В США рассказали о борьбе американских и российских истребителей над Баренцевым морем

MWM: российский МиГ-31 — самый эффективный среди конкурентов

3:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Истребители МиГ-31 Вооруженных сил (ВС) РФ вытеснили американские бомбардировщики B-1B обратно в Арктику в регионе над Баренцевым морем, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале авторы рассказывают об особенностях российских истребителей МиГ-31, признанных журналистами крайне эффективными. Pravda.RU публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Российские истребители-перехватчики МиГ-31 были подняты в воздух 26 марта для сопровождения стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B с территории России над Баренцевым морем.

Министерство обороны России сообщило об инциденте в тот день следующим образом: "26 марта российские системы контроля воздушного пространства обнаружили над Баренцевым морем групповую воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России. Для выявления воздушной цели и предотвращения нарушения государственной границы России в воздух был поднят дежурный истребитель МиГ-31 сил противовоздушной обороны. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков B-1B ВВС США".

МиГ-31 в регионе эксплуатируются в составе Северного флота ВМФ России и представляют собой единственные боевые самолеты, способные выполнять операции "воздух-воздух", дислоцированные в этих районах. МиГ-31 в регионе являются одними из наиболее часто задействованных в боях с западными самолетами из-за интенсивности попыток наблюдения, в частности со стороны США и Норвегии, направленных на ключевые военно-морские объекты, на которых размещена основная часть российского стратегического атомного подводного флота.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ начал поступать на вооружение в конце 2000-х годов и хорошо оптимизирован для ведения боя "воздух-воздух" за пределами видимости, особенно против важных целей, таких как стратегические бомбардировщики. Базовый истребитель-перехватчик МиГ-31 был разработан в Советском Союзе в основном для перехвата угроз со стороны низколетящих сверхзвуковых американских самолетов, таких как бомбардировщик B-1B, и обладал возможностями поиска и сбивания на десятилетия раньше своего времени, что позволяло самолету отличать даже малозаметные цели от наземных помех и поражать их на расстоянии за пределами видимости.

На МиГ-31 установлен самый большой радар из всех боевых самолетов в мире, более чем в три раза превышающий по размеру самый большой и дальнобойный истребитель НАТО F-15 Eagle, который хорошо оптимизирован для наведения на самолеты на очень больших дальностях с использованием своего основного вооружения — ракет класса "воздух-воздух" Р-37M.

Р-37М является самой дальнобойной ракетой класса "воздух-воздух", размещенной за пределами Китая, и при развертывании МиГ-31 с больших высот и на высоких скоростях она развивает скорость 6 Махов и дальность полета 400 километров. Миг-31 и Р-37М зарекомендовали себя как наиболее эффективные российские боевые платформы класса "воздух-воздух" при развертывании в боевых действиях на украинском театре военных действий.