Сводка с фронта: армия России заходит в Часов Яр, массовый налёт дронов по РФ

Первые бои на окраинах Часов Яра, боевики ВСУ бегут из посёлка Терны

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Фото из личного архива Владимира Чечетова

Представляем военную сводку на пятницу, 5 апреля.

Фланги Артёмовска

Итак, тут набирают обороты тяжёлые бои на подступах к городу Часов Яр. С мест подтверждают, что штурмовики ВС РФ закрепились на дороге у леса. Подтягивается боекомплект и техника, по ним из города бьют минами и артиллерией. С утра на полную работает контрбатарейный огонь. Отмечается много дронов ВСУ, плюс заминированы лесополосы и основные дороги.

ВКС РФ интенсивно бьют по микрорайону Часов Яра. Передовые позиции русских бойцов сейчас формируются вокруг канала.

Российская группировка также улучшает позиции севернее посёлка Богдановка, продолжаются бои у Красного и в Клещеевке.

Херсонское направление

Тут продолжаются позиционные бои, российская армия пресекает попытки высадки бандеровцев. Враг систематически атакует гражданское население. Операторы украинских БПЛА ударили по машине с продуктами — погибли водитель и пассажир. Также неонацисты ударили по ремонтникам в Новой Каховке, здесь четверо погибших.

Донецкое направление

На этом фронте идут бои за село Новомихайловка. Армия России ещё немного продвинулась южнее населённого пункта, а националисты упорно цепляются за позиции на западных окраинах. Есть продвижение в н. п. Георгиевка, серьёзные встречные бои в селе Первомайское — несмотря на потерю Водяного, армия Украины яростно сопротивляется.

Авдеевское направление

На данном участке в селе Бердычи российская группировка удерживает опорники в западной части. В населённом пункте Семёновка армия РФ расширила зону контроля, боевики постоянно пытаются контратаковать. После перерезания путей снабжения с севера, противник будет вынужден отводить силы из Семёновки и Бердычей в сторону Очеретино. Но сражения продолжаются. Также расширяется зона российского контроля у посёлков Водяное и Тоненькое, бои начались уже у Уманского и Нетайлово.

Северское направление

На этом фронте российская армия продвинулась в районе Весёлого приблизительно на километр. Упорные боевые столкновения идут за высоту под селом Белогоровка. На Краснолиманском фронте русская армия взяла Терны, бандеровцам навязали бои на окраине населённика. На Купянском фронте после затишья у ВС РФ есть тактические успехи в направлении населённого пункта Стельмаховка.

Приграньчье РФ

Сегодня ночью вновь террористический режим киевской власти массово атаковал беспилотниками территорию РФ. По сообщению укроресурсов, целью стали российские аэродромы. По информации Министерства обороны РФ, за ночь и утро сбиты 53 вражеских дрона над Белгородской, Курской, Ростовской, Саратовской областями, а также над Краснодарским краем.

Более всего БПЛА — около 40 — уничтожено в Ростовской области — в Морозовском районе. По всей вероятности, основной целью террористов ВСУ тут был аэродром.

В самом Морозовске власти сообщили о попадании в подстанцию — без электричества остались десятки домов. Ростовский губернатор Василий Голубев заявил, что рабочие проводят работы. О пострадавших сообщения нет.

В Ейске Краснодарского края пресечена попытка террористической атаки. Там прозвучало более десяти взрывов, в районе аэродрома были слышны звуки автоматического оружия, сообщили в администрации района.