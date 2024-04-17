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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ВС РФ наступают на Донецком фронте, часть Часова Яра берут в клещи

До освобождения Бердычей осталось немного, армия РФ взяла Богдановку

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

До освобождения Бердычей осталось немного, армия РФ взяла Богдановку
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Представляем военную сводку на среду, 17 апреля.

Артёмовское направление

Опять всё внимание приковано к городу Часов Яр. Сейчас на окраинах населённого пункта и его окрестностей продолжаются штурмы, врага продолжают уничтожать ракетно-бомбовым ударами. На востоке города бои, южнее российская группировка продвигается к водоканалу, реализуя идею захвата этой части города в клещи. Утром с мест сообщили, что Богдановка освобождена, российские штурмовые группы взяли под контроль последние дома на юго-западной окраине.

Авдеевское направление

Здесь тоже горячо. На южном фланге бои в Нетайлово и Уманском. На северном фланге армия России заняла садоводческое товарищество "Заря", вышла к окраинам Новобахмутовки и Очеретино, и броском преодолела около двух километров.

Из Семёновки ждём подтверждения освобождения населённика. В Бердычах пока остались националисты, но это вопрос ближайшего времени. Отступать боевикам непросто — трасса на Новобахмутовку уже отрезана, ВС РФ вышли к посёлку и находятся на окраине.

Чуть подробнее по Очеретино. Бойцы РФ вчера к концу дня заняли подстанцию "Очеретино-Тяговая" и закрепились на восточных окраинах села. Для настоящего закрепления тут надо подтягивать левый фланг (Новобахмутовка и Бердычи). И пока это не сделано, успех армии России будет неустойчив.

Донецкое направление

Российская армия продолжает ликвидировать бандеровцев на линии Первомайское — Невельское. На южной части города Красногоровка группировка РФ продвинулась к ж/д станции. Там активно используется бронетехника и артиллерия, русские контролируют ряд важных участков на юге города.

Запорожское направление

Армия России тут удерживает инициативу в населённом пункте Работино, с тяжёлыми боями отбивая позиции у националистов. Здесь замечено ранее распространенное на Херсонском фронте применение украинцами FPV-БПЛА с видеокамерами для ночных ударов. ВСУ также бьют кассетными боеприпасами — снарядного голода на данном участке у них нет. Российские войска наносят удары вглубь обороны неприятеля у Орехова ФАБами с УМПК.

Террористические удары Украины

Сегодня рано утром, около 00:04 часов националисты нанесли удары по полуострову Крым в районе Джанкоя. На некоторых кадрах, распространяемых в Интернете, видно возгорание и признаки вторичной детонации. С мест сообщается о ракетном ударе ракетами ATACAMS, на данный момент все обстоятельства выясняются.

В Белгородской области террористы киевского режима обстреливают приграничные районы и наносят удары сбросами с беспилотников. За последние сутки интенсивность снизилась, о пострадавшем мирном населении не сообщалось. В Курской области накануне в результате обстрела села Тёткино ранена женщина.

По мирным гражданам ДНР бандеровцы выпустили 41 боеприпас, в городе Горловка в результате подрыва на мине "Лепесток” ранения получила местная жительница 1958 года рождения. Всего на украинских минах данного типа зарегистрировано 155 случаев подрыва гражданского населения, в том числе 10 детей.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу крым часов яр авдеевка
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