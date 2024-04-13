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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: британцы обещают Киеву "суперлуч", в Часов Яре в клещи берут "Канал"

В Часове Яре ВС РФ начинают активную фазу, за сутки ВСУ потеряли 1045 боевиков

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

В Часове Яре ВС РФ начинают активную фазу, за сутки ВСУ потеряли 1045 боевиков
Фото: flickr.com by Lance Cpl. Harrison Rakhshani is licensed under U.S. federal government

Представляем военную сводку на субботу, 13 апреля.

Артёмовское направление

Сегодня одна из главнейших задач российской армии — освобождение важного в тактическом плане города Часов Яр. Армия РФ продолжает там двигаться вперёд. В районе мкр. "Канал" российский десант активно выявляет и уничтожает украинские цели. Один из БПЛА-камикадзе поразил бронетехнику ВСУ, которая была оснащена системами РЭБ.

Артиллеристы и лётчики ВКС РФ наносят удары по восточным и юго-восточным районам "Канала", а также позиций неприятеля в заказнике "Ступки Голубовские-2". К юго-востоку от села Ступочки удар ОТРК "Искандер" уничтожил комплекс РЭБ британского производства. В результате удара уничтожен расчёт операторов.

Продолжаются атаки ВС РФ на Нетайлово и Уманское, на подступах к этим посёлкам бойцы русской армии закрепились. Продолжаются бои в населённых пунктах Георгиевка и Новомихайловка. Российская группировка заняла село Богдановка и продолжает штурмовать позиции врага в направлении села Калиновка и урочища Орлова.

Утром поступает информация о продвижении российской армии по флангам Часов Яра по лесопосадкам вдоль дороги Т0504, огибая "Канал", подходя вплотную к микрорайону "Новый".

Авдеевское направление

На северных флангах Авдеевки активные боевые действия. Российская группировка атакует с использованием бронетехники и мотострелков к северу от Бердычей. В ходе сражений националисты были выдавлены от северной части Бердычей, в окрестностях продолжаются встречные бои.

Донецкое направление

Здесь не утихают серьёзные бои за посёлок Новомихайловка, противник удерживает сразу несколько точек в западной части населённика. В посёлке Георгиевка есть продвижение ВС РФ. В городе Красногоровка при поддержке ВКС и артиллерии российская армия оттесняет бандеровцев в направлении огнеупорного завода. Поступают данные из посёлка Новокалиново, где после освобождения промзоны населённого пункта российские бойцы смогли закрепиться в первых постройках на южных окраинах на улице Садовой.

Запорожское направление

У села Работино русские бойцы используют дроны для уничтожения квадрокоптеров ВСУ, это подчёркивает противостояние беспилотников. В самом городе Запорожье российские ракеты ударили по территории предприятия "Мотор Сич". Очевидцы сообщают о не менее трёх попаданий.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли 1045 боевиков. Больше всего потерь на Донецком фронте.

Тылы Украины

Армия России ударила по сумской ТЭЦ и целям под Кривым Рогом. Харьковская власть объявила принудительную эвакуацию из почти полусотни приграничных населённых пунктов. Сам Харьков пока не эвакуируют.

Западные СМИ накануне заявили, что у ВСУ закончились снаряды к натовским комплексам Patriot и Iris-T. Это уже назвали "главной причиной" эффективности ударов ВС РФ. На будущей неделе лидеры стран Евросоюза обсудят вопрос поставок комплексов ПВО и, возможно, боеприпасы к ним.

СМИ Франции заявляют, что ВСУ пойдут в контрнаступ, но лишь в 2025 году, и то, если им помогут в 2024 году. Военное ведомство Великобритании, к примеру, выразило готовность помочь новым лазерным оружием, которое направлено на борьбу с дронами. Однако сами британцы признают, что оружие это ещё очень "сырое" и на вооружение Королевства оно встанет не ранее 2027 года.

Накануне РФ и Украина обменялись телами погибших солдат. Киев получил 99 тел, России передали — 23. Раньше этот процесс совмещали с обменом пленными. В этот раз — нет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр авдеевка
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