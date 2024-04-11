Тропою Гудериана. Зеленский всё ещё мечтает ударить "танковым кулаком" по России

ВСУ не оставляют надежд получить "непобедимые" натовские танки

Киев пару недель назад задорно рассказывал о наступлении очередной стадии "танковой коалиции", где основой будут немецкие танки Leopard-2, весьма не лучшим образом проявившие себя в контрнаступлении.

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Замена советской техники

Если учесть, что машин производства СССР уже не осталось ни у кого, а новые партии Abrams с Challenger 2 националисты киевского режима больше не увидят, остались лишь "Леопарды" из ФРГ.

Западные СМИ уже давно браво рапортуют о поставках Вооружённым силам Украины. Однако, по-честному, перспективы поставок западных вооружений Незалежной не очень радужные, и выводы складываются отнюдь не в пользу ВСУ.

Уже пару месяцев артиллерийская коалиция пробуксовывает, поскольку западные партнёры уже и так отдали Киеву больше, чем могли. Выпуск новых систем нужно ждать годы, а на восстановление арсеналов уйдёт лет пять, не меньше.

С истребителями F-16 ситуация тоже весьма странная: недавно появилась информация, что датчане отправят 24 американских штурмовика в Аргентину. При том, что официальный Копенгаген лично дал обязательства президенту Владимиру Зеленскому. Однако политическая ситауция меняется. Буэнос-Айрес получит старые самолёты, почти выработавшие свой ресурс полётов, но сегодня это политический жест, который способен привести к разрушению "самолётной коалиции".

Страх потери репутации

Офис президента Украины заявил, что ждёт появления новых танков Challenger 2 и Leopard 2, но данные заявления вызывают немало вопросов. Хочу отметить, что машины производства Великобритании не появлялись на линии боевого соприкосновения уже долго. Причина тут проста — Лондон не ожидал, что российская армия так легко и быстро "жмякнет" сразу несколько "лучших в мире" танков, поэтому и запретил командованию ВСУ тащить хлам с Британских островов под русские снаряды.

Да, "Леопарды" будут продолжать бросать "на передок", хотя сейчас отмечается повышенная активность американских "Абрамсов". В короткое время российская армия сожгла не менее шести Abrams. Если верить словам главы комитета Верховной рады Украины по финансовым вопросам Даниила Гетманцева, то тяжёлыми машинами поделятся все из коалиции, но военные аналитики очень сомнительно смотрят на эти перспективы.

Досье

Leopard-2 – это немецкий основной боевой танк (ОБТ) третьего поколения, разработанный компанией Krauss-Maffei в 1970-х годах. Он был принят на вооружение в 1979 году, заменив собой более ранний Leopard 1 в качестве основного танка армии ФРГ.

Он был разрекламирован по своей огневой мощи, защищенности и мобильности. Танк вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой, которая является одной из самых мощных танковых пушек в мире. Танк также защищён композитной бронёй, которая может выдержать попадания из большинства противотанковых средств. "Леопард" оснащён дизельным двигателем, который обеспечивает ему неплохое отношение мощности к весу и делает его очень манёвренным.

Танк постоянно модернизировался на протяжении многих лет, и в настоящее время существует несколько различных вариантов. Последняя модификация, Leopard 2A7+, является одним из самых передовых ОБТ в мире. Он оснащён рядом новых функций, включая улучшенную систему управления огнём, более мощный двигатель и усиленную броневую защиту.

"Леопард-2" участвовал в боевых действиях в ряде конфликтов, включая Косовскую войну и войну в Афганистане. В настоящее время он находится на вооружении армий Германии и ряда других стран НАТО.

Однако все вышеперечисленные, по сути, неплохого танка, не мешают армии РФ с успехом "щелкать" эту технику на поле боя.