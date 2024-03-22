"Жнец" на дуде игрец. В падении MQ-9 Reaper в Польше подозревают "российскую РЭБ"

Американские дроны-разведчики MQ-9 Reaper начали сыпаться с неба

Основная "рабочая лошадь" флота разведывательно-ударных дронов США — беспилотный аппарат MQ-9 Reaper ("Жнец") попал, что называется, в чёрную полосу.

Фото: By The National GuardTech. Sgt. Neil Ballecer - California Naitonal Guard, Public Domain

Посыпались…

То мятежники-шииты в Ираке собьют его из переносного ЗРК, то самолёты ВКС РФ закидают осветительными бомбами, то из модернизированного советского дивизионного самоходного зенитного ракетного комплекса "Куб" собьют хуситы. У Пентагона всего более сотни этих БПЛА, а если учесть, что последнюю партию заказали около 10 лет назад, то ясно, что ресурс этот не бесконечный, но сегодня весьма востребованный.

Да, без сомнения, что оптика, электронные "кишочки" и боевая нагрузка у "Жнеца" находятся на высоком технологическом уровне. Каждый этот дрон в последнем "обвесе" стоит около 60 млн долларов. Сегодняшний бюджетный истребитель поколения 4+ стоить немногим больше. И за 3 последних месяца США потеряли 5 штук MQ-9 Reaper. Плюс произошло несколько лётных ЧП.

В Вашингтоне даже стали разгонять заговорную теорию — мол, эти беспилотники стали "заказом" врага. Но и к бабке не ходи, американские дроны удобная (и приятная) цель для мобильных комплексов (как, впрочем, и "непобедимые" в локальных войнах "Байрактары ТВ-2"). Гигантский небыстрый "чемодан" с размахом крыльев до 20 метров и длиной более десяти метров, полностью беззащитен с воздуха.

Впервые столкнувшись с технологичным противником весной 2022 года, эти дроны ощутили на себе свою беззащитность. Тогда десятки "Жнецов", при работе по ним систем противовоздушной обороны, за несколько суток были сброшены с неба.

Польская аномалия

Беспилотник MQ-9 Reaper, несколько дней назад рухнувший у польского небольшого города Мирославец, среди данных потерь стоит особняком. Летая над Польшей, он вдруг резко пошёл на снижение. А произошло всё лишь из-за потери связи дрона со станцией-базой. Городок Мирославец располагается вдалеке от границ, а значит, внешнего воздействия на БПЛА не было и, по всей вероятности, произошёл простой технический сбой.

Однако в Польше сейчас активно раздувают информационную кампанию по якобы воздействию на их территорию российских средств РЭБ, и армия России, мол, чуть ли не испытывает на них новое глобальное оружие. Началось это испытание якобы в конце января 2024 года и совпало со стартом глобальных манёвров НАТО — Steadfast Defender-2024. Сперва у поляков "почему-то" вышли из строя Интернет и мобильная связь в районе того самого Сувалкского коридора. Потом эти локальные отключения происходили в различных местах.

Польским журналистам дали отмашку и начались "версии" о российском радиоэлектронном вторжении, правда, официальная Варшава предусмотрительно отмалчивалась. Вскоре эстафетную палочку пропаганды подхватила Великобритания, решившая, что самолёт главы их министерства обороны Гранта Шэппса облучали особыми невидимыми лучами русские. Лайнер якобы потерял связь с землёй и спасся лишь благодаря пилотажу лётчиков. Теперь многие польские аналитики склонны полагать, что такое же воздействие ВС РФ оказали и на БПЛА Соединённых Штатов. Который, кстати, по всей вероятности, будет утилизирован.

Очень надеюсь, что у нас такое оружие существует. Хотя вряд ли данное происшествие связано с "происками" армии России. Похоже нездоровая военно-русофобская истерика и является главной угрозой безопасности и Польши, и Британии. А там, кто знает…

Досье

MQ-9 Reaper, также известный как Predator B — высокотехнологичный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems.

Основные характеристики:

Дальность полёта: обладает впечатляющей дальностью полёта — более 27 часов, что позволяет ему оставаться в воздухе на протяжении длительного времени, преодолевая большие расстояния.

Грузоподъемность: может нести значительный груз — до 1700 кг), включая 1301 кг внешних грузов, таких как оружие и датчики.

Вооружение: MQ-9 может быть оснащён различными видами оружия, включая лазерные управляемые ракеты AGM-114 Hellfire, бомбы GBU-12 Paveway II и JDAM GBU-38.

Датчики: БПЛА оснащён комплексом передовых датчиков, включая электрооптические и инфракрасные камеры, радар с синтетической апертурой и лазерный целеуказатель.

Дистанционное управление: Reaper управляется удалённо пилотом и оператором датчиков, находящимися на наземной станции управления.

MQ-9 Reaper — это ценный помощник для военных операций, обеспечивающий разведку, наблюдение и даже нанесение ударов.