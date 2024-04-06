Сводка с фронта: ФАБы в Часов Яре уничтожают позиции ВСУ, освобождено село Водяное

В Часов Яре русские войска начали штурм, Харьков полностью обесточен

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Представляем военную сводку на субботу, 6 апреля.

Артёмовское направление

Российская армия начала штурмовать восточную окраину Часов Яра. Тяжёлые бои начались в районе улиц Зеленая и Горбатова. Одновременно с этим бойцы 11-й бригады ВДВ проводят зачистку территории восточнее канала, вытесняя остатки подразделений ВСУ. Российские ВКС оказывают огромную поддержку штурмовикам, которые проламывают оборону врага.

Десятки тяжёлых управляемых боеприпасов — ФАБ и КАБ падают на головы националистов киевского режима.

Также российская группировка двигается западнее посёлка Красное (Ивановское), по всей вероятности, будет формировать левый фланг для атаки города. Севернее села Богдановка позиционные бои.

Авдеевское направление

На этом фронте освобождено село Водяное, это уже подтвердило и Минобороны России. Там уже и проведена зачистка. Бойцы 9-й бригады 1-го АК сорвали попытку ротации боевиков в Первомайском, продолжая вытеснять противника из посёлка после взятия Водяного.

Продолжаются ожесточённые бои за Бердычи. Армия России установила контроль над ещё одним опорником на западе населённика. Артиллеристы и ВКС РФ наносят удары по позициям ВСУ в сторону Очеретино. В Семёновке российские бойцы подбираются к центру. Противник бьётся, но ситуация для него тяжёлая, а с падением Бердычей будет критической. Российская армия концентрируется у посёлка Уманское и, похоже, готовит штурм.

Запорожское направление

На данном участке взаимные удары в населённом пункте Работино и к северу от села Вербовое. Националисты опять пытались нанести удары беспилотниками по Запорожской АЭС, однако без успеха. На Южно-Донецком участке русская армия у Старомайорского взяла под контроль опорник бандеровцев, а также старается оттеснить неприятеля с холмов вокруг населённика.

Донецкое направление

В Новомихайловке движение российских подразделений. По информации с мест, армия Украины удерживает позиции на западе, но отводит часть сил в село Парасковиевка. У Невельского украинцы контратакуют, русские стараются удерживать рубежи. В населённых пунктах Георгиевка, Красногоровка и Победа продолжаются встречные бои.

На Херсонском фронте ВС РФ выцеливают на Днепре лодки врага. Украинские террористы продолжают бить по мирным гражданам — за день в посёлках 6 раненых. На Северском участке прошли до двух километров в сторону посёлка Выемка. На Краснолиманском фронте серьёзные бои на окраине освобождённых Тернов.

Тылы Украины

Российская армия нанесла удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Также нанесены удары по объектам под Харьковом (город обесточен на 90%, остановлен метрополитен) и по Изюму, предположительно, по резервам личного состава, готовым к отправке в Часов Яр.

Также нанесён удар в районе железнодорожного вокзала Никополь в Днепропетровской области, есть погибшие и раненые боевики.

Граница РФ

Сегодня утром пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по территории России с применением чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampir. Дежурными средствами российской противовоздушной обороны 10 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.