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Дмитрий Плотников
Гиперзвуковая ложь. Испытание американской AGM-183A ARRW оказалось "пустышкой"

Гиперзвуковые ракеты LRHW и HACM опять остались лишь в мечтах Пентагона

4:20
Силовые структуры » Военные новости

Итак, США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса "воздух-земля".

Гиперзвуковые ракеты LRHW и HACM опять остались лишь в мечтах Пентагона
Фото: flickr.com by техник-сержант ВВС США. Джейкоб Н. Бейли is licensed under public_domain

Испытания на тихоокеанском острове Гуам проходили в рамках программы по разработке оружия быстрого реагирования воздушного базирования, правда о достигнутой скорости Пентагон не сообщил.

На колу мочало...

Приблизительно раз в неделю уже три месяца подряд американцы рассказывают. как "запускают" свою гиперзвуковую AGM-183 и даже показывали её подвешенной к крылу бомбардировщика Б-52. Однако каждый раз старт откладывался. И лишь на днях старт состоялся, который был признан удачным, поскольку он "дал уникальный лабораторный опыт".

Но странность тут в том, что это "мёртвый" проект.

Весной прошлого года США свернули проект ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) и лишили его всякого субсидирования. Реанимировать его никто не собирался, мол, ракеты эти слишком габаритные и не подходят для нового самолёта В-21 Raider.

Как раз действующие прототипы и намеревалось использовать для лабораторных задач. Их подвешивают к старикам В-52, как для имитации подобного оружия, использовав их в качестве макета в "полных рост". Но ещё пару лет назад проект считался официальным "пионером" гиперзвука США. Лет пять ракета ходила флагманом идеи, но как ранее было сказано, весной прошлого года было прекращено финансирование и сказка закончилась.

Начался другой проект с таким "засекреченным" зашифрованным кодом LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon). Ракета этого проекта считается универсальной и предназначается для корабельных и наземных установок. Официальное название ракеты было в духе американцев — "Тёмный орёл" ("Dark Eagle").

Не орёл ты...

С этим "орлом" вообще уже который год происходят метаморфозы. В 2021 году, не выполнив ни одного испытательного полёта, мобильная установка и ракеты LRHW была принята на вооружение ВС США, в составе которых появилась даже официальная профильная военная часть, которой пришлось... таскать всё такие же макеты, впрочем, выполненные с высокой степенью "похожести".

С остальным дела обстояли плохо. Крайняя попытка заставить "Dark Eagle" летать была осенью прошлого года. После ещё одной неудачи Пентагон сообщил, что ракету теперь испытают в начале 2024 года, однако это испытание перенесено уже на октябрь 2024 года.

Сейчас разработчики заявляют о тех же системных проблемах у LRHW, из-за коих пришлось снять перспективную AGM-183. По отдельности блоки и узлы сейчас всё также испытываются в штатном режиме и дают "обнадёживающие" показатели. Но когда всю конструкцию объединяют в цельную ракету, лететь она вдруг отказывается.

Судя по всему, в 2024 году никакого "гиперзвука" у США не будет. И все их разговоры на эту тему — большое надувательство и манипулирование. Так и будут американские военные целый год катать макеты-болванки. А после того, как дети пустыни в шлёпанцах — йеменские хуситы сообщили, что скоро начнут испытывать свою гиперзвуковую ракету со скоростью 8 Махов, вся эта история превращается в трагикомедию.

Досье

Проект AGM-183A ARRW разрабатывался как гиперзвуковая крылатая ракета для ВВС США. Lockheed Martin была основным подрядчиком по разработке. Ракета предназначалась для поражения наземных целей, кораблей и быстроходных объектов на гиперзвуковых скоростях свыше 5 Махов (более 6100 км/ч).

Однако, по состоянию на 21 марта 2024 года, проект AGM-183A ARRW считается закрытым.

Краткая история проекта:

  • В июле 2021 года начались испытания прототипов, но первые три испытания оказались неудачными.
  • Несмотря на неудачи, ВВС США продолжали программу и планировали серийное производство.
  • Согласно открытой информации, проект официально закрыт.
  • В настоящее время "неизвестны" причины закрытия проекта.
Американская гиперзвуковая ракета большой дальности AGM 183A Arrow
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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