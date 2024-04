Тропою Гудериана. Зеленский всё ещё мечтает ударить "танковым кулаком" по России

Киев пару недель назад задорно рассказывал о наступлении очередной стадии "танковой коалиции", где основой будут немецкие танки Leopard-2, весьма не лучшим образом проявившие себя в контрнаступлении.

Фото: www.flickr.com by SFJZ13 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic