Харьков обесточен. Мэр Терехов заговорил об эвакуации

Регулярные обстрелы Белгорода и заходы в российское приграничье групп ВСУ не оставляют РФ других вариантов, кроме как срочное освобождение Харькова и области.

