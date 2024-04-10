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Дмитрий Плотников
Кошмар для врага. Российские "Терминаторы" и БМП-3 получат боеприпасы с дистанционным подрывом

"Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее

Силовые структуры » Военные новости

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и БМП-3 получат снаряды с программируемым подрывом.

"Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее
Фото: defenseimagery.mil by Jacob H. Smith, U.S. Army

Мощь и инновация

Сегодня многие страны разрабатывают такие боеприпасы, поскольку у военных инженеров это приоритетное направление.

Суть этих боеприпасов в дистанционно управляемой активации взрывателей в момент их непосредственного сближения с наземными или воздушными целями на дистанцию 10-20 метров. Дальность до цели может измеряться, например, лазерными дальномерами (при применении пушек 2А42, установленных на "Терминаторах" или пушек 2А72 на БМП-3М) или при помощи радиолокационной станции наведения при использовании этих снарядов в боекомплекте "Панцирь-С1".

Сама команда на подрыв выдаётся на лазерные фотоприёмники в хвостовых частях боеснарядов, затем происходит подрыв снаряда и, следовательно, поражение цели. Эти боеснаряды имеют отличную эффективность в перехвате большого числа целей: от ударных дронов до крылатых и тактических ракет.

Отличие российской концепции от западной

Во взрывателях западных снарядов AHEAD производства Германии его программирование производится не на траектории, а в момент вылета снаряда из ствола. Время подрыва задаётся после сопоставления информации о его начальной скорости и скорости торможения с информацией о дистанции до цели при выстреле. Такая система актуальна для БМП "Пума" (ФРГ).

Недостатки системы AHEAD

Западный концепт применения таких снарядов основывается на том, что они программируются заранее. Внести изменения в программу полёта из-за смены условий нельзя. Момент подрыва снарядов российского производства может корректироваться в результате полёта в зависимости от поведения самой цели. Это даёт возможность сделать стрельбу более эффективной, а также снизить расход боеприпасов.

Досье

БМПТ "Терминатор" — российская боевая машина поддержки танков, предназначена для работы в составе танковых соединений с целью поражения противотанковых средств противника.

Вооружён двумя 30-мм пушками 2А42, четырьмя ПТУР 9М120-1 "Атака" с лазерным наведением и 7,62-мм модернизированным танковым пулеметом Калашникова. На БМПТ также установлены два гранатомета АГС-17. Экипаж БМПТ — 5 человек.

"Терминатор" впервые представлен на публике в 2001 году, но на вооружение российской армии принят только в 2018 году. В настоящее время БМПТ "Терминатор" используется в российской армии.

БМПТ "Терминатор" хорошо бронирован и обладает мощной огневой мощью. Он способен поражать широкий спектр целей, включая танки, БМП, бронетранспортеры, вертолёты и беспилотники. Он также оснащён системой активной защиты, которая может сбивать вражеские ракеты и снаряды.

Это эффективная боевая машина, которая может значительно повысить боеспособность танковых подразделений.

БМП-3 — советская и российская боевая машина пехоты, созданная в 1980-х годах. Она является преемником БМП-1 и БМП-2 и считается одной из самых передовых БМП в мире.

Вооружена 100-мм пусковой установкой 2А70, которая может стрелять как осколочно-фугасными снарядами, так и противотанковыми ракетами. Она также оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТ. БМП-3 может перевозить до 7 десантников.

БМП-3 имеет высокую мобильность и проходимость. Она оснащена дизельным двигателем УТД-20 мощностью 500 лошадиных сил, что позволяет ей развивать скорость до 70 км/ч. БМП-3 также может плавать со скоростью 10 км/ч.

Находится на вооружении армий РФ, Казахстана, Украины, Алжира, Кувейта, ОАЭ и других стран. Она участвовала в ряде вооружённых конфликтов, включая войну в Чечне, войну в Грузии и сирийскую гражданскую войну.

БМП-3 — эффективная боевая машина, которая хорошо зарекомендовала себя в бою. Она обладает высокой огневой мощью, мобильностью и защищенностью.

Снаряды AHEAD обзор. Боеприпасы с дистанционным подрывом
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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