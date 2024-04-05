Начались ключевые бои летней кампании СВО на Украине за Часов Яр. ВСУ больше всего боятся потери одного из плацдармов

Российские военнослужащие начали вести хронометраж наступления на Часов Яр в ДНР. Взятие города, расположенного на господствующих высотах, имеет решающее значение для всей летней кампании.
Telegram-канал российского военнослужащего Condottiero пишет, что 4 апреля ВС РФ подошли вплотную к ротному опорному пункту ВСУ "Канал".
Его взятие обеспечит позицию для штурма микрорайона с таким же названием. Микрорайон "Канал" застроен 9-тиэтажными зданиями, и это самое высокое место в городе. В течение суток он был под ударами артиллерии и ВКС РФ.
В ночь на 5 апреля штурмовым группам ВС РФ на бронетехнике при поддержке артиллерии удалось взять указанный "опорник" и подойти вплотную на первые рубежи обороны ВСУ в городе. Штурмовые отряды "заняли бывшие редуты ВСУ на окраине лесного массива перед заходом в городскую черту вдоль трассы О-0506 и улице Зеленая".
Также за ночь было усилено давление на северном фланге города со стороны Богдановки и на юге от Красного (Ивановского), так как наступление на флангах необходимо для успеха всей операции, пишет Condottiero.
Украинские источники указывают на заход ВС РФ в город.
По данным украинского Telegram-канала Deep State, россияне приблизились к Часов Яру с востока южнее Богдановки и вошли в дома на окраинах города. Telegram-канал "Петренко + сводки" пишет, что российские войска "мотострелковыми подразделениями при поддержке 32 единиц бронетехники" вошли в микрорайон "Канал", высадили пеший десант и заняли позиции вдоль улицы Зелёная .
Telegram-канал Myroshnykov замечает, что период ключевых боев на данном направлении начался, и опасается, что русские могут "скреативить". По его мнению, терять микрорайон "Канал" нельзя, а основной удар ВС РФ будет нанесён по трассе Бахмут-Константиновка, южнее Часов Яра.
"Учитывая ситуацию с занятием противником позиций в окрестностях, в городе Часов Яр в ближайшее время могут начаться уличные бои", — комментирует Deep State.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в Telegram предостерегает от шапкозакидательства. Есть следующие проблемы:
Взятие Часов Яра и Константиновки откроет путь на Краматорск и Славянск, а если к этому прибавится ликвидация Северского выступа — к северу от Часов Яра, то освобождение ДНР летом будет обеспечено. На утро 5 апреля противник подтверждает продвижение войск РФ на Северском выступе в районе Весёлого.
ВС РФ наступают по линии Выемки — Спорное, где имеют продвижение за истекшие сутки около 2-х км вглубь обороны ВСУ, некоторые источники подтверждают выход на окраины населённых пунктов Фёдоровка и Раздоловка.
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