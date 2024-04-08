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Любовь Степушова
Названы факторы скорого освобождения Часова Яра

Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины

4:14
Силовые структуры » Военные новости

Часов Яр российские десантники возьмут быстрее, чем другие города — он плохо подготовлен к обороне, а укрытия не спасают от удара мощных авиабомб.

Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Российские бойцы уверенно идут вперёд в Часове Яре

Российский военный блогер Руслан Татаринов со ссылкой на свои источники в штурмующих подразделениях ВС РФ сообщает, что в Часове Яре "всё будет хорошо", так как город плохо подготовлен к обороне. Части ВС РФ уверенно идут вперёд, а потери у противника "гигантские".

"Наши ликвидируют там много именитых преступников Украины", — добавил блогер.

Например, "в результате контактного боя убит один из главных преступников Украины и создателей "Правого сектора"* Тарас Петришин, командир роты с позывным "Химера".

По данным Татаринова, начальник городской военной администрации города Сергей Чаус уже его покинул, а неделю тому назад там оставалось около 800 жителей, а это было до начала наступления ВС РФ.

Другие российские источники сообщили, что 8 апреля удар ВС РФ пришёлся по цехам огнеупорного комбината в Часове Яре, когда там находились около 50 единиц техники и 400 военнослужащих — много "200 и 300".

Десантники, ФАБы и плохие укрепления — факторы скорого освобождения Часова Яра

Украинские паблики подтверждают, что "в направлении города банально не было возможности исправить ошибки, ведь этот участок фронта горячий уже 1,5 года подряд".

"Почти без пауз враг атакует Часов Яр десантным компонентом, они выделили для этих атак самых подготовленных. Нужно время и много сил, чтобы остановить этот компонент";

"Если не решить вопрос с авиаударами ФАБов (фугасная авиабомба), то Часов Яр пополнит список сначала полностью разрушенных, а затем покинутых городов", — делятся впечатлениями солдаты ВСУ из 46-й бригады.

ВС РФ используют "ФАБ 1500 и выше", и никакие фортификации не могут сохранить личный состав, добавляют они. По данным украинских солдат, ПВО Украины на этом участке нет.

Общую ситуацию "на земле" солдаты ВСУ характеризуют так:

"Атакующий потенциал врага ограничен лишь собственными возможностями. Единственной переменной является авиация противника. И возможности этой переменной зависят исключительно от них самих".

Часов Яр будут брать по схеме Авдеевки

Если принять за ближайшую цель наступления микрорайон "Канал", то десантники уже идут по улице Горбатова. Задача — дойти до водной преграды, канала Северский Донец — Донбасс, западнее которой находится большая часть города, и форсировать её.

Одновременно на севере и юге идёт подтягивание флангов. На севере — взятием Богдановки и броском на Григоровку, где передовые части уже достигли окраин. С юга десантники продолжают двигаться от Красного вдоль трассы Н-32 на запад и уже достигли канала Северский Донец — Донбасс.

Взятие Часова Яра — переломный момент в СВО

Освобождение российской армией Часова Яра может стать переломным моментом СВО, события могут начать развиваться по непредсказуемому сценарию. Военкор Александр Сладков считает, что от Часова Яра наступление пойдёт на Краматорск по прямой, это 45 километров, и "это следующий город Донбасса, который мы будем освобождать".

"А дальше от Часова Яра на север — 147 километров до Харькова через Изюм, и если мы продвинемся по этому маршруту, то соединимся с нашей группировкой под Купянском, окружающей Харьков", — предположил Сладков.

*- запрещённая в РФ террористическая организация

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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