Сводка с фронта: Херсон готовится к уличным боям, теракт Киева в Токмаке убил мирных

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0