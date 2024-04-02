"Беспредел только начинается", — грозятся в украинских соцсетях после удара по Татарстану

После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова

4:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

После сегодняшней атаки украинскими дронами по Татарстану "санитарная зона", которую необходимо установить для безопасности РФ, выросла до 1200 километров, то есть до Львова.

Фото: скрин из видео в соцсетях

"Алабугу" атаковал дрон, переделанный из самолёта

Украина атаковала дронами объекты в Татарстане — особую экономическую зону (ОЭЗ) "Алабуга" в Елабуге и НПЗ в Нижнекамске.

"Сегодня в 5:45 утра был нанесён удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранены", — говорится в сообщении пресс-центра ОЭЗ.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что технологический процесс предприятий в ОЭЗ (одно из которых собирает, как следует из открытых источников, БПЛА "Герань") не нарушен, однако есть пострадавшие. Их число достигло 12 человек. По данным SHOT, среди них есть студенты из Руанды, Южного Судана, Зимбабве и Нигерии. СК РФ ведёт расследование.

Судя по видео, один из дронов визуально напоминает легкомоторный самолёт "Аэропракт" А-22. Проекты по переделке таких самолётов в дроны существуют во многих странах, и "Сессна" или "кукурузник" могут стать БПЛА-камикадзе. Помимо Украины А-22 собирают в Польше.

Другим аппаратом был, видимо, БПЛА UJ-22 Airborne, разработанный украинской компанией Ukrjet. Дрон несёт в себе не менее 20 килограммов взрывчатки, размах крыльев — 4,6 метра, дальность полёта — до 800 километров.

Понятно, что никто не ждал такой чувствительной атаки на огромном — более 1200 километров — расстоянии от Украины. Вероятно, теперь будут приняты меры защиты — министерство обороны может обеспечить противовоздушную оборону такого рода важных объектов. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу ОЭЗ "Алабуга" и призвал тиражировать практики "Алабуга Политех". США внесли в санкционный список ОЭЗ "Алабуга" и её топ-менеджмент.

Второй удар был, как сообщают местные власти, в городе Нижнекамске. Дрон был подавлен средствами РЭБ и упал на территории нефтеперерабатывающего завода "Танеко", попав в одну из установок. Удары по НПЗ в РФ дронами становятся всё более частыми в последние недели, но больших разрушений не несут.

Киев согласует налёты с США и использует их разведданные

CNN пишет, что Киев согласовывает с союзниками полёты БПЛА для атаки объектов инфраструктуры в России и поставляет информацию о маршрутах безопасного прохождения зон контроля ПВО.

Установленные на дронах датчики способны определять позиции и типы ЗРК по их визуальным портретам и параметрам излучения их радаров. Точность обеспечивается за счёт использования искусственного интеллекта. Каждый самолёт оснащён терминальным компьютером со спутниковыми данными и данными о местности.

"Полёты определяются заранее с нашими союзниками, и летательные аппараты следуют плану полёта, что позволяет нам наносить удары по целям с точностью до метра", — говорится в статье CNN.

Откуда запущены дроны?

Первая версия экспертов — БПЛА прилетели с Украины. Вторая — были запущены откуда-то из самой России. И третья — из Казахстана.

Первая версия самая популярная. Если это так, то после сегодняшней атаки по Елабуге "санитарная зона", которую, по словам президента РФ Владимира Путина, необходимо установить для прекращения атак на РФ, выросла до 1200 километров. Это примерное расстояние от Харькова до Львова.

Глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что беспредел с беспилотниками закончится, "когда Киев возьмём".

"Если останутся только три западные области — будем это делать оттуда. Беспредел не закончится, он только начинается", — грозятся в украинских соцсетях.

Читайте по теме:

Харьков обесточен. Мэр Терехов заговорил об эвакуации

"Работает вся космическая разведка": Политолог объяснил, как украинские беспилотники смогли долететь до Татарстана

Россия официально обвинила Украину в бомбовом терроризме. Что из этого следует?