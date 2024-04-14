Сводка с фронта: Херсон готовится к уличным боям, теракт Киева в Токмаке убил мирных

В Часов Яре армия России двигается к каналу, в Херсоне будут уличные бои

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0

Представляем военную сводку на воскресенье, 14 апреля.

Херсонское направление

Тут продолжаются артиллерийские дуэли над рекой Днепр и пока нет предпосылок к изменению ситуации. Российская армия нанесла удары по резервистам ВСУ в населённых пунктах Ивановка и Михайловка. В ответ националисты обстреляли мирные посёлки. Также украинская армия готовит пока подконтрольный им Херсон к уличным боям. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он отмечает, что России это превосходно известно и при освобождении столицы региона эта информация будет учитываться.

Артёмовское направление

Армия России тут продолжает двигаться в сторону канала в Часове Яре, до которого осталось приблизительно 600 м. Так же бойцы РФ закрепились в последних домах посёлка Богдановка. Продолжаются авиаудары ВКС РФ и использование беспилотников-камикадзе "Ланцет". На флангах улучшение тактических позиций в н. п. Клещеевка и продолжение нанесения ударов по военной технике бандеровцев, которая стоит на окраинах Курдюмовки.

Тактические успехи ВС РФ на северном фланге — на окраинах населённых пунктов Григоровка и Калиновка создаются предпосылки к образованию "клещей". Русские бойцы на юге продвигаются в сторону села Ступочки. Восточная часть города Часов Яр ровняется тяжёлыми ФАБами с УМПК.

Авдеевское направление

Российская группировка тут продвигается в сторону дач у железнодорожного полотна. В центре фронта силы ВС РФ неплохо продвинулись под селом Уманское, заставив врага отойти из части населённика. До самого посёлка приблизительно 200 м. На южном фланге Авдеевского направления русские войска ликвидировали разрыв между клином и основными силами, выровняв линию фронта на рубеже Яснобродовка — Нетайлово.

Донецкое направление

Бойцы южной группировки ВС РФ заняли выгодные позиции и нанесли неприятелю ущерб, в результате чего армия Украины потеряла более 500 боевиков, три боевые бронированные машины, 1 танк, 23 машины и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Серьёзные бои в Новокалиново и Авдеевке с результативными поражениями украинской техники, включая уничтожение танка.

Запорожское направление

Российская армия здесь продолжает удерживать позиции в посёлке Работино, при этом националисты киевского режима готовят контратаку. Посёлок Вербовое остается местом жёстких боёв за контроль над лесопосадками, с высокой активностью дронов-разведчиков ВСУ. Продолжаются обмены артиллерийскими ударами.

Российская группировка стремится приблизиться к автотрассе под селом Малая Токмачка, буквально выковыривая неонацистов из нарытых нор. Боевая авиация бьёт по резервистам противника у Орехова.

Террористические удары по России

Утром около 06:30 (по московскому времени) пресечена попытка противника совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолётного типа по территории РФ. Дежурные средства ПВО уничтожили 5 украинских дронов над акваторией Чёрного моря. Над Краснодарским краем было сбито и перехвачено 10 БПЛА.

Накануне в запорожском Токмаке террористы киевской власти ударом по жилому сектору убили 16 человек, есть раненые. В Луганске удар нанесён по машиностроительному заводу, автовокзалу, а также жилым домам. Удар был нанесён ракетами Storm Shadow.