В США восхитились проектом РФ по производству танков "Т-100"

В США рассказали о мощности разрабатываемого в России танка "Т-100"

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Россия подтвердила, что готовит к производству новый класс танков, который, вероятно, будет назван "Т-100", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания авторы рассказывают о проекте и о состоянии российского танкостроения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

В сентябре 2023 года российские государственные СМИ сообщили, что танковый завод "Омсктрансмаш" возобновит производство основного боевого танка Т-80, причем в сообщениях указывалось, что боевые возможности этого класса произвели сильное впечатление как на обслуживающий их персонал, так и на Министерство обороны в целом.

Т-80 был, безусловно, самым дорогостоящим и боеспособным классом танков советской армии, и, несмотря на то, что он был более чем в три раза дороже Т-72, он закупался в очень больших количествах, чтобы сформировать костяк парка с начала 1980-х годов. Однако значительно более высокие производственные и эксплуатационные затраты этого класса по сравнению с Т-72 привели к тому, что Министерство обороны России отдало предпочтение Т-72 после распада СССР, поскольку считалось, что Т-72 более экономичен и имеет лучшие экспортные перспективы.

Это решение, принятое во время экономического кризиса 1990-х годов, столкнулось со значительным сопротивлением большей части армейского руководства из-за значительно превосходящих возможностей, которые сохранил Т-80. В результате производство этого класса танков прекратилось примерно в 1996 году, в то время как последняя версия Т-72, значительно усовершенствованный Т-72БУ, был переименован в Т-90.

В 1980-х годах пять крупных предприятий производили основные боевые танки для советской армии, причем "Омсктрансмаш" был одним из трех крупнейших наряду с заводом "Уралвагонзавод", расположенным в Уральских горах, и заводом имени Малышева, расположенным на территории современной Украины.

Завод "Омсктрансмаш" производил танки Т-54/55 на протяжении большей части холодной войны вплоть до конца 1970-х годов, к тому времени исключительно на экспорт, прежде чем перейти на выпуск Т-80. Таким образом, к концу холодной войны существовало два предприятия по производству танков Т-80 и три по производству танков Т-72, причем последние также строились по лицензии в Польше, Чехословакии и Югославии.

С конца 1980-х годов "Омсктрансмаш" осуществлял амбициозную программу по превращению Т-80 в танк следующего поколения, который концептуально был похож на Т-14, в настоящее время находящийся в серийном производстве на "Уралвагонзаводе", с экипажем, размещенным в бронированной капсуле, и беспилотной башней. В условиях быстрого спада экономики постсоветской России танк был продан иностранным заказчикам для финансирования под названием Black Eagle. Однако, поскольку Россия ввела эмбарго на многие из своих ведущих потенциальных клиентов, включая Ирак, Иран, Ливию и Северную Корею, финансирование так и не материализовалось.

Подобно тому, как следующее поколение Т-72 было названо Т-90, весьма вероятно, что в соответствии с преобладающими тенденциями в присвоении названий своим основным боевым танкам в России новый вариант Т-80 будет переименован. Обозначение "Т-100" имело бы смысл в хронологическом порядке, а также учитывая очевидное предпочтение названиям, которые имеют большой вес. В отличие от Т-90, который непосредственно сменил в производстве Т-72 и в течение короткого периода даже производился параллельно с ним, между производством последних советских Т-80 и новой серийной моделью будет примерно 30-летний разрыв. Это означает, что разница в возможностях, как ожидается, будет намного больше, чем между последними моделями T-72B и базовым ранним T-90. Однако остается неясным, в какой степени дизайн Т-80 будет модернизирован, и, в частности, будут ли включены элементы дизайна Black Eagle и в какой степени.

В самом крайнем случае для новой программы Т-80 могут быть профинансированы усилия по разработке танка следующего поколения на основе этого проекта, который может оказаться более перспективным, чем полностью новый проект Т-14, выпускаемый "Уралвагонзаводом". Крайние задержки в разработке Т-14 означают, что конкурирующий танк мог бы стать ценным средством защиты от программы Т-14, одновременно оказывая повышенное давление на "Уралвагонзавод", чтобы довести проект до конца.

Тем не менее, поскольку "Уралвагонзавод" теперь владеет "Омсктрансмашем" и, таким образом, обладает полной монополией на российское танковое производство, возможности повышения эффективности за счет конкуренции остаются ограниченными. Весьма вероятно, что новый Т-80, вероятно, с новым обозначением, станет самым боеспособным танком России, за исключением, возможно, самого Т-14.