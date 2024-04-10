Волонтёры Белгорода: приучаем своих детей помогать фронту

Волонтёры Белгорода: все помогаем друг другу

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Белгороде с руководителем организации "Скорая молодёжная помощь" (СМП) Инной Чёрной. Она рассказала, как волонтёры Белгорода помогают участникам спецоперации и пострадавшим от обстрелов местным жителям, насколько сложно сплести маскировочную сеть и почему важно приучать детей к помощи фронту.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Инна, почему ваша организация называется "Скорая молодёжная помощь"?

— Потому что мы самые-самые быстрые ребята и всегда первыми приходим на помощь людям. Но у нас в штабе не только молодёжь, есть люди разного возраста.

— Вижу, что у вас здесь много гуманитарных грузов. Разные люди присылают: "Поправляйтесь быстрее! С любовью и верой в Победу! Александр и Ольга Надеждины, Красное Село. Грелки, бинт стерильный". Вот порошки, медицинские халаты. "Раненым бойцам для скорейшего выздоровления" — от Петергофской гимназии для госпиталя. А вот: "Женский батальон Николая Жукова. Своих не бросаем" — кто это?

— Это питерские друзья нашей соратницы Яны. Они от своей группы присылают для нашего госпиталя гуманитарную помощь:

порошки,

медицину,

продукты.

Мы очень рады любой помощи. Питерские волонтёры нам сильно помогли, привезли огромный объём гуманитарной помощи. В том числе инвалидные коляски и костыли для бойцов в госпиталь.

Конечно, помощь к нам приходит не только из Питера. Это просто сегодня оттуда привезли. А так нам помогают все города России. Спасибо всем большое! Очень много присылают из городов в северной части страны. Но у нас все жители Белгорода держатся вместе, все помогаем друг другу.

— Как вы попали в "Скорую молодёжную помощь"?

— До этого я десять лет работала в банке, была руководителем VIР-направления в Белгородской области, потом ушла в декрет. Сейчас занимаюсь с ребёнком. Дочке девять лет, она на дистанционном обучении. И параллельно работаю в СМП — это моя вторая семья. Дочка сегодня у бабушки. Но обычно она со мной в штабе.

Обстрелов не боится, ребёнок психологически устойчивый. Она понимает, что наши войска работают, что так надо. Я считаю, что всё идёт от родителей. Если сам родитель твёрдо уверен, что всё будет хорошо, без паники, нужно соблюдать меры безопасности, то и ребёнок так же реагирует.

Конечно, надо отдать должное нашим преподавателям. Как только начинается учебный день, они всегда сначала рассказывают, куда надо бежать при обстреле, если вы гуляете. Обсуждают все тонкости. Уроки выживания нужны не только взрослым, но и детям, ведь они наше будущее. Кто-то из детей воспринимает это в шутку: бахает, да и бахает. А есть такие, кто на себе испытал серьёзность ситуации.

— У вас здесь уголок с иконами. Но видно, что на этом месте была ещё одна икона. Почему её убрали?

— Здесь была икона Матроны Московской. Ребята отвезли Матронушку за ленту, в один из пострадавших от обстрелов храм. Но нам тоже нужна защита, поэтому на днях мы сделали Спас на холсте и сегодня отвезли в храм, чтобы он в алтаре переночевал, а завтра отслужили с ним воскресную службу. И уже с понедельника Спас будет находиться у нас, в штабе "Скорой молодёжной помощи". Это будет наша штабная икона.

— Вы не только занимаетесь гуманитарными грузами, но и плетёте маскировочные сети, правильно?

— Да. У нас есть исполком, и каждый отвечает за свою работу. На втором этаже штаба находится "Мастерская Победы" — это наш спецбатальон. Спецбатальон — потому что они каждый день с 9 до 21 плетут сети. Несмотря на то, что у каждого есть работа и дома свои личные дела.

Выплетаем стабильно по две-три сети. Очередь на сети очень большая:

танкисты,

вертолётчики,

ПВО.

Например, на один танк нужно две сети. Если что-то там ещё нужно перекрыть, замаскировать — это три сети.

Как я люблю говорить: "Можно мне десять сетей?" Десять сетей — это вы должны 30 дней отработать с 8 до 18. Если один человек стоит за станком. И вам в конце месяца вместо зарплаты дадут десять сетей. Вот какая трудоёмкая работа.

Но ведь надо ещё подготовить сетеполотно, нарезать определённой длины, оплести шнуром, сделать надрезы. Это очень трудоёмкое занятие, которое требует много времени.

Наш передовик — Елена Ивановна. Она всегда на своём посту, может даже к восьми часам прийти. Работаем и в субботу, и в воскресенье.

— Елена, насколько трудно плести сети?

— Я плету сети больше года — уже привыкли. Бывает, песни поём за работой. Кроме того, развивается мелкая моторика.

Я работаю медсестрой. Вчера я отработала день, а сегодня пойду в ночь. Поэтому я в 9 пришла, а в 18 уйду: мне к 19 на работу. Спасибо нашей организации, у нас есть кулер, заварка. Можем тут перекусить.

— Елена, вы медсестра. Человек с такой профессией априори необходим обществу. Что вас заставляет идти сюда в свободное время и здесь ещё работать?

— Даже не могу сказать, что заставляет меня приходить сюда. Я просто не могу сюда не прийти. Мне всё равно: убрана у меня квартира, не убрана, есть у меня еда или нет еды. Я должна сюда прийти. Первый вопрос задаю утром в мессенджере: "В котором часу мы открываем мастерскую?" И затем уже планирую день: включать мне стиральную машинку или сразу идти сюда, а машинку включить вечером.

— У вас есть кто-нибудь на фронте?

— У меня на фронте дальний родственник, троюродный внук. Но я прихожу сюда не поэтому. Мой папа — участник Великой Отечественной войны. И когда он 200 граммов самогонки, бывало, выпьет, всегда нам говорил: "Я вас научу Родину любить". Вот и научил нас Родину любить.

Я даже внука сюда с собой беру. Но сейчас из-за обстрелов мама его не отпускает. А так ему здесь нравится. К нам часто детки приходят помогать. Учим их плести сети. У нас ведь по всей стране дети делают рисунки для солдат. А наши дети и внуки здесь нам помогают.

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