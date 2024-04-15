Сводка с фронта: в Славянске началась охота на французов, бойцы ВДВ в засаде уничтожили отделение ВСУ

Готовится окружение Работино, в Славянске уничтожены первые французские наёмники

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Представляем военную сводку на среду, 21 апреля.

Фланги Артёмовска

В Часов Яре продолжаются бои за освобождение города. Армия России занимает позиции в мкр. "Канал" на восточной окраине населённого пункта и на участке Ступки-Голубовские-2, там накануне был захвачен опорник врага. Поступает информация о продвижении русских по ул. Олега Кошевого от перекрёстка с улицей Горбатова. Бои ведутся в коммерческой застройке у продовольственного рынка.

По позициям и тылу неприятеля бьёт боевая авиация, что серьёзно осложняет украинцам сопротивление. Продолжается движение ВС РФ по направлению к каналу "Северский Донец — Донбасс" — до него осталось уже чуть более 200 метров. Приближение к нему весьма осложнит логистику ВСУ на этом берегу.

Ивановское 98-е гвардейское соединение ВДВ продолжает разведку и наносит огневое поражение по националистам. Разведчики дивизии в засаде уничтожили целое отделение бандеровцев.

Запорожское направление

На этом фронте продолжаются ожесточённые бои у посёлка Работино. Украинские аналитики уже заявили о скором его окружении.

По словам боевика ВСУ с позывным "Алекс", российская армия обустраивает миномётные позиции к северо-западу от села Вербовое. Так якобы она планирует подойти к населённику с восточной окраины.

На данный момент бои ведутся на юге населённого пункта, а с запада позиции националистов уже подпирают российские бойцы. Если то же самое произойдет на востоке, то удержать Работино ВСУ будет весьма проблематично. Русские герои пытаются вытеснить противника из населённика, используя для этого тяжёлую технику и артиллерию.

Донецкое направление

Как и предполагалось, российская армия ударила по расположению французских наёмников в пока ещё подконтрольном киевской власти Славянске. Как заявил РИА Новости боец николаевского подполья Лебедев, рано утром в Славянске прозвучал сильный взрыв. По информации, ракета прилетела в расположение, где находились артиллеристы ВСУ, по всей вероятности, те французы, которые везли туда самоходные артиллерийские установки CAESAR для националистов.

Также на этом фронте русская армия добилась тактических успехов, вдоль фронта занимая выгодные позиции. Особенно активно она наступает в районах Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки. Украинская группировка несёт тут значительные потери в технике и личном составе. Большие потери делают невозможным наступление ВСУ, а моральный дух боевиков сильно подорван.

"Русские продолжают наступать стаями, не останавливаясь", — рассказывает сержант артиллерии ВСУ Андрей, в феврале участвовавший в отступлении из Авдеевки после нескольких месяцев интенсивных боев.

Авдеевское направление

На этом фронте позитивные новости с северного фланга — накануне штурмовики армии РФ продвинулись по направлению к Очерётино в садоводческом товариществе "Заря".

После успеха в селе штурмовики зашли в посёлок Новобахмутовка, завязав ближние бои на его юго-восточной границе. У н. п. Новокалиново нанесён авиаудар по Карловскому водохранилищу, что неонацистам затрудняет снабжение .

Продолжаются контратаки украинцев, но безуспешно. Армия России расширяет контроль над основными позициями, включая Очеретинский ж/д узел.

Дефицит ПВО на Украине стал хроническим, однако западные кураторы не спешат пополнять их арсенал, поскольку всё это недёшево, а у Запада сегодня стратегия такая: воюйте остатками, и не жалейте личный состав — он бесплатный.