Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США рассказали о борьбе американских и российских истребителей над Баренцевым морем

MWM: российский МиГ-31 — самый эффективный среди конкурентов

3:27
Силовые структуры » Военные новости

Истребители МиГ-31 Вооруженных сил (ВС) РФ вытеснили американские бомбардировщики B-1B обратно в Арктику в регионе над Баренцевым морем, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале авторы рассказывают об особенностях российских истребителей МиГ-31, признанных журналистами крайне эффективными. Pravda.RU публикует перевод материала MWM.

MWM: российский МиГ-31 — самый эффективный среди конкурентов
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Российские истребители-перехватчики МиГ-31 были подняты в воздух 26 марта для сопровождения стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B с территории России над Баренцевым морем.

Министерство обороны России сообщило об инциденте в тот день следующим образом: "26 марта российские системы контроля воздушного пространства обнаружили над Баренцевым морем групповую воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России. Для выявления воздушной цели и предотвращения нарушения государственной границы России в воздух был поднят дежурный истребитель МиГ-31 сил противовоздушной обороны. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков B-1B ВВС США".

МиГ-31 в регионе эксплуатируются в составе Северного флота ВМФ России и представляют собой единственные боевые самолеты, способные выполнять операции "воздух-воздух", дислоцированные в этих районах. МиГ-31 в регионе являются одними из наиболее часто задействованных в боях с западными самолетами из-за интенсивности попыток наблюдения, в частности со стороны США и Норвегии, направленных на ключевые военно-морские объекты, на которых размещена основная часть российского стратегического атомного подводного флота.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ начал поступать на вооружение в конце 2000-х годов и хорошо оптимизирован для ведения боя "воздух-воздух" за пределами видимости, особенно против важных целей, таких как стратегические бомбардировщики. Базовый истребитель-перехватчик МиГ-31 был разработан в Советском Союзе в основном для перехвата угроз со стороны низколетящих сверхзвуковых американских самолетов, таких как бомбардировщик B-1B, и обладал возможностями поиска и сбивания на десятилетия раньше своего времени, что позволяло самолету отличать даже малозаметные цели от наземных помех и поражать их на расстоянии за пределами видимости.

На МиГ-31 установлен самый большой радар из всех боевых самолетов в мире, более чем в три раза превышающий по размеру самый большой и дальнобойный истребитель НАТО F-15 Eagle, который хорошо оптимизирован для наведения на самолеты на очень больших дальностях с использованием своего основного вооружения — ракет класса "воздух-воздух" Р-37M.

Р-37М является самой дальнобойной ракетой класса "воздух-воздух", размещенной за пределами Китая, и при развертывании МиГ-31 с больших высот и на высоких скоростях она развивает скорость 6 Махов и дальность полета 400 километров. Миг-31 и Р-37М зарекомендовали себя как наиболее эффективные российские боевые платформы класса "воздух-воздух" при развертывании в боевых действиях на украинском театре военных действий.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато
Новости Все >
Welt: конфликт между Россией и Украиной может быть заморожен в этом году
Известные советские актёры, которые выросли в детском доме
Веганское печенье с шоколадной крошкой: как приготовить
В "Спартаке" пообещали оказать помощь пострадавшим от теракта в "Крокус Сити Холле"
Вечные вопросы, кто чистоплотнее — кошки или собаки, разрешились
Россиянам предложили эффективный метод для избежания выгорания
3 способа, как можно экономить на лекарствах
Риелтор назвал три фактора, подлежащих обязательной проверке при покупке земли
Что происходит, когда щенки впервые видят себя в зеркале?
Нутрициолог Барзаева развеяла устойчивые мифы о правилах сочетания продуктов питания
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Последние материалы
В "Спартаке" пообещали оказать помощь пострадавшим от теракта в "Крокус Сити Холле"
Вечные вопросы, кто чистоплотнее — кошки или собаки, разрешились
Россиянам предложили эффективный метод для избежания выгорания
3 способа, как можно экономить на лекарствах
Риелтор назвал три фактора, подлежащих обязательной проверке при покупке земли
Что происходит, когда щенки впервые видят себя в зеркале?
Нутрициолог Барзаева развеяла устойчивые мифы о правилах сочетания продуктов питания
MWM: российский МиГ-31 — самый эффективный среди конкурентов
Житель Екатеринбурга обманул любовницу на два миллиона ради квартиры для жены
"Белый налив" как самый продуктивный сорт летних яблонь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников