Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами

У Львова уничтожено стратегическое газохранилище, "Азов"* отказался идти в Часов Яр

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Представляем военную сводку на четверг, 11 апреля.

Артёмовское направление

Здесь продолжается битва за Часов Яр. Российские десантники уничтожают ВСУ в лесах и на окраинах. Бойцы 98-й дивизии ВДВ продолжают штурмы у Черепного и южнее мкр. "Канал". Из оставшихся двух траншей и центральной части леса боевики выбиты. 9 националистов 41-й бригады сдались в плен.

На юго-востоке города Ивановские десантники уничтожают врага огнём артиллерии, ТОС "Солнцепёк" и танков. В районе Клещеевки зафиксировано применение бандеровцами БОВ (боевых отравляющих веществ).

Также сообщается что националисты "Азова"* наотрез отказались передислоцироваться в Часов Яр. Они заявили, что не видят смысла оборонять город и помогать главкому ВСУ Александру Сырскому прикрывать отступление.

Авдеевское направление

Российские бойцы продавливают линию фронта, оттесняя националистов в сторону посёлка Карловка. Армия РФ продвинулась вокруг села Нетайлово, бои идут уже на окраинах посёлка Уманское. Перехвачен контроль над дорогой к населённому пункту, существенно осложняя логистику врага в данном районе. Ближайшая трасса идёт через село Карловка, куда уже добивают артиллеристы ВС РФ. Уманское сегодня здесь самый значимый укрепрайон.

Севернее группировка РФ вытесняет неприятеля из Семёновки, за врагом остался последний опорник. Продолжаются бои в Бердычах и Новокалиново.

Донецкое направление

Тут активизированы боевые столкновения. В Новомихайловке за националистами осталась приблизительно 1/10 часть населённика, боевики методично оттесняются. В посёлках Георгиевка и Победа идут встречные бои. В городе Красногоровка российская группировка укрепляет позиции на южных окраинах. Армия России взяла под контроль ряд многоквартирных домов. Мощно помогают ВКС РФ и артиллеристы.

В Невельском российская армия усиливает давление после освобождения северных окраин Первомайского, сейчас там заканчивается зачистка. ВСУ огрызаются и бьют артиллерией по подходам к Первомайскому.

Тылы Украины

Сегодня ночью и под утро армада стратегических бомбардировщиков и "Гераней" нанесли масштабный удар по Украине. 9 ракетоносцев Ту-95МС произвели залпы крылатыми ракетами. "Герани" заходили на Киев из Винницкой и Черкасской областей, также БПЛА замечены в Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.

Позже 8 самолётов МиГ-31 выпустили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" по целям у границы с Польшей, Варшава поднимала истребители. С трёх сторон четыре ракеты Х-101 и все "Кинжалы" атаковали цель в районе города Стрыя Львовской области. Позже стало известно, что целью российской армии стало стратегическое газохранилище.

В Харькове после ракетного прилёта почти полный блэкаут. По информации местных жителей, на нескольких объектах началось серьёзное возгорание, многие жилые районы обесточены. Также встал метрополитен.

"Метро ближайшие часы не будет работать, так что выстраивайте свои маршруты исходя из этого", — сообщил горожанам харьковский мэр Терехов.

По всей вероятности, основной пункт назначения русских ракет был именно Харьков — в городе насчитали не менее десятка взрывов, больше чем в остальных областях Украины. По имеющейся информации, мишенями стали заводы "Турбоатом" и "Малышева", а также ТЭЦ-3.

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