Сводка с фронта: ВС РФ наступают на Донецком фронте, часть Часова Яра берут в клещи

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International