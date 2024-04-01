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Любовь Степушова
Харьков обесточен. Мэр Терехов заговорил об эвакуации

На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном

Силовые структуры » Военные новости

Регулярные обстрелы Белгорода и заходы в российское приграничье групп ВСУ не оставляют РФ других вариантов, кроме как срочное освобождение Харькова и области.

На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Харьков обесточен

После недели ударов ВКС РФ по Харькову и области мэр города Игорь Терехов сообщил о разрушении практически всей критической энергетической инфраструктуры.

"Россия разрушила все трансформаторные подстанции, повредила ТЭЦ. В Харькове был блэкаут. Восстановить эти мощности быстро невозможно. Они работают, но полностью не восстановлены. Пришлось досрочно завершить отопительный сезон, чтобы сэкономить. Введённые графики отключения света — почасовые", — пояснил мэр в интервью Liga.net.

Как говорят специалисты, в Харькове выведено из строя большинство крупных подстанций, а также нанесены необратимые повреждения ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭС.

Авиабомбы с управлением сеют панику

При этом использовался весь арсенал вооружений:

  • крылатые ракеты
  • и баллистические ракеты,
  • дроны различных типов,
  • авиабомбы.

По словам Терехова, ВС РФ начали бить по Харькову "новыми боеприпасами — они проходят расстояние до 90 километров". За последнюю неделю таких ударов было уже два.

"Россия использует новое оружие. Таким же снарядом 28 марта также ударили по пригороду Харькова", — рассказал Терехов.

Вероятно, имеются ввиду авиабомбы с модулем управления и корректировки, в котором есть инерциальная и спутниковая системы навигации, а также рули в хвостовой части, турбореактивный двигатель и топливный бак. Россия сейчас производит ФАБ-3000 весом три тонны, а в конце этого года начнёт производство планирующей бомбы "Дрель", с кассетными боеприпасами.

Можно констатировать, что ПВО противника в Харькове и области не существует, настолько масштабные идут поражения объектов инфраструктуры и ВСУ.

Терехов признал начало эвакуации

Терехов заявил, что пока военные не видят повода для эвакуации населения из Харькова.

"Эвакуация идёт из [Харьковской] области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков", — сказал он.

Очевидно, что ВС РФ в Москве поставлена задача зачистить приграничную территорию до Харькова, это примерно 50-километровая зона, из которой люди уедут. Это потом ожидает и сам Харьков. Обесточенный он не имеет возможности функционировать и работать, в том числе по обеспечению ВСУ.

Как будут освобождать Харьков?

О планах Генштаба ВС РФ говорят заявления министра обороны Сергея Шойгу о создании Днепровской флотилии. То есть намечен выход к Днепру и контроль реки. Это означает, что Россия будет продвигаться за новые территории в Днепропетровск и Николаев, расширяясь также на Харьков и Одессу.

Военные украинские аналитики считают,  что сил взять Харьков у ВС РФ без мобилизации не будет. Однако посольство Казахстана рекомендовало своим гражданам покинуть Харьковскую и Одесскую области.

Вероятно, план у Шойгу есть, и он будет, как и в Авдеевке, рассчитан на давление на флангах с фильтрацией в город. Также есть расчёт на панику и бегство из Харькова противника.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы харьков сергей шойгу
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