Часов Яр. Почему Вооружённым силам России так важно скорее освободить город

Армия России освободит Часов Яр и выйдет на оперативный простор

Сейчас всё внимание на СВО приковано, главным образом, на Артёмовское направление. Там идут бои за очень важный населённый пункт Часов Яр.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Освободить фланги Артёмовска

На этом фронте при мощной поддержке КС РФ и артиллерии бьются десантники 98-й Ивановской дивизии ВДВ, им помогает 11-я бригада, которая заняла позиции вдоль канала и подходит к Часов Яру с юга, а 200-я бригада ЛенВО после взятия Богдановки подошла к Калиновке и сражается там.

А почему именно Часов Яр сегодня стал местом ожесточённых боёв, и чем этот город так важен? А, например, не город Торецк к западу от Горловки, которую третий год утюжат артиллерией боевики украинской армии?

Цели и задачи ВС РФ

Итак, освобождение города Часов Яр даёт возможность овладеть одной из господствующих на севере Донбасса высот, откуда берётся под контроль нынешняя "столица киевского режима" Донецкой области — Краматорск.

Наступление на Часов Яр — это "ответка" на прошлогодний "контрнаступ" ВСУ на Артёмовск, когда президент Владимир Зеленский поставил перед своей армией задачу — освободить его. Националисты были уверены, что после выхода оттуда ЧВК российские войска его не удержат, но жестоко ошибались. Правда, на флангах пришлось сдать несколько высот, и освобождение Часова Яра — это окончательное снятие украинской осады с Артёмовска, отмечают сами бойцы с мест.

Вторая причина — это овладение господствующей высоткой на территории северной городской агломерации Донецкой Народной Республики, с которой можно наносить удары и по Константиновке, и по тому же вышеназванному Краматорску.

Сейчас ВС РФ освобождают мкр. "Канал", который находится на высоте более 200 метров. Автомобильная трасса, которая тянется от города на юго-запад, ведёт в Константиновку, находящейся в долине речки Кривой Торец и располагающейся на высоте более 80 метров. Между городами всего 14 километров — и с высот Часова Яра артиллеристы армии России спокойно могут поражать цели в Константиновке при помощи реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Третья причина — это крупный центр логистики ВСУ. нет смысла объяснять уничтожение путей подвоза резервов ВСУ и снаряжения.

Четвёртая причина ─ российская армия отсюда может перемалывать и ВСУ, и многочисленных наёмников, стянутых в город. А сегодня там находятся и французы, и поляки, и румыны.

И, наконец, пятая причина. В городе Часов Яр немало заводов и ремонтных баз, где восстанавливают украинскую технику. Поэтому, не будет ремонта — не будет техники ВСУ на фронте.

Плачевное состояние ВСУ

Накануне украинские ресурсы написали о бегстве с мест боевых действий 67-й бригады ВСУ. Это подразделение провалило фронт, и это их огромная проблема. Кроме этого, что бандеровцы сдали значительную часть своей территории, так ещё на том фронте получается минус одна бригада.

Кстати, поговаривают, что недавно назначенного главкома ВСУ Александра Сырского эта бригада недолюбливала, не воспринимала и всячески саботировала.

Но это похоже на поиск оправданий. Такое наблюдается сегодня не только в 67-й бригаде. Достаточно вспомнить и 25-ю, и сейчас 115-ю бригаду. Основная причина — возросшие возможности российских войск, которое, конечно, накладывается на резкое ухудшение качества живой силы неприятеля. ВС РФ их просто уничтожает.

Ну а враг не подготовлен морально, он сам осознаёт это сдаётся в плен при первом удобном случае, невзирая на угрозы старожилов.