поскольку многие так и не смогли доехать до границы. Сейчас такое кладбище у села Поповка в Сумской области.

Продолжается и телефонный терроризм. Белгородчанам постоянно сообщают об эвакуации, в надежде посеять панику среди мирного населения. Силовикам поступило ложное сообщение о диверсантах, передвигающихся на автомобиле общества "Красный крест". В течение суток сбиты и посажены десятки украинских беспилотников.

Тыл Украины

Воздушно-космические войска РФ уничтожили мост в Сумской области через реку Ворскла, а ракеты и беспилотники армии России выцелили не менее 4-х станций РЭБ и разведки в Сумской и Харьковской областях. Именно эта военная инфраструктура обеспечивала разведывательные действия и оперативное управление подразделениями ВСУ. Также уничтожены места запусков дронов, скопления техники и личного состава украинской армии. Поступила информация о попадании в Харькове в гостиницу, где проживали иностранные наёмники.