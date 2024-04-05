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Любовь Степушова
Начались ключевые бои летней кампании СВО на Украине за Часов Яр. ВСУ больше всего боятся потери одного из плацдармов

Украинцы опасаются, что россияне могут "скреативить" при взятии Часов Яра в ДНР

Силовые структуры » Военные новости

Российские военнослужащие начали вести хронометраж наступления на Часов Яр в ДНР. Взятие города, расположенного на господствующих высотах, имеет решающее значение для всей летней кампании.

Украинцы опасаются, что россияне могут "скреативить" при взятии Часов Яра в ДНР
Фото: Mil.gov.ua by 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

ВС РФ атакуют плацдарм "Канал" в Часов Яре

Telegram-канал российского военнослужащего Condottiero пишет, что 4 апреля ВС РФ подошли вплотную к ротному опорному пункту ВСУ "Канал".

Его взятие обеспечит позицию для штурма микрорайона с таким же названием. Микрорайон "Канал" застроен 9-тиэтажными зданиями, и это самое высокое место в городе. В течение суток он был под ударами артиллерии и ВКС РФ.

В ночь на 5 апреля штурмовым группам ВС РФ на бронетехнике при поддержке артиллерии удалось взять указанный "опорник" и подойти вплотную на первые рубежи обороны ВСУ в городе. Штурмовые отряды  "заняли бывшие редуты ВСУ на окраине лесного массива перед заходом в городскую черту вдоль трассы О-0506 и улице Зеленая".

Также за ночь было усилено давление на северном фланге города со стороны Богдановки и на юге от Красного (Ивановского), так как наступление на флангах необходимо для успеха всей операции, пишет Condottiero.

Украинские источники ждут от ВС РФ креативных решений

Украинские источники указывают на заход ВС РФ в город.

По данным украинского Telegram-канала Deep State, россияне приблизились к Часов Яру с востока южнее Богдановки и вошли в дома на окраинах города. Telegram-канал "Петренко + сводки" пишет, что российские войска "мотострелковыми подразделениями при поддержке 32 единиц бронетехники" вошли в микрорайон "Канал", высадили пеший десант и заняли позиции вдоль улицы Зелёная .

Telegram-канал Myroshnykov замечает, что период ключевых боев на данном направлении начался, и опасается, что русские могут "скреативить". По его мнению, терять микрорайон "Канал" нельзя, а основной удар ВС РФ будет нанесён по трассе Бахмут-Константиновка, южнее Часов Яра.

"Учитывая ситуацию с занятием противником позиций в окрестностях, в городе Часов Яр в ближайшее время могут начаться уличные бои", — комментирует Deep State.

Какие трудности ждут российских бойцов

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в Telegram предостерегает от шапкозакидательства. Есть следующие проблемы:

  • линии снабжения ВСУ спускаются на запад и скрыты "за гигантским бугром" и городской застройкой;
  • между основной частью города и наступающими частями ВС РФ протянулся канал Северский Донец — Донбасс с бетонными стенами, заполненный водой, который придётся форсировать;
  • установлены многослойные минные поля, замаскированные наблюдательные пункты, с которых можно корректировать огонь артиллерии и удары дронами.

Взятие Часов Яра открывает путь на Краматорск

Взятие Часов Яра и Константиновки откроет путь на Краматорск и Славянск, а если к этому прибавится ликвидация Северского выступа — к северу от Часов Яра, то освобождение ДНР летом будет обеспечено. На утро 5 апреля противник подтверждает продвижение войск РФ на Северском выступе в районе Весёлого.

ВС РФ наступают по линии Выемки — Спорное, где имеют продвижение за истекшие сутки около 2-х км вглубь обороны ВСУ, некоторые источники подтверждают выход на окраины населённых пунктов Фёдоровка и Раздоловка.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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